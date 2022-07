Waldbrandgefahr Feuerwerksverbot im Limmattal weitet sich aus In Schlieren, Aesch und Bergdietikon darf kein Feuerwerk mehr abgebrannt werden. Im Aargau gilt das Verbot kantonsweit. LiZ 27.07.2022, 13.41 Uhr

Immer mehr Gemeinden im Limmattal verhängen aufgrund der momentan herrschenden Trockenheit ein Feuerwerksverbot. Symbolbild: zvg / Alexandra Wey

Auch in Schlieren, Aesch und Bergdietikon gilt nun ein Feuerwerksverbot. Der Schlieremer Stadtrat hat ergänzend zu den kantonalen Sicherheitsregeln ein allgemeines Feuerverbot erlassen, wie er in einer Mitteilung vom Mittwoch schreibt. Er schätze die Brandgefahr auf dem Gebiet der Stadt Schlieren als erheblich ein: «Sowohl im Wald als auch auf Getreidefeldern sowie in Wiesen und Böschungen herrscht eine grosse Trockenheit. Bereits kleine Funkenwürfe können Brände entfachen.»

Verboten sind in Schlieren demnach offene Feuer im Freien, das Grillieren mit Grillgeräten, die mit Holz, Kohle oder Holzkohle betrieben werden, das Abbrennen von Feuerwerk, das Entzünden von Höhenfeuern sowie das Wegwerfen von brennenden Raucherwaren und Streichhölzern. Erlaubt sind weiterhin Gas- und Elektrogrills auf kippsicherem, feuerfestem Untergrund.

Teilweises Feuerverbot in Aesch

Ähnliches gilt in Aesch. Dort hat der Gemeinderat ergänzend zu den kantonalen Massnahmen ein teilweises Feuerverbot für das Gemeindegebiet erlassen. Denn: «Die Waldbrandgefahr im Gemeindegebiet ist als gross einzustufen.»

Damit sind in Aesch offene Feuer im Freien, Höhenfeuer, Fackeln sowie das Abbrennen von Feuerwerk untersagt. Kontrollierte Grillfeuer, etwa auf Gas- und Elektrogrills, im Siedlungsgebiet sind hingegen erlaubt. «Die Feierlichkeiten zum 1. August finden in der Waldhütte wie geplant statt, jedoch wird auf das traditionelle Höhenfeuer und auf Feuerwerk verzichtet», schreibt der Gemeinderat weiter.

Kantonsweites Feuerwerksverbot im Aargau

Im Kanton Aargau hat derweil das Departement Gesundheit und Soziales am Mittwochmorgen ein sofortiges Feuerwerksverbot im ganzen Kantonsgebiet verfügt. Grund dafür seien die ausbleibenden oder unzureichenden Niederschläge sowie die ­aktuellen Wetterprognosen, wonach es heiss und trocken bleibe, heisst es in einer entsprechenden Mitteilung.

Das Verbot gelte auch für Gross- und Kleinfeuerwerk wie Vulkane und Ähnliches. Auch Höhen- und 1.-August-Feuer seien in unbefestigten Feuerstellen verboten. Das Grillieren in befestigten Feuerstellen und die Nutzung von Kohlegrills im Siedlungsgebiet sei zulässig, sofern sich diese nicht in Waldnähe befinden.

Feuerwerksverbot in fünf Limmattaler Gemeinden

Mit den jüngsten Entscheiden ist nun in fünf Limmattaler Gemeinden das Abbrennen von Feuerwerk verboten. Auch in der Stadt Dietikon und in der Gemeinde Urdorf gilt ein allgemeines Feuerverbot.

In den übrigen Limmattaler Gemeinden gilt weiterhin das vom Kanton erlassene Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe. Dieses bleibt bis auf weiteres in Kraft und wird erst nach ergiebigen, flächendeckenden Niederschlägen wieder aufgehoben, wie der Kanton am Mittwoch mitteilte. Da in den nächsten Tagen keine ergiebigen Regenfälle zu erwarten seien, gelte das Verbot auf jeden Fall bis und mit dem 1. August.