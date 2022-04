Süsses aus Schlieren: Sie stellen vegane Milchschoggi her

Schlieren/Adliswil Gewachsen statt gemolken: Mit ihrer veganen Milchschoggi wollen sie dem Original so nahe wie möglich kommen Die vegane Köchin Aris Guzman aus Schlieren und der Bean-to-Bar-Chocolatier Kay Keusen spannten für eine freche vegane Milchschokolade zusammen. Das Resultat sind drei verschiedene Sorten auf der Basis von Tapioka und Reis. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 13.04.2022, 15.10 Uhr

In seiner Schokoladen-Manufaktur Taucherli in Adliswil stellt Kay Keusen 30 verschiedene Schokolanden-Produkte her. Darunter vegane Milchschokolade, Trinkschokolade oder ausgefallene Tafeln mit geröstetem Raps oder Knallzucker. Valentin Hehli

Unter ohrenbetäubendem Lärm zerkleinert die Walze Kakao-Raspel. Von den Bröseln ist von blossem Auge bereits nichts mehr zu erkennen. Die Schoggisauce dreht sich geschmeidig in der Maschine. «120 Kilo Kakao können darin in zwei Stunden zerkleinert werden. Danach wird die Schokolade während 48 Stunden conchiert und auf 20 Micronen verfeinert, sodass man beim Essen nur noch den typischen Schoggischmelz und keine Stückchen spürt», sagt Kay Keusen. Der 43-Jährige betreibt die Schokoladenmanufaktur Taucherli in Adliswil und stellt gerade mehr von seinem allerneusten Produkt her: die vegane Milchschokolade Grow.

Bean to Bar, also von der Bohne zur Schoggitafel: Das ist Chocolatier Kay Keusens Credo, das er sich sogar auf beide Unterarme tätowiert hat. In seiner Manufaktur lagern unter anderem Kakaobohnen aus Ghana, Kamerun, Indonesien, Westpapua und Kolumbien. Valentin Hehli In der Walzmühle werden die Kakao-Raspel zerkleinert, bis sie eine geschmeidige Schoggisauce bilden. Valentin Hehli Kay Keusen stellt seit sechs Jahren Bean-to-Bar-Schokolade her. Er leitet die Firma Taucherli, die sich zu Beginn auf Trinkschokolade fokussierte, und mittlerweile 30 verschiedene Schokoladen-Produkte anbietet. Valentin Hehli Ein Mitarbeiter gibt mehr Kakao-Raspel in die Walzmaschine. Valentin Hehli So sehen die Kakao-Raspel aus, die je nach Schokoladenprodukt unterschiedlich kombiniert und gemischt werden. Valentin Hehli Das neuste Produkt von Kay Keusen und der veganen Köchin Aris Guzman aus Schlieren ist die vegane Schokolade Grow. Valentin Hehli Gerösteter Raps, Rosen, Knallzucker, Gin-Botanicals: Die Liste der aussergewöhnlichen Zutaten der verschiedenen Schokoladensorten ist lang. Valentin Hehli

Milchschokolade vegan produzieren: Das war das Ziel des Chocolatiers aus Zürich und der 35-jährigen veganen Köchin Aris Guzman, die mit ihrem Kochstudio in Schlieren beheimatet ist. «Es gibt wenige vegane Milchschokoladen aus der Schweiz. Die meisten werden aus Deutschland importiert», sagt Aris Guzman. Die Vorgabe der beiden: Die vegane Alternative soll dem Original sehr nahekommen.

Eine andere Basis als Mandeln oder Kokos

«Vegane Milchschokolade basiert vielfach auf Mandeln oder Kokos. Da diese einen starken Eigengeschmack haben, wollten wir etwas Neues ausprobieren», so Guzman. Zudem sei die Verwendung von Mandeln ökologisch nicht optimal. «Für den Mandelanbau in Kalifornien benötigt es viel Wasser. Überdies ist die Produktion für das Bienensterben verantwortlich. Ganze Völker werden dort hingebracht. Die Tiere ernähren sich in der Monokultur einseitig und werden mit Pestiziden vergiftet», erzählt Guzman.

Aris Guzman ist eine vegane Kochpionierin. Sie arbeitet für «cuisines sans frontières» und entwarf ein veganes Mensa-Konzept für die Uni Zürich. Zudem ist die gebürtige Dominikanerin auch Kochbuchautorin und serviert ihre veganen karibischen Gerichte in Pop-up-Restaurants. Sandra Ardizzone

Lange mussten sie und ihr Geschäftspartner nicht tüfteln. Nach zwei Treffen in der Schokoladenmanufaktur hatten sie das Grundrezept beisammen. «Wir arbeiten mit der Maniokstärke Tapioka und Reissirup», verrät Keusen. Maniok habe etwas Cremiges, Klebriges. Die Textur eigne sich gut für die Herstellung einer Schokolade. Die Kakaobohnen für die Kreation stammen aus Ghana.

Die Kakaobohne geht bei ihm unter die Haut

Keusen kennt die meisten seiner Kakaobauern persönlich. Im Gegensatz zu anderen Chocolatiers, die von Industriegiganten gekaufte Schokolade einschmelzen und in eine neue Form giessen, produziert Keusen die Schokolade seit sechs Jahren von der Kakaobohne bis zur Tafel selbst. «Die Bewegung nennt sich Bean-to-Bar. Für mich ist die nach diesem Prinzip hergestellte Schokolade die einzig wahre.» Keusens Leidenschaft für Schokolade geht sogar unter die Haut. Eine Kakaobohne ziert seinen einen Unterarm, eine Schoggitafel den anderen.

Zu Ostern gibt es die vegane Grow-Milchschokolade auch in Hasenform. Valentin Hehli

Im Januar brachten Keusen und Guzman drei Sorten der Schoggi unter dem Label Grow auf den Markt. Eine mit Haselnüssen, eine mit Himbeeren und eine reine vegane Milchschokolade. Keusen sagt:

«Mit dem Namen Grow spielen wir darauf an, dass alle Zutaten, die wir verwenden, wachsen und keine Milch gemolken werden muss. Auf unserer Packung steht denn auch ‹100 Prozent tränenfrei›.»

Er mache Schokolade für Geniesser und Unangepasste. «Da dürfen die Slogans durchaus provokativ und frech sein.» So verhält es sich auch mit den 30 verschiedenen Schokoladenprodukten, die er anbietet. Darunter hat es aussergewöhnliche Mischungen mit geröstetem Raps, Knallzucker oder mit Botanicals, welche die Zürcher Turicum-Gin-Hersteller verwenden. Zum Einsatz kommen Bohnen aus Westpapua, Indonesien, Ghana, Kolumbien, Mexiko oder Nicaragua. Das hat seinen Preis. «Eine Tafel Schokolade von Grow kostet 5.90 Franken. Das ist teurer als eine herkömmliche Schoggi. Unsere Kakaobauern erhalten aber auch eine anständige Entschädigung.» Zu kaufen gibt es die neue Schoggi im «Taucherli»-Onlineshop, in allen Alnatura-Läden und auch im Jelmoli Food Market.

Vegane Schoggi macht die Finger nicht dreckig

Keusen, der neben schwarzer Schokolade, die sowieso traditionell vegan ist, auch echte Milchschokolade kreiert, ist es wichtig, mit dem Trend zu gehen und die vegane Bewegung zu fördern. Aris Guzman ist überzeugt, dass sich auch Nicht-Veganer von ihrer neuen Schoggi überzeugen lassen. «Schoggiliebhaber sind toleranter und neugierig. Zudem kauft man sich eher eine vegane Schoggi, statt ein veganes Gericht in einem Restaurant zu bestellen», sagt sie. Das Feedback der Kundschaft sei positiv. «Viele merken gar nicht, dass Grow vegan ist. Jemand hat sogar gefunden, sie sei besser als richtige Schoggi, weil sie nicht so schnell schmilzt und die Finger beim Essen dreckig macht», sagt Guzman und lacht.

Kurz vor Ostern ist Schoggi-Hochsaison. Die Grow-Schokolade gibt es aktuell auch in Osterhasenform. Keusen sagt: «Der vegane Hase besitzt anders als die gängigen Schoggiosterhasen Schlappohren und verkörpert damit ebenso die Abkehr vom Traditionellen.»

