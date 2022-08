Schlieren Nun lässt die Stadt ihre Gastariferhöhung doch noch vom Preisüberwacher überprüfen Nachdem der Hauseigentümerverband Schlieren Rekurs gegen die Preiserhöhung eingereicht hat, liegt nun ein erster Entscheid des Dietiker Bezirksrats vor. Lukas Elser Jetzt kommentieren 12.08.2022, 17.07 Uhr

Die Gaspreise steigen: Hier kommt das russische Gas über die Ostseepipeline Nordstream 1 in Deutschland an – in Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern. Stefan Sauer / DPA

Der Kampf zwischen dem Schlieremer Hauseigentümerverband (HEV) und der Stadt Schlieren um die hohen Gastarife geht in eine weitere Runde. Nachdem der Stadtrat im April auf Fingerzeig des HEV einen Teil der jüngsten Gastariferhöhung wieder nach unten korrigierte, kommuniziert der HEV nun einen scheinbar neuen Erfolg: «Mit dem Druck der Beschwerde hat die Stadt Schlieren die Prüfung beim Preisüberwacher nun doch eingeleitet.»

Zur Erinnerung: Am 10. November 2021 beschloss der Stadtrat wegen der Gaskrise, die Gastarife um 50 Prozent zu erhöhen. Am 17. März folgte die zweite Erhöhung um weitere 132 Prozent. Diesen erneuten massiven Aufschlag wollte der HEV nicht auf sich beruhen lassen. Er forderte deshalb den Stadtrat auf, seine Berechnungen zu überprüfen.

Der Stadtrat leistete der Anweisung Folge. Er stellte dabei fest, dass seine Berechnungen zwar korrekt, jedoch die Kleinstbezüger der Tarifstufe A1 gegenüber den Gasbezügern der anderen Stufen ungleich behandelt worden seien. Also machte er die Tariferhöhung für die genannte Stufe A1 am 7. April wieder rückgängig – und dankte dem HEV explizit für seinen Hinweis.

HEV leitet Aufsichtsbeschwerde ein

Mit diesem Teilerfolg gab sich der HEV aber nicht zufrieden. Als zusätzliche Massnahme reichte er am 22. April beim Bezirksrat Dietikon einen als «vorsorglich» bezeichneten Rekurs gegen den Stadtratsbeschluss vom 17. März ein. «Vorsorglich» deshalb, weil dem HEV die genaue Gastarif-Kalkulation der Stadt gar nicht vorlag. Denn der Stadtrat hatte dem HEV die Einsicht in die detaillierte schriftliche Begründung für die zweite Tariferhöhung verweigert.

Am 12. Juni erhob der HEV einen weiteren Vorwurf. Er reichte zusätzlich eine Aufsichtsbeschwerde gegen den Stadtrat ein, weil dieser die geplante Tarifänderung vor seinem Beschluss nicht vorgängig dem Preisüberwacher vorgelegt hatte. Aus Sicht des HEV braucht es diese unabhängige Stimme, weil die Stadt Schlieren als Gasverkäuferin «praktisch eine Monopolstellung» einnehme. Mit seiner Aufsichtsbeschwerde wollte der HEV erreichen, dass die Erhöhung des Gastarifs «sofort» aufgehoben wird.

Der HEV verweist auf einen ähnlichen Fall in der Stadt Winterthur. Ende 2021 kündigte der Winterthurer Stadtrat an, die Gastarife fürs neue Jahr um rund 30 Prozent zu erhöhen. Gegen den Beschluss reichte der Winterthurer SP-Politiker Fredy Künzler Beschwerde beim Bezirksrat ein. Im Februar dieses Jahres war im «Landboten» zu lesen, dass der Stadtrat vom Preisüberwacher kritisiert und darauf hingewiesen wurde, dass dieses Vorgehen nicht regelkonform sei. Im Mai schliesslich erhielt Künzler auch vom Bezirksrat Recht. Dieser hiess seine Beschwerde gut und hob den Stadtratsbeschluss auf.

Auch der Bezirksrat Winterthur argumentierte damals mit dem Preisüberwacher. Die Stadt habe es versäumt, diesen über die geplante Erhöhung zu informieren. Gemäss Bezirksrat wäre dies nötig gewesen, zumal das Stadtwerk Winterthur auf dem Versorgungsgebiet Winterthur eine grosse Marktmacht habe.

Der SVP-Kantonsrat Pierre Dalcher ist Präsident des Hauseigentümerverbands Schlieren. Valentin Hehli

Zurück nach Schlieren: Der Stadtrat beantragte die Abweisung des Rekurses des HEV. Weiter forderte der Stadtrat vom Bezirksrat die Erlaubnis, die neuen, höheren Gastarife per 1. August in Kraft zu setzen. Auch wenn dann das Rekursverfahren noch nicht abgeschlossen ist.

Eine Bemerkung am Rande: SVP-Kantonsrat Pierre Dalcher, der gleichzeitig Bezirksratsmitglied und HEV-Präsident ist, trat beim aktuellen Verfahren als Bezirksrat in den Ausstand.

Stadtrat fordert Abweisung des Rekurses

In der Zwischenzeit hat der Bezirksrat das Anliegen geprüft und am 26. Juli einen Zwischenentscheid gefällt. Der 16-seitige Bezirksratsbeschluss liegt der «Limmattaler Zeitung» vor. Das Rekursverfahren wird vorläufig sistiert. Zuerst wird nun darauf gewartet, was der Preisüberwacher des Bundes zur ganzen Sache zu sagen hat. Sobald dessen Stellungnahme vorliegt, hat der Stadtrat 60 Tage lang Zeit, um zu entscheiden, ob er an seiner Tarifanpassung vom 17. März festhält oder zum Beispiel eine weniger hohe Tariferhöhung beschliesst. Verpasst der Stadtrat hingegen die 60-Tage-Frist, wird die Tariferhöhung automatisch hinfällig.

Trotz des Verfahrens vor dem Bezirksrat wurden nun aber die höheren Gastarife per 1. August in Kraft gesetzt. Der Bezirksrat hat dies dem Stadtrat als sogenannte vorsorgliche Massnahme erlaubt. Der Bezirksrat argumentiert mit dem finanziellen Schaden, der der Stadt ohne diese vorsorgliche Massnahme entstehen könnte.

Stadt befürchtet finanzielle Verluste von bis zu einer Million pro Monat

Er berücksichtigte damit das stadträtliche Argument, demzufolge der Schlieremer Gasversorgung ein Verlust von bis zu einer Million Franken pro Monat entstehen könnte, falls man die Tariferhöhung nicht früher durchsetze. Ohne Tariferhöhung rechnet der Stadtrat mit einem grossen Loch in der Kasse der Gasversorgung – 9,3 Millionen Franken würde das Defizit per Ende Jahr voraussichtlich betragen.

Wäre die Preiserhöhung, die am 17. März beschlossen wurde, wie geplant am 1. Mai in Kraft getreten, hätte der Verlust dagegen nur 2,3 Millionen, also 7 Millionen weniger, betragen, wie der Bezirksrat den Stadtrat zitiert. Um eine Überschuldung zu vermeiden, darf die Stadt bereits jetzt die Tarife erhöhen. Denn aus Sicht des Bezirksrats ist klar: Eine Besserung der Gaspreissituation ist nicht in Sicht.

Stadt muss höhere Tarife eventuell zurückzahlen

Die per 1. August in Kraft gesetzte Tariferhöhung birgt ein Risiko. Stellt sie sich im Nachhinein als zu hoch heraus, wird die Gasversorgung ihren Kunden Gelder zurückzahlen müssen.

Zusammengefasst lässt sich sagen: Die Stadt darf es als Erfolg verbuchen, dass sie bereits per August die Tarife erhöhen durfte. Und der Erfolg des HEV ist es, dass die Tariferhöhung nun doch noch vor dem Preisüberwacher landet. Weiter gilt es zu erwähnen, dass der Rekurs des HEV sistiert und seine Aufsichtsbeschwerde abgewiesen wurde.

Wann genau die Stadt Schlieren entschieden hat, die Tariferhöhung dem Preisüberwacher vorzulegen, geht aus dem Bezirksratsbeschluss nicht hervor. Klar ist: Am 14. Juli informierte sie den Bezirksrat darüber, dass der Preisüberwacher die Tarifanpassung prüfen wird, und beantragte die Sistierung des Rekursverfahrens. Aus Sicht des HEV ist hingegen klar: Sein Druck hat die Stadt dazu bewogen, den Preisüberwacher anzurufen.

Der Bezirksratsbeschluss vom 26. Juli ist noch nicht rechtskräftig. Der Stadtrat wollte gegenüber der «Limmattaler Zeitung» zum laufenden Geschäft keine Stellung nehmen. Der HEV, dank dessen Medienmitteilung überhaupt bekannt wird, dass die Tariferhöhung nun doch vor dem Preisüberwacher landet, unterlässt es nicht, in seiner Mitteilung festzuhalten: «Leider wiederholt es sich in diesem Thema, dass dem Stadtrat Schlieren in Geschäftsabläufen gravierende Fehler unterlaufen.»

