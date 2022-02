Zweiter Wahlgang beim Schlieremer Stadtpräsidium wird nötig

Schlieren Beim Schlieremer Stadtpräsidium wird ein zweiter Wahlgang nötig Keiner der beiden offiziellen Kandidaten Markus Bärtschiger (SP) und Beat Kilchenmann (SVP) hat das absolute Mehr erreicht. Lukas Elser 13.02.2022, 23.48 Uhr

Sie verpassten das absolute Mehr: Keiner der beiden offiziellen Kandidaten Markus Bärtschiger (SP) und Beat Kilchenmann (SVP) schaffte es auf den Präsidentensitz. Severin Bigler

Jetzt müssen sie nochmals ­antreten: Bei der Wahl des Schlieremer Stadtpräsidiums kommt es zu einem zweiten Wahlgang. Denn beim ersten Wahlgang vom Sonntag hat keiner der zwei offiziellen Kandidaten Markus Bärtschiger(SP, bisher) und Beat Kilchenmann (SVP, neu) das absolute Mehr erreicht. Dieses lag bei 1166 Stimmen. Der amtierende Stadtpräsident Bärtschiger verpasste es um 110 Stimmen, er erreichte nur deren 1056. Kilchenmann, aktuell Parlamentspräsident, verpasste das absolute Mehr um 298 Stimmen. Er holte total 868 Stimmen.

Neben den offiziellen Kandidaten schrieben die Wahlberechtigten acht weitere Kandidaten sowie Vereinzelte auf ihre Wahlzettel. 406 Stimmen gingen deshalb an nicht offizielle Kandidaten. Darunter waren zum Beispiel die amtierende Stadträtin Manuela Stiefel (parteilos) mit 124 Stimmen, aber auch die neue Songül Viridén (GLP) mit 59 Stimmen. Von den 8975 Stimmberechtigten gingen total nur 2650 Wahlzettel ein. Das entspricht einer Stimmbeteiligung von 29,53 Prozent.

Der 59-jährige Bärtschiger kann die grössere politische Erfahrung als Kilchenmann vorweisen. Seit 2017 sitzt er im Kantonsrat, seit zwölf Jahren im Schlieremer Stadtrat und seit vier Jahren im Präsidium. Davor war er 20 Jahre Schlieremer Parlamentarier. Kilchenmann, der im Sommer beschlossen hatte, Bärtschiger herauszufordern, ist 52. Er sitzt seit insgesamt 17 Jahren im Gemeindeparlament und ist aktuell dessen Präsident. Zudem ist er Co-Fraktionschef und Vizepräsident der SVP Schlieren.

Kilchenmann spricht von einem Achtungserfolg

Die beiden Kandidaten nehmen es gelassen, dass sie es nicht auf Anhieb ins Präsidium geschafft haben. Auf die Frage, ob er enttäuscht sei, sagt Kilchenmann:

«Nein, enttäuscht bin ich definitiv nicht. Ich freue mich, dass ich als Stadtrat gewählt wurde.»

Er sieht sein Resultat als Achtungserfolg an: «Es ist immer schwierig einen Bisherigen zu schlagen, der im Prinzip keinen grossen Fehler gemacht hat, der in den Medien oder in der Öffentlichkeit breit getreten wurde.» Immerhin sei er stimmenmässig zumindest ein bisschen in die Nähe seines Konkurrenten gekommen. Was ihn zudem tröstet, ist der Umstand, dass Bärtschiger das absolute Mehr auch nicht erreicht habe.

Bärtschiger: «Das Resultat ist kein Beinbruch»

Bärtschiger sieht es ähnlich: «Das Resultat ist kein Beinbruch. Wenn viele Leute kandidieren, ist es oft der Fall, dass das absolute Mehr nicht erreicht wird.» Was ist nun seine Strategie für den zweiten Wahlgang? «Zuerst müssen wir schauen, wer überhaupt noch für den zweiten Wahlgang antritt. Dann gehe ich über die Bücher und schaue, was ich falsch oder kurios gemacht habe.» Jetzt könne er aber noch nicht sagen, was dies gewesen sein könnte. Der zweite Wahlgang findet voraussichtlich am 15. Mai statt.