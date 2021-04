Schlieren Zwei Messgeräte für die Strahlung von Handy-Antennen sollen der Bevölkerung die Sorgen nehmen Wer die Strahlung einer Funkanlage in der Nachbarschaft messen will, kann dies ab 2022 tun. Als Reaktion auf ein SP-Postulat schafft der Schlieremer Stadtrat entsprechende Geräte an. Die Messungen sind für Mobilfunkanbieter unverbindlich. Alex Rudolf 13.04.2021, 15.07 Uhr

Einerseits bestehe kein gesetzlicher Bedarf nach zusätzlichen Kontrollmessungen, und andererseits sei in der Bevölkerung ein grosses Unbehagen vorhanden, was die Strahlenbelastung angehe. Dies schreibt der Stadtrat in seinem Antrag auf Abschreibung des Postulats von Gemeinderätin Leila Drobi (SP). Darin verlangt sie, dass die Stadt ein unverbindliches Strahlen-Monitoring für die Betreiber von Mobilfunkanlagen einführt. An der Parlamentssitzung von Montagabend wurde der Vorstoss abgeschrieben.

Zwar leistet der Stadtrat dem Ansinnen keine Folge, doch setzt er einen Vorschlag um, der jede und jeder zum Kontrolleur macht: Die Stadt schafft sich nämlich ein bis zwei Messgeräte an, die bei relativ geringem Aufwand die Stärke von Strahlung feststellen können. «Die Geräte stehen Privatpersonen zur Verfügung, damit diese über eine Möglichkeit verfügen, ihre Orte mit empfindlicher Nutzung zu überprüfen», schreibt der Stadtrat. Dabei handelt es sich um Orte, an denen sich Personen für längere Zeit aufhalten. Besagte Geräte werde man für einen gewissen Zeitraum mieten und einsetzen können, wo man wolle. Die Miete kostet jeweils 100 Franken pro Woche.

Der einmalige Kauf der Geräte koste 13'000 Franken. Hinzu kommen ebenso einmalige Kosten von 10'000 Franken für die Schulung im Umgang mit den Geräten, eine Pilot-Messkampagne sowie die Öffentlichkeitsarbeit. Wiederkehrend sollen rund 3500 Franken für Kalibrierung und Unterhalt der Geräte fällig werden.

Das Monitoring ist rechtlich nicht bindend

Laut Stadtrat sei ein solches rechtlich unverbindliches Monitoring mit den zu erwartenden Ausgaben zielführend. So könne bezüglich Strahlenbelastung bei der Bevölkerung nämlich Klarheit geschaffen werden. Die Geräte sollen per 2022 zur Verfügung stehen. Der für das Geschäft verantwortliche Bauvorstand Stefano Kunz (CVP) verwies in seinem kurzen Votum am Montagabend darauf, dass man mit Sicherheitsvorstand Pascal Leuchtmann (SP) einen ausgewiesenen Strahlenexperten im Stadtrat habe. «Er machte uns auf diese einfache Möglichkeit aufmerksam.» Leuchtmann doziert an der ETH am Institut für elektromagnetische Felder.

Postulantin Drobi ist mit der Abschreibung einverstanden. «Ich denke, es ist eine gute und einfach umsetzbare Lösung», sagt sie auf Anfrage. Auf nationaler Ebene sei sie aber gespannt, wie und wann das Bundesamt für Umwelt, wie vom Bundesgericht gefordert, die Qualitätssicherungssysteme der Telekommunikationsanbieter überprüfen werde.

Drobis Postulat ging eine viel beachtete Einzelinitiative von Beat Steiger voraus. Darin hatte der Bewohner des Zelgliquartiers verlangt, dass die Stadt in einem öffentlichen Register die Funkstärke von Antennen ausweist, die in der Nähe von Orten mit empfindlicher Nutzung stehen. Die Kosten dafür hätten die Landbesitzer tragen müssen, die den Mobilfunkanbietern den Standort vermieten. Die Initiative war eine Folge des Widerstands gegen mehrere Antennenprojekte in Schlieren. Einstimmig stellte sich das Schlieremer Parlament im September 2018 hinter die Einzelinitiative und überwies sie an den Stadtrat.

Nachdem der Stadtrat für die Prüfung die maximale Dauer von 18 Monaten benötigte, erklärte er Steigers Initiative vor rund einem Jahr für ungültig. So habe sich zwischenzeitlich die Gesetzeslage verändert und neu sei der Kanton verantwortlich für die Kontrolle von Funkanlagen. In seinem Bericht verwies er jedoch darauf, dass man auf kommunaler Ebene ein für die Betreiber unverbindliches Strahlungsmonitoring einführen könnte. Daraufhin reichte Drobi ihren Vorstoss ein, in welchem sie dieses verlangt.