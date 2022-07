Schlieren Baugesuch eingereicht: Reformierte Kirche will hundertjährige Villa durch viergeschossigen Neubau ersetzen Für das frei stehende Haus an der Uitikonerstrasse 20 besteht kein Zweck mehr, deshalb soll der ehemalige Wohnsitz eines wichtigen Schlieremers Platz für sieben neue Wohnungen machen. Lukas Elser Jetzt kommentieren 09.07.2022, 05.00 Uhr

Das Pfarrhaus der Reformierten Kirche Schlieren an der Uitikonerstrasse 20 soll weg. Lukas Elser

Die Tage der schönen alten Villa an der Uitikonerstrasse 20 in Schlieren sind gezählt. Das Haus, das 1928 für einen Direktor des Gaswerks erbaut, 1946 von der Reformierten Kirche gekauft und dann als Pfarrhaus genutzt wurde, soll abgerissen werden.

Die Kirche will auf dem Land einen viergeschossigen Neubau mit sieben Wohnungen und einer Gesamtgeschossfläche von rund 1000 Quadratmetern erstellen. Geplant sind vier 2,5- und zwei 3,5-Zimmer-Wohnungen sowie ein 4,5-Zimmer-Penthouse. Das Gebäude soll am höchsten Punkt 11,5 Meter hoch werden. Und es wird im Grundriss deutlich grösser als das ehemalige Pfarrhaus. Weiter sind eine Tiefgarage und sechs Parkplätze geplant. Der Baustart soll Mitte Mai 2023 erfolgen. Der Bezug ist im August 2024 vorgesehen.

Das Projekt, das aus einem Architekturwettbewerb hervorging, sieht eine Mischung aus Holz- und Massivbau vor. Die Aussenwände und das Flachdach sollen aus Holz bestehen. Das Dach soll begrünt und mit einer Fotovoltaikanlage ausgestattet werden. Heizen will man mit Erdwärme. Die Kirche Schlieren strebt das Label «Grüner Güggel» an. Analog zum Energiestadt-Label für Politische Gemeinden zeichnet es Kirchgemeinden aus, die sich besonderen ökologischen Zielen verpflichten. Erlangt hat das Zertifikat bisher noch keine Limmattaler Kirchgemeinde. Im Kanton dürfen es aktuell auch nur einzelne tragen, zum Beispiel Bülach und Meilen.

Kirchenpfleger und Bauherrenvertreter Jean-Claude Perrin sagt, dass das Haus in einem so schlechten Zustand sei, dass man es nicht mehr guten Gewissens vermieten könne. «Selbst eine rudimentäre Renovation würde viel Geld kosten.» Es als Einfamilienhaus stehen zu lassen, komme auch nicht in Frage, da das Grundstück in dieser Form stark unternutzt wäre. Und mit dem Wegfall der Wohnsitzpflicht für Pfarrpersonen benötige man es auch nicht mehr als Pfarrhaus. So stehe das Haus seit fast vier Jahren leer.

Perrin betont:

«Es soll kein Renditeobjekt werden, das man ausquetscht.»

Er verspricht deshalb, dass die Mietzinse moderat sein werden. Im Bericht zum Projekt ist denn auch von «bezahlbaren Mieten für eine breite Bevölkerungsschicht» die Rede. Die Mieteinnahmen sollen für die Kirche aber schon ein sicheres Einkommen generieren, sagt Perrin.

Früh planen, um Einsprachen rechtzeitig begegnen zu können

Bis jetzt hat die Kirche für die Planung knapp 360'000 Franken ausgegeben. Diese Summe ist im 5-Millionen-Gesamtkredit enthalten, der den Stimmberechtigten frühestens am 25. September für die Umsetzung des Projekts vorgelegt wird. Die Kirchgemeindeversammlung hat einem entsprechenden Antrag der Kirchenpflege am 12. Mai mit 27 Ja-Stimmen und einer Enthaltung zugestimmt. Sie empfiehlt dem Stimmvolk die Annahme der Vorlage.

Damit allfällige Einsprachen vor der Volksabstimmung bearbeitet werden können, hat die Kirche den Bau bereits jetzt eingegeben. Die Auflagefrist läuft noch bis am 14. Juli, das Vorhaben ist derzeit ausgesteckt. Perrin sagt: «Bei einer Infoveranstaltung für die Nachbarn haben wir nur gute Rückmeldungen erhalten.»

