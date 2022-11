Schlieren: Das wurde am Info-Znüni für Energie besprochen

Schlieren «Wir müssen dann sparen, wenn es noch nicht wehtut»: Wie sich das Stromsparen und die E-Mobilität vereinbaren lässt Die Stadt Schlieren hat an drei Infoveranstaltungen Ansätze gezeigt, um Strom zu sparen und die Strommangellage zu vermeiden. Zu dem gibt es neu eine Website für Energieberatungen. Soraya Sägesser 16.11.2022, 05.00 Uhr

Das Info-Znüni ist die dritte Veranstaltung, welche von der Stadt Schlieren organisiert wurde. Soraya Sägesser

Doch wie sind Stromsparen und E-Mobilität vereinbar? «Dafür gibt es keine Lösung», sagte Roman Marty von der Smart Y Energy Solutions GmbH und Mitglied der Energiekommission der Stadt Schlieren am Dienstagmorgen anlässlich des Info-Znünis zur Energielage in Schlieren. Die Batterien der Elektroautos würden zwischen acht und zehn Jahren halten, fügte Beat Kilchenmann (SVP), Vorsteher Werke, Versorgung und Anlagen, hinzu. «Die E-Auto-Batterien kann man in ein zweites Leben überführen.» Denn diese würden später als Energiespeicher dienen, sagte er weiter.

Doch nicht nur die Elektroautos kümmerten die rund 40 Vertreterinnen und Vertreter von Wirtschaft und Gewerbe beim von der Stadt organisierten Info-Znüni. Sie trafen sich, um Antworten und Lösungen zur Energiekrise zu erhalten. Nebst dem Znüni fanden auch ein Info-Kafi sowie ein Infoabend statt. Die erste und zweite Veranstaltung waren an Eigentümerinnen und Eigen­tümer, Investoren und an die Immobilienbranche gerichtet.

Schlieren habe im Oktober 13 Prozent Strom gespart

Mehrere Referenten von Energieunternehmen informierten und zeigten Ansätze, um die aktuellen Probleme zu lösen. «Wir müssen dann sparen, wenn es noch nicht wehtut», sagte Kilchenmann weiter und fügte hinzu, dass das Sparen in Zukunft nicht mehr aufgeholt werden könne. Die Stadt Schlieren gehe da mit ihren Sparmassnahmen als Vorbild voran. Im Oktober 2022 seien in der Stadt bereits 13 Prozent Strom gespart ­worden. Das sei als kleiner positiver Fakt in dieser Energiekrise zu werten. Auch verzichte Schlieren auf die diesjährige Weihnachtsbe­leuchtung.

Der Stadtrat zeigte an der Veranstaltung die Horrorszenarien einer Energiemangellage auf. Auch Referent Marc Engeli der EKZ verdeutlichte: «Im Winter sind wir auf Importe angewiesen.» Engeli begründete dies mit abgestellten Kraftwerken und tiefen Wasserreserven. «Es hat noch nie so kritisch ausgesehen wie jetzt», fügte er hinzu.

Neue Website eingerichtet

Für Gewerbevertreter bis zur Eigenheimbesitzerin gibt es bereits heute Energieberatungen. Zu diesem Zweck hat die Stadt Schlieren eigens eine Website eingerichtet. Dort sind Informationen über Fernwärme, Photovoltaik oder Elektromobilität zu finden.

Roman Marty wies auf Energieprogramme für KMU, Gebäudeenergieausweise oder auch Infrarotbilder hin. Diese Bilder sollten mangelhafte Isolierungen zum Vorschein bringen. Doch die Informationsveranstaltung im Start-up-Space warnte nicht nur vor der Stromknappheit. Sie zeigte auch Lösungen und Ansätze auf. Zum Beispiel kann man auf Stromerzeugnisse aus erneuerbaren Energien wie beispielsweise Fernwärme setzen, Glühbirnen mit LED-Leuchtmitteln auszutauschen oder die Raumtemperaturen senken.