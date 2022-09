Schlieren Wieviel Wasser geht verloren? Stadtrat muss sich zum Wasserverlust äussern Infolge maroder Infrastruktur kann es zu Wasserverlusten kommen. Eine Mitte-Gemeindeparlamentarierin möchte nun vom Stadtrat wissen, wie die Situation diesbezüglich in Schlieren aussieht. LiZ 13.09.2022, 05.00 Uhr

Nicht überall sind die Wasserleitungen so neu und gut im Schuss. Gerade bei alten Leitungen kann es zu grossen Wasserverlusten kommen. Bruno Kissling (Themenbild)

Die neue Gemeindeparlamentarierin Denise Küng (Mitte), im Amt seit 1. Juli, hat ihren ersten Vorstoss eingereicht. In einer Kleinen Anfrage will sie vom Stadtrat wissen, wie gross der Wasserverlust im Schlieremer Wasserleitungsnetz ist – sowohl in Prozent als auch in absoluten Zahlen. Zudem fragt sie, welche Massnahmen nötig wären, damit der Wasserverlust so reduziert werden könnte, dass er gegen null tendieren würde.

Auf die Idee zu diesem Vorstoss hat sie der diesjährige Wassermangel in Norditalien gebracht. Dort kämen zu den ausbleibenden Niederschlägen und austrocknenden Gewässern auch immense Leitungsverluste infolge maroder Infrastruktur hinzu.

«Gemäss Untersuchungen des nationalen Statistikamtes Istat versickern in Italien landesweit sage und schreibe 42 Prozent des Trinkwassers aufgrund undichter Leitungen und Zisternen ungenutzt im Erdreich»

, schreibt Küng in ihrer Kleinen Anfrage. In Schlieren sei die Situation sicher um ein Vielfaches besser, zumal die Stadt jedes Jahr viel Geld in den Unterhalt der Wasserleitungen investiere. Ganz vermeiden lasse sich der Wasserverlust im Leitungssystem aber wohl auch in Schlieren nicht. Vor diesem Hintergrund hat Küng ihre Kleine Anfrage eingereicht.