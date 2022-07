Schlieren Wie schnell gehen die Strassen wegen Baumwurzeln kaputt? Dominic Schläpfer (FDP) fragt den Stadtrat Bei der Begegnungszone am Bahnhof Schlieren sind zahlreiche Baumpflanzungen geplant. Parlamentarier Dominic Schläpfer will nun vom Stadtrat wissen, was dagegen unternommen wird, dass die Baumwurzeln den Strassenbelag schädigen. LiZ 04.07.2022, 05.00 Uhr

Bei der geplanten Begegnungszone am Bahnhof Schlieren sollen viele Bäume gepflanzt werden. Davon zeugt auch die Visualisierung des Projekts. zvg

Der Schlieremer Parlamentarier Dominic Schläpfer (FDP) hat beim Stadtrat eine Kleine Anfrage mit dem Titel «Schäden durch Baumwurzeln im Strassenbereich» eingereicht. Darin schreibt er: «Seit geraumer Zeit werden in Schlieren Bäume beziehungsweise Bauminseln als Mittel zur Verlangsamung des Strassenverkehrs durch eine Verengung der Fahrbahn eingesetzt.» Ein Beispiel dafür sei die Nassackerstrasse – und «allein in der geplanten Begegnungszone am Bahnhof sollen zudem fast fünfzig weitere Exemplare gepflanzt werden».

Schläpfer weist nun darauf hin, dass Bäume nach einigen Jahren «stattliche Höhen mit entsprechendem Wurzelwerk» erreichen – «gleichzeitig verlaufen unter Fahrbahnen auch oft systemrelevante Leitungen», hält Schläpfer weiter fest. «Nebst der unbestrittenen optischen Aufwertung des Strassenraums und der sommerlichen Schattenspende» würden sich Fragen stellen, so Schläpfer.

Gibt es überhaupt Studien dazu?

Dominic Schläpfer (FDP). zvg

Konkret will er vom Stadtrat wissen, ob diesem Langzeitstudien bekannt seien, «die Auskunft über Schäden an im Boden verlegten Leitungs- beziehungsweise Kanalisationsrohren oder am Strassenbelag durch intensives Baumwurzelwachstum ausweisen, die mittelfristig zu teuren (Tiefbau-)Reparaturarbeiten führen». Für den Fall, dass dem Stadtrat entsprechende Studien bekannt sind, will Schläpfer wissen, in welcher zeitlichen und finanziellen Grössenordnung sich solche Schäden bewegen. Für den Fall, dass dem Stadtrat keine solchen Studien bekannt sind, fragt Schläpfer, ob der Stadtrat bereit sei, entsprechende Fachleute zu kontaktieren.

Welche Massnahmen ergreift die Stadt Schlieren?

Weiter will Schläpfer mit seiner Kleinen Anfrage in Erfahrung bringen, welche «baulichen, unterirdischen Mass­nahmen» die Stadt bei Baumpflanzungen unternimmt, «um mittelfristig durch Wurzelwachstum entstehende Schäden an Leitungs- und Belagsinfrastruktur auszuschliessen». Schläpfer denkt hierbei insbesondere auch an durch Wurzeln verursachte Aufwölbungen der Strassenfahrbahn.

Der Schlieremer Stadtrat hat gemäss der Geschäftsordnung des Gemeindeparlaments drei Monate Zeit um die Kleine Anfrage schriftlich zu beantworten.