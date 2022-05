Schlieren Werden da Pflegebetten auf Vorrat geschaffen? Hauseigentümerverband kritisiert Alterszentrumspläne des Stadtrats Nachdem die Interessengemeinschaft Erschliessung Alterszentrum den Schlieremer Stadtrat für seine Pläne kritisiert hat, folgen nun weitere Beanstandungen am 44-Millionen-Projekt. Lukas Elser Jetzt kommentieren 19.05.2022, 05.00 Uhr

Das Alterszentrum ist auf dem Feld neben dem roten Block geplant, gleich bei der Tramwendeschlaufe Geissweid. Sandra Ardizzone

Der Schlieremer Stadtrat möchte als Ersatz für das in die Jahre gekommene Alterszentrum Sandbühl beim Stadtpark ein neues Zentrum bauen. Jüngst hat er deshalb dem Parlament einen Baukredit von 44 Millionen Franken dafür beantragt. Stimmt es dem Antrag zu und später auch noch das Volk, kann der Bau erfolgen und das Gebäude 2026 bezogen werden.

Doch das Projekt ist umstritten. Im vergangenen Sommer griff der damalige Parlamentarier Thomas Widmer (Quartierverein) das Thema in einer inzwischen vom Stadtrat beantworteten Kleinen Anfrage auf. Er kritisierte darin den Mehrverkehr, der das Vorhaben für das umliegende Quartier bedeute. Wenig später wurde eine Interessengemeinschaft Erschliessung Alterszentrum (IG EAZ) gegründet. Sie wehrt sich gegen die Zufahrt, die das Projekt vorsieht. Die Betroffenen argumentieren, dass dadurch das umliegende Quartier vom Verkehr überrollt werde. Und nun hat sich auch der Hauseigentümerverband Schlieren (HEV) in die Debatte eingeschaltet.

Der Stadtrat hat im Februar die Pläne für die Teilrevision der Nutzungsplanung bezüglich Alterszentrum publiziert und die Schlieremer in einem elektronischen Mitwirkungsverfahren eingeladen, sich eine Meinung zum Projekt zu machen und allfällige Einwendungen auf einer digitalen Plattform zu deponieren.

Stimmen die Zahlen noch?

Der HEV hat die Zeit genutzt und dem Stadtrat eine Stellungnahme mit mehreren Einwendungen zukommen lassen. So bezweifelt der Verband etwa, dass die vom Stadtrat vorgeschlagene Anzahl Pflegeplätze überhaupt notwendig ist. Das Grundlagenpapier, auf das sich der Stadtrat bei der Berechnung des Bedarfs stütze, sei die Altersstrategie aus dem Jahr 2015, schreibt der HEV.

Die Stadt prognostiziere darin bis 2035 einen Bedarf von bis zu 287 Pflegebetten. Dies gegenüber den zum Publikationszeitpunkt der Altersstrategie vom Stadtrat gezählten 188 Betten. In der Zwischenzeit habe sich einiges verändert, schreibt der HEV. So stünden der Stadt im neuen Pflegezentrum beim Spital Limmattal künftig nicht nur 25, sondern neu 49 Pflegeplätze zur Verfügung. Das 2020 gebaute Wohn- und Pflegezentrum Tertianum verfüge über weitere 78 Alterswohnungen und 30 Pflegezimmer. Schliesslich biete bald auch noch das Pflegewohnheim Smaily total 31 Plätze an.

So soll das Alterszentrum dereinst aussehen. Visualisierung: zvg

Der HEV gibt zusätzlich zu bedenken, dass die Leute künftig länger in ihren eigenen Wohnungen bleiben dürften und dass neue Wohnungen oft altersgerecht gebaut würden. Um Leerstände und unnötige Kosten zu verhindern, solle die Stadt deshalb den tatsächlichen Bedarf überprüfen, fordert der HEV. Zur Erinnerung: Das neue Alterszentrum am nordwestlichen Rand des Stadtparks soll künftig mit 60 Alterswohnungen sowie 20 Einzelzimmern und vier Zweibettzimmern für die Pflege aufwarten.

Verkehrsbelastetes Quartier soll geschont werden

Der HEV stellt sich auch auf die Seite der IG Erschliessung Alterszentrum und unterstützt eine Forderung, die diese bereits im letzten August auf den Tisch brachte. Der Hintergrund: Der Stadtrat möchte das neue Alterszentrum hauptsächlich via Freiestrasse und Obere Bachstrasse erschliessen. Besucher und Mitarbeiter sollen diesen Umweg nehmen, während der direkte Zugang über die Badenerstrasse auf den Taxi-, Arzt- und Zuliefererverkehr beschränkt ist. Im Untergrund des Gebäudes ist eine Tiefgarage mit 26 Plätzen geplant.

Im Gegensatz dazu schlägt der HEV vor, dass die gesamte Erschliessung über die Badenerstrasse und nicht über das Quartier erfolgen soll. Dies, weil das Quartier bereits jetzt genug Verkehr aufnehmen müsse. Er führt zudem ins Feld, dass die stillgelegte Badenerstrasse für den Verkehr sowieso nicht ganz geschlossen werden könne, weil noch andere Gebäude in diesem Bereich eine Zufahrt bräuchten. Der HEV schlägt deshalb die Umwandlung des ehemaligen Kantonsstrassenabschnitts in eine Gemeindestrasse vor.

Die Sache mit dem Gewässerschutz

Die von ihm vorgeschlagene Erschliessungslösung habe auch den Vorteil, dass dadurch der Gewässerschutzraum nicht tangiert werde. Dies ganz im Gegensatz zur Lösung des Stadtrats. Dieser möchte für das Projekt den Gewässerraum festlegen, weil im Westen des Perimeters der eingedolte Dorfbach verläuft. Und so macht der HEV aus seinem Argument gleich eine Forderung: Der Stadtrat müsse beim Projekt den Gewässerschutzabstand einhalten. Nach dieser Logik bleibt dem Stadtrat dann also gar nichts anderes übrig, als sich für die vom HEV vorgeschlagene Lösung zu entscheiden.

Der Verband schreibt auch:

«Es ist fraglich, ob der Stadtrat alles für eine Erschliessung des Alterszentrums ab der alten Badenerstrasse unternommen hat.»

Er meint damit, dass der Stadtrat sich beim Kanton zu wenig für eine vollständige Zufahrt über die Badenerstrasse eingesetzt hat. Diesen Kritikpunkt hat bereits alt Parlamentarier Thomas Widmer (Quartierverein) in seiner Kleinen Anfrage vom letzten Sommer erhoben.

Der Stadtrat sagte in der Vergangenheit mehrfach, dass dieser Vorwurf nicht gerechtfertigt sei. Nur seinen Bemühungen sei es zu verdanken, so der Stadtrat, dass nicht der ganze Verkehr über die Freiestrasse geführt werde. Man habe beim Kanton sogar dafür kämpfen müssen, dass zumindest ein Teil des Verkehrs über die Badenerstrasse verlaufe. Da es sich bei der Badenerstrasse um eine Kantonsstrasse handle, dürfe dieser auch über die mit der Strasse zusammenhängende Verkehrsführung entscheiden.

