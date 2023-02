Schlieren Wer hat ihn gesehen? Golf-Fahrer flüchtet vor der Polizei – nachdem er ein Rotlicht missachtet hat Die Kantonspolizei Zürich wollte einen Autofahrer in Schlieren anhalten. Doch dieser fuhr dann mit viel zu hohem Tempo davon. Nun sucht die Polizei Zeugen, um den Täter doch noch zu finden. Laut Polizei war es wohl ein Aargauer. David Egger 12.02.2023, 15.31 Uhr

Die erfolglose Verfolgungsjagd führte durch das Zentrum von Schlieren. Themenbild: David Egger

Es muss ein skrupelloser Autofahrer gewesen sein: Am Freitagnachmittag um 14.15 Uhr fuhr in Schlieren ein weisser VW Golf trotz rotem Lichtsignal von der Kesslerstrasse auf die Badenerstrasse. Kantonspolizisten in einem zivilen Dienstfahrzeug hatten das illegale Manöver beobachtet, folgten dem VW Golf und schalteten ihre Matrix-Leuchte mit dem Schriftzug «Stopp Polizei» sowie alle Warnsignale ein.