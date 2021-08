Essen von lokalen Bauern: Hummus aus Schlieremer Kichererbsen

Schlieren Spielt das Wetter mit, wird es bald Hummus aus Schlieremer Kichererbsen geben Die Dietikerin Anik Thaler vertreibt Schweizer Hummus. Dabei arbeitet sie nun mit dem Schlieremer Bio-Landwirt Lukas Weidmann zusammen. Für ihn ist der Anbau der neuen Kultur ein Risiko. Lydia Lippuner 04.08.2021, 04.13 Uhr

Hier wächst der Kichererbsen-Nachschub: Die Dietiker Start-up-Gründerin Anik Thaler verkauft Hummus aus Schweizer Kichererbsen. Nun arbeitet sie mit dem Schlieremer Bio-Bauern Lukas Weidmann zusammen. Sandra Ardizzone Grosse Pläne: Das Kichererbsenfeld ist rund 2,8 Hektaren gross und soll bei guten Bedingungen rund 2,5 Tonnen Ertrag bringen. Sandra Ardizzone Erste Kichererbsenschoten: Die Pflanzen kämpfen noch mit dem nassen Wetter der vergangenen Wochen. Sandra Ardizzone Lebensmittel aus der Region: Thaler und Weidmann wollen den Kunden die Landwirtschaft vor Ort näher bringen. Sandra Ardizzone Farbenfrohes Sortiment: Momentan ist der Kräuterhummus bei den Kunden am beliebtesten. Sandra Ardizzone

Auf dem Feld nahe der Limmat wachsen grüne, für viele unbekannte Pflanzen. «Das sind Kichererbsen. Daneben wächst noch einiges anderes, weil es ein Biofeld ist», sagt die Dietiker Agronomin und Start-up-Gründerin Anik Thaler. Beim näheren Hinsehen sieht man die kleinen Schoten an den grünen Pflanzen. Aus diesen Kichererbsen will Thaler mit ihrem Start-up Fyn Foods im nächsten Jahr Hummus herstellen. «Mir gefiel Aniks Idee sofort», sagt der Schlieremer Bio-Landwirt Lukas Weidmann. Er habe sich aufgrund eines Artikels über Thalers Start-up in der «Limmattaler Zeitung» an die Unternehmensgründerin gewandt. Es sei eine Win-win-Situation: Thaler erhält regionale Kichererbsen, die sie für ihren Schweizer Hummus braucht und Weidmann sieht, was aus seinen Produkten wird. Das sei viel schöner, als wenn er sie einfach einem Grosshändler abliefere.

Schaut Weidmann aber auf das Feld in der Nähe der Sportanlage Zelgli, verzieht er das Gesicht ein wenig. Denn unterhalb vieler blühender Stängel faulen bereits einige Schoten ab. «Das nasse Wetter hat den Pflanzen gar nicht gutgetan», sagt er. Eigentlich rechnete Weidmann mit rund 2,5 Tonnen Kichererbsen. Wie viel im Herbst aber wirklich geerntet werden könne, sei schwierig abzuschätzen. Zwischen einem totalen Ertragsausfall aufgrund des schlechten Wetters und rund zwei Tonnen Kichererbsen sei momentan alles möglich. Da im biologischen Landbau synthetische Pflanzenschutzmittel verboten sind, kann Weidmann auch nicht mit Fungiziden gegen den Pilzbefall vorgehen. Er kann nur abwarten und beobachten, was geschieht. «Wenn die Kichererbsen dieses Wetter aushalten, dann sollte der Anbau auch in kommenden Jahren in der Schweiz möglich sein», sagt Weidmann.

Forschung klinkt sich bei der Kichererbsenproduktion ein

Es ist das erste Mal, dass Weidmann Kichererbsen anbaut. Deshalb hat er kaum Vergleichswerte, um die Erntemenge oder den Arbeitsaufwand abzuschätzen. Kichererbsen seien für die meisten Schweizer Bauern ein Novum. Im kommenden Jahr möchte die Forschungsanstalt Agroscope deshalb Sortenversuche auf Weidmanns Feldern durchführen. So will das Institut des Bundes eine passende Kichererbsensorte für das feuchtere und kühlere Schweizer Klima finden.

Obwohl es nicht einfach ist, die subtropische Pflanze in der Schweiz zu kultivieren, wurden bereits einige erfolgreiche Ernten eingebracht. Das zeigen die Hummuspackungen in Thalers Rucksack. Die Agronomin konnte seit der Gründung ihres Unternehmens vor knapp zehn Monaten bereits vier verschiedene Sorten Schweizer Hummus produzieren. Einen klassischen, einen mit Randen, einen scharfen mit Chili und Karotten sowie einen grünen mit Kräutern. Letzterer wurde von Tobias Hoesli, dem Koch des ersten veganen «Gault Millau»-Restaurants, der Marktküche in Zürich, mitentwickelt. Derzeit verkauft Thaler rund 500 Packungen Hummus im Monat. Am beliebtesten sei der Kräuterhummus.

QR-Code führt direkt zum Bauern

Auf allen vier Verpackungen ist ein QR-Code aufgedruckt. Scannt man diesen mit dem Handy, öffnet sich eine Website, auf der die Rohstoffe aufgelistet sind, aus denen der Hummus produziert wurde. Dabei sieht man auch die genaue Herkunft der Inhaltsstoffe. Das ist das Kernanliegen Thalers. Die 23-Jährige sagt:

«Die Leute sollen wieder wissen, woher ihre Lebensmittel stammen.»

Das sei mittlerweile bei Lebensmitteln wie Mehl oder Früchten gut möglich, doch bei verarbeiteten Produkten habe man immer noch wenig Ahnung, woher die einzelnen Zutaten stammen. «Es gibt eine Lücke zwischen dem Produzenten und dem Konsumenten, die wir schliessen möchten», sagt Thaler.

Das sei auch wichtig, um das gegenseitige Verständnis zu fördern. Dieses Anliegen versteht Weidmann nur zu gut. Er sagt:

«Ich sehe mich in der Pflicht, meine Arbeit der Bevölkerung näher zu bringen. Ich bin ja auch auf die Direktzahlungen des Bundes angewiesen und möchte mit gutem Beispiel vorangehen.»

Es sei dringend nötig, dass Konsument und Produzent näher zusammenrücken. Deshalb war der Landwirt bereit, für Thalers Start-up Kichererbsen zu produzieren. Mit seiner 2,8 Hektaren grossen Anbaufläche für die Kichererbsen nimmt er allerdings ein ziemlich grosses Risiko auf sich. Da er dieses selbst tragen muss, sichert er sich mit einer vielfältigen Fruchtfolge ab. «Ich baue sieben verschiedene Kulturen an, die alle andere Witterungen bevorzugen und zu unterschiedlichen Zeitpunkten geerntet werden», sagt er. Wenn aus den Kichererbsen nichts werde, kompensiere er dies mit den ertragsstabileren Pflanzen auf seinen anderen Feldern.

Thaler will das hohe Anbaurisiko künftig absichern

Thaler ist sich bewusst, dass sie die Landwirte mit ihrem Wunsch nach Schweizer Kichererbsen vor eine grosse Herausforderung stellt. «Viele möchten natürlich lieber etwas anbauen, bei dem sie wissen, dass es einen sicheren Ertrag mit sich bringt», sagt sie. Aus diesem Grund bezeichnet sie ihren Hummus als zu 101 Prozent schweizerisch. Das heisse, dass sie ein Prozent des Verkaufspreises für mögliche Ertragsausfälle von Schweizer Bauern auf die Seite lege. «Das dürfte sich, mit den steigenden Verkaufszahlen, wohl besonders ab dem nächsten Jahr lohnen», sagt sie.

Lukas Weidmann lässt nach den regnerischen Wochen offen, ob er nächstes Jahr noch im selben Umfang dabei sein wird. «Ich mache drei Jahre lang am Experiment mit, erst dann kann ich abschätzen, ob sich der Anbau wirklich lohnt», sagt er. Zur Zeit wisse er noch nicht, ob er im nächsten Jahr, wie geplant, ein Feld mit beinahe doppelt so viel Fläche für die Kichererbsen reservieren soll. «Ich warte erst einmal die Ernte im Oktober ab», sagt er. Sollte er eine noch grössere Menge Kichererbsen anbauen, hätte Thaler bereits neue Ideen auf Lager, wie sie diese verarbeiten könnte. Nebst Hummus würde sie künftig gerne auch Falafel, geröstete Kichererbsen und pflanzliche Burger verkaufen. Alles mit direktem Link zum Produzenten.