SCHLIEREN Weniger Limmattaler lassen sich testen: Spital schliesst Testzentrum an Sonntagen Zurzeit lassen sich rund 40 Personen pro Tag im Spital Limmattal auf das Coronavirus testen. Das sind weniger als auch schon. Darum passt das Testzentrum erneut seine Öffnungszeiten an. David Egger 25.02.2021, 11.53 Uhr

Zurzeit gibt es am Coronatestzentrum vom Spital Limmattal keine langen Wartezeiten, denn die Anzahl der Tests geht zurück. Themenbild: Sandra Ardizzone

Aktuell hat das Coronatestzentrum beim Spital Limmattal von Montag bis Freitag von 8 bis 15.30 Uhr offen sowie am Samstag und Sonntag von 10 bis 15.30 Uhr. Neu werden am Sonntag keine Tests mehr angeboten, teilt Spital-Sprecher Stefan Strusinski mit. Er erklärt:

«Das Testzentrum ist zurzeit wieder etwas weniger ausgelastet. Weniger Leute kommen im Testzentrum vorbei. Darauf reagieren wir nun.»

Sollte die Nachfrage nach Coronatests wieder höher werden, wird das Spital Limmattal die Öffnungszeiten des Testzentrums wieder erweitern. Strusinski sagt:

«Wenn wieder mehr Leute ins Testzentrum kommen, fahren wir die Kapazitäten sofort wieder hoch. Wir handhaben das sehr flexibel.»

In Zahlen: Zurzeit führt das Spital Limmattal in seinem Testzentrum durchschnittlich rund 40 Tests pro Tag durch. «Unter der Woche sind es jeweils etwas mehr, am Wochenende etwas weniger», sagt Strusinski.

Im Testzentrum vom Spital Limmattal werden zurzeit weniger als halb so viele Tests durchgeführt im Vergleich zu Ende November. Alex Spichale

Im vergangenen Herbst sah das noch anders aus. Damals hielt die zweite grosse Coronawelle die Schweiz auf Trab und vor dem Testzentrum beim Spital in Schlieren kam es zu langen Warteschlangen bis weit auf die Strasse. Wer sich testen lassen wollte, musste mehrere Stunden warten. Zu den Spitzenzeiten im Oktober waren es bis zu 190 Tests pro Tag. Auch Ende November gab es unter der Woche noch rund 100 Tests pro Tag und an den Samstagen und Sonntagen rund 80. Jetzt sind es nicht mal mehr halb so viele.

Steigt die Nachfrage nach Tests vor Ostern wieder an?

Rechnet das Spital damit, dass die Testzahlen bald wieder hochschnellen? Zum Beispiel weil demnächst wieder einzelne Coronaschutzmassnahmen gelockert werden? Schliesslich dürfen zum Beispiel Museen per 1. März wieder öffnen. Spital-Sprecher Strusinski sagt:

«Nach der Spitzenauslastung im Herbst gingen die Zahlen zurück, ehe sie dann kurz vor Weihnachten und zum Ende der Weihnachtsferien wieder anstiegen. Es ist daher denkbar, dass die Testzahlen vor Ostern wieder etwas ansteigen.»

Ostern ist dieses Jahr am 4. April. Gut möglich, dass sich dann viele testen lassen, die vorhaben, in die Ferien oder bei Familienmitgliedern auf Besuch zu gehen.

Webcam zeigt, ob es eine Warteschlange hat

Für Testwillige gibt es einen Tipp: Das Spital hat eine Webcam, die live zeigt, ob es vor dem Testzentrum eine Warteschlange hat oder nicht. Die Webcam ist über die Adresse www.bau-cam.ch/spitallimmattal zu erreichen.

Rechts im Bild ist das orange-weisse Zelt des Testzentrums zu sehen. Am Donnerstag, 25. Februar, hat es dort keine Warteschlange. zvg

Das Testzentrum befindet sich beim Tageszentrum, das sich im gleichen Gebäude befindet wie das Pflegezentrum. Zugänglich ist das Testzentrum über die Spitalstrasse 32. Es wurde am 28. Oktober eröffnet. Davor betrieb das Spital das Testzentrum an einem anderen Standort innerhalb des Spitalgeländes.

Keine Voranmeldung nötig

Bei den Tests handelt es sich nicht um sogenannte Schnelltests. Wer sich also testen lässt, erhält das Resultat also nicht sofort vor Ort. Stattdessen wird das Testresultat grundsätzlich innert 24 bis 48 Stunden via E-Mail mitgeteilt. Wer sich testen lassen will, muss sich überdies nicht anmelden, sondern kann einfach direkt zum Testzentrum gehen. Auf dem Spitalgelände gilt Maskenpflicht und auch die anderen geltenden Schutzmassnahmen wie etwa das Abstandhalten sind zu beachten.