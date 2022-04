Finale verpasst: Schlieremer fliegt bei «Masterchef Schweiz» raus

Schlieren Wenig Würze, grobe Kruste: Yannick Bormuth verpasst den Einzug ins Finale bei «Masterchef Schweiz» Der Schlieremer ETH-Student muss sich in der neunten Folge der Kochsendung geschlagen geben. Sein Kebab und sein Rehrücken überzeugen die Jury nicht. Was ihn tröstet, sind die vielen Erfahrungen am TV-Herd und ein verlockendes Angebot der Gastjurorin und Zürcher Gastronomin Elif Oskan. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 11.04.2022, 22.15 Uhr

Kocht jetzt wieder ohne Fernsehkamera am heimischen Herd: Yannick Bormuth aus Schlieren flog kurz vor dem Finale aus der Sendung «Masterchef Schweiz» raus. Severin Bigler

«Ich habe mich geärgert. Ich wollte ins Finale und um den Titel kämpfen. Am Schluss waren es Kleinigkeiten, welche die Entscheidung der Jury beeinflussten»,

sagt Yannick Bormuth zu seinem Ausscheiden bei der Kochshow «Masterchef Schweiz». In der neunten und zweitletzten Folge, die am Montagabend auf 3+ über den Bildschirm flimmerte, musste der ETH-Student aus Schlieren seine Kochschürze abgeben. Seine Konkurrenten Sandra Gribal aus Kilchberg, Viseslav Rados aus Lausen und Chris Nilson aus Männedorf zogen ins Finale ein. Dieses wird nächsten Montag auf 3+ ausgestrahlt.

Zum Verhängnis wurden Bormuth ein exotischer Kebab und ein rustikaler Rehrücken. Die erste Challenge im Halbfinale bestand darin, Ferienerinnerungen auf den Teller zu zaubern. Mit einem würzigen Poulet-Kebab, grillierter Ananas und einer Cashewcrème wagte der 26-Jährige eine kulinarische Reise auf die tansanische Insel Sansibar. «Ich habe dort eine Gewürzfarm besucht. Auf wenigen Metern wächst alles, auch die Cashewnuss. Hühner laufen ebenso frei rum. Ich will das alles miteinander verbinden», erklärte Bormuth in der Sendung.

Das letzte Mal am Herd: Yannick Bormuth bereitete einen exotischen Kebab zum Thema Ferienerinnerungen zu. Gastjurorin Elif Oskan und Sternekoch Nenad Mlinarevic begutachteten die Handgriffe des Schlieremers. Screenshot. 3+

Die spezielle Kombination mundete Spitzenkoch Andreas Caminada und Sternekoch Nenad Mlinarevic nicht. Und auch Gastjurorin Elif Oskan, die für die kranke Zoe Torinesi einsprang, fand: «Ich habe mich auf etwas Warmes, Würziges, Verspieltes gefreut. Der Kebab darf mehr Kraft und Würze haben», sagte die Gastronomin und Besitzerin der Zürcher Restaurants Gül und Rosi.

Er scheiterte an Andreas Caminadas Menu

Und so musste Bormuth für die zweite Challenge an den Herd zurück. Die Aufgabe: Kochen mit Andreas Caminada. Der Juror gab das Menu vor. Die Kandidaten mussten einen Rehrücken an einer Pfeffer-Koriander-Kruste mit marinierten Randen, Kartoffelstock und einer Portwein-Rotwein-Reduktion zubereiten. Optisch und geschmacklich sollte das Gericht dem Original von Caminada so nahe wie möglich kommen. Die rustikale Kruste wurde auf Bormuths Teller bemängelt. Kein grober Fehler, doch es reichte für das Aus des Schlieremers in der Sendung.

Hatte zu wenig Pepp: der Poulet-Kebab mit grillierter Ananas, Cashewcrème und Korianderöl. Screenshot: 3+

Zum Abschied sagte Caminada:

«Wir werden dich vermissen. Du bist hier immer mit einem grossen Smile reingekommen. Deine Ausstrahlung ist grossartig. Es war schön zu sehen, dass du so ein passionierter Koch bist.»

Und von Oskan kam dann sogar noch ein verlockendes Angebot. «Wenn du Lust hast, kannst du gerne mal ein paar Tage bei mir in der Restaurantküche arbeiten.»

Dieses Angebot habe ihn dann auch etwas über das Ende bei «Masterchef Schweiz» hinweggetröstet, sagt Bormuth der «Limmattaler Zeitung». Und auch die vielen Erfahrungen, die er in der Sendung sammeln konnte, halfen ihm, mit der Niederlage umzugehen. «Ich habe eine steile Lernkurve hinter mir und mir viel Wissen und Mut zum Abschmecken aneignen können.» Zudem habe er sich mit anderen passionierten Hobbyköchen messen können. «Ich habe eine gute Leistung erbracht und mich in meinem Kochstil bestätigen können», sagt Bormuth.

Sein Highlight der ganzen Show war die Folge, in der er die Lebensmittel Tomate und Joghurt miteinander in einem Gericht verbinden musste. «Da konnte ich am meisten aus meinen Kochfertigkeiten herausholen und die Challenge perfekt umsetzen.» Weniger gelungen ist ihm die Aufgabe, ein veganes Gericht des dänischen Starkochs Rasmus Kofoed umzusetzen. «Ich fand es schwierig, Raffinesse in ein Gericht mit einfachen Zutaten zu integrieren.»

Auf der Strasse wird er angesprochen

Dank der Sendung könne sein ganzes Umfeld seine Leidenschaft besser nachvollziehen. «Alle wissen, dass ich gerne koche, aber nun wissen sie auch, wie viel es mir bedeutet», sagt Bormuth. Am Montagabend lud er jeweils grössere Gruppen zu sich zum Znacht ein, um die «Masterchef»-Folgen anzuschauen. «Selbst Gastgeber zu sein, ist dann nochmals eine grössere Herausforderung, als bei ‹Masterchef› zu kochen», findet der Schlieremer. Rein logistisch habe man zu Hause nicht die gleichen Möglichkeiten wie im Kochstudio. «Ich habe in meiner Küche nicht 20 Pfannen zur Verfügung und abwaschen muss ich auch selber», sagt Bormuth und lacht.

Yannick Bormuth (Zweiter von links) konnte sich nicht gegen seine Mitstreiter durchsetzen. Sandra Gribal (links), Viseslav Rados und Chris Nilson kämpfen am kommenden Montag im Finale um den Titel «Masterchef Schweiz». Screenshots 3+

Schön ist für ihn, dass er einige Male auf der Strasse in Zürich von Zuschauerinnen und Zuschauern angesprochen wurde. «Sie machten mir Komplimente zu meinem Kochstil und sagten, dass sie gespannt auf neue Rezepte von mir sind.»

Er drückt Viseslav Rados die Daumen

Im Finale die Daumen drücken wird Bormuth Viseslav Rados. «Er hat von Anfang an viel Kreativität beim Kochen und Anrichten bewiesen und sich stets viele Gedanken dazu gemacht, wie seine Gerichte beim Gast und bei der Jury ankommen. Das hat mir sehr imponiert.» Bormuth selbst ist seit seinem Ausscheiden bei «Masterchef Schweiz» wenig zum Kochen gekommen. Er befindet sich gerade im Schlussspurt seiner Masterarbeit in Management, Technologie und Ökologie. Wenn er diese beendet hat, will Bormuth sich bei Elif Oskan melden. «Dann hätte ich endlich Zeit, sie in ihrem Restaurant zu besuchen und den Kochlöffel zu schwingen.»

