Schlieren Letzte Gnadenfrist für Gärtner: Familiengärten auf dem Areal Im Rohr dürfen nur noch bis Ende 2024 bleiben Nun kennen nicht nur die Gärtner des Betschenrohr das Ende ihres Pachtvertrags mit der Stadt Schlieren, sondern auch die Familiengärten-Besitzer des Areals Im Rohr. Lukas Elser Jetzt kommentieren 11.02.2022, 14.07 Uhr

Ist die grüne Idylle bald zu Ende? Ein Familiengarten in Schlieren. Florian Niedermann / Archiv

Das Schicksal der Schlieremer Schrebergärtner ist weiterhin unklar. Die Stadt Schlieren hat noch nicht abschliessend kommuniziert, ob die beliebten Freizeitanlagen in naher Zukunft noch bestehen – oder aufgehoben werden.

Die Schlieremer Schrebergärtner im Limmatbogen bangen seit längerem um ihre Zukunft. Der Kanton möchte nämlich das beliebte Flussgebiet zwischen der Zürcher Stadtgrenze und dem Kloster Fahr revitalisieren. Ob die Gärtner in dieser neuen Öko-Zone auch noch Platz haben werden, ist teilweise ungewiss.

Der Countdown läuft

Immerhin kennt ein Teil der Betroffenen inzwischen eine Deadline: Ende 2021 hat der Stadtrat beschlossen, den Vertrag mit den Familiengärten im Betschenrohr, dem grössten solchen Areal in Schlieren, bis Ende 2025 zu verlängern.

Und nun hat er auch eine Frist für die Familiengärten auf dem Areal Im Rohr – der Ort wird manchmal auch Unterrohr genannt – gesetzt. Wie aus einem aktuellen Stadtratsbeschluss hervorgeht, darf der Verein Familiengärten Im Rohr noch bis 31. Dezember 2024 das städtische Land beackern. Anschliessend muss der Verein die seit 1988 gepachtete Fläche an die Stadt zurückgeben.

Was nach der jeweiligen Frist mit dem Areal geschieht, ist noch nicht abschliessend geklärt. Aktuell wird damit gerechnet, dass 2027 das Projekt Hochwasserschutz und Revitalisierung des Limmatbogens Schlieren/Unterengstringen beginnt, wie es im Beschluss heisst. Im Rahmen dieses Projekts werden die Grundwasserpumpwerke inklusive deren Schutzzonen Betschenrohr I bis III ins Gebiet Unterrrohr verlegt, wo auch die Familiengärten Im Rohr liegen. Das wird gemäss Stadtrat auch «das Familiengartenareal Unterrohr stark beeinträchtigen».

Noch ist Vieles ungewiss

In Stein gemeisselt ist dieser Fahrplan aber noch nicht. Denn erstens hat der federführende Kanton Zürich den exakten Beginn der drei Jahre dauernden Revitalisierungsarbeiten noch nicht definiert. Zweitens weist der Schlieremer Stadtrat darauf hin, dass bei einer substanziellen Bauverzögerung der Grundwasserpumpwerke «eine befristete Verlängerung der Arealnutzung in Aussicht gestellt werden» könne. In Begeisterung sollten die Betroffenen aber nicht verfallen. Der Stadtrat schreibt nämlich auch: «Derzeit ist noch nicht bekannt, ob und in welcher Form die Gartenparzellen weiter betrieben werden können.»

Der ehemalige Präsident des Vereins, Bruno Essig, der im Herbst seine Kritik am stadträtlichen Vorhaben gegenüber der «Limmattaler Zeitung» äusserte, möchte sich auf Anfrage nicht zum aktuellen Beschluss des Stadtrats äussern. Zum jetzigen Zeitpunkt könne noch gar nichts gesagt werden, meint er.

Die Situation für die Betschenrohrgärtner ist etwas klarer

Im Gegensatz zur Situation der Gärtner des Areals Im Rohr ist die Lage für die Pächter im Betschenrohr etwas klarer: Wie der Stadtrat im Winter verkündete, werden sie definitiv die Hälfte ihrer Gartenfläche verlieren. Und sie werden die nach der Revitalisierung übrig gebliebene Fläche wieder zurückerhalten, wie der Stadtrat verspricht.

Ein kleiner Trost für die Gärtner des Areals Im Rohr: Die Stadt wird ihnen beim allenfalls erforderlichen Rückbau ihrer Gartenanlagen zur Seite stehen. Wie aus dem Beschluss hervorgeht, wird sie dazu eine spezielle Arbeitsgruppe bilden.

In Schlieren gibt es derzeit noch vier Flächen mit Schrebergärten: im Steinacker nahe der Trublerhütte, beim Rainweg, im Betschenrohr und Im Rohr. Die Gärtnerinnen und Gärtner des Limmatbogens zittern seit Jahren um ihr Fortbestehen. Das Thema sorgte in der Vergangenheit immer wieder für emotionale Debatten. Bisher hatte die Stadt den Vertrag mit den Betschenrohr-Gärtnern wie mit den Familiengartenverein Im Rohr aber immer wieder verlängert.

