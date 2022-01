Esche in Schlieren: Diskussion endet vor Baurekursgericht

Schlieren Weil sie nicht gefällt werden darf: Diskussion um Esche wird vor Baurekursgericht weitergeführt Ende November entschied der Schlieremer Stadtrat, dass eine unter Schutz gestellte Esche nicht gefällt werden darf. Nun wurde gegen diesen Entscheid Rekurs erhoben. Larissa Gassmann Jetzt kommentieren 28.01.2022, 13.35 Uhr

Sorgt für Diskussionen: Die Esche an der Schlieremer Güterstrasse 15. David Egger

Ende November war für eine Grundeigentümerin in Schlieren vermeintlich Endstation: Sie wurde vom Stadtrat zurückgepfiffen, als sie eine vom Pilz befallene Esche fällen wollte. Der rund 100-jährige Baum bei der Schlieremer Geissweid wurde nach einem Gutachten unter Schutz gestellt.

Nun ist klar: Gegen diesen Stadtratsentscheid wurde beim Baurekursgericht Rekurs erhoben. «Der Beschluss ist nicht in Rechtskraft erwachsen», schreibt Stadtschreiberin Janine Bron auf Anfrage. Dass dem tatsächlich so ist, zeigt eine weitere Nachfrage beim Gericht – wie Kanzleichefin Martina Hemerka Bonetti bestätigt, ging das entsprechende Schreiben am 22. Dezember ein.

Ob es tatsächlich die Grundeigentümerin ist, die sich gegen den Entscheid wehrt, bleibt unklar. Namen nennen darf das Gericht keine. Fest steht aber: Zum Rekurs berechtig ist laut Planungs- und Baugesetz nur, «wer durch die angefochtene Anordnung berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung hat».

Hin und her «ein bisschen wie beim Pingpong»

Ebenfalls fest steht, dass nun ein Prozess in Gang gesetzt wurde, bei dem sich beide Seiten mehrmals äussern dürfen. So folgt auf den eingegangenen und angelegten Rekurs ein sogenannter doppelter Schriftenwechsel. Dabei wird die Schrift in einem ersten Schritt an die Gegenseite – in jedem Fall an den Schlieremer Stadtrat – geschickt. Die Gegenseite hat danach innerhalb einer 30-tägigen Frist Zeit zur Stellungnahme.

Das sei Standard und erfolge unmittelbar nach Eingang der Rekursschrift. «Sobald die Stellungnahme zurückkommt, geht sie wiederum an die rekurrierende Partei», so Hemerka Bonetti. Auf Wunsch kann diese dann eine Replik schreiben. Auch die Replik geht «ein bisschen wie beim Pingpong» erneut an die andere Seite, die mit einer sogenannten Duplik reagieren kann. «Sobald sich beide Seiten zweimal äussern durften, endet der Schriftenwechsel im Normalfall», sagt Hemerka Bonetti.

Je nachdem folgt dann ein Augenschein, bei dem die ganze Sache vor Ort begutachtet wird. Ist dies nicht notwendig, wird direkt ein Entscheid gefällt – nach Möglichkeit erfolgt dieser innerhalb von sechs Monaten nach Eingang der Rekursschrift. Die Kosten für das Verfahren trägt dabei die unterliegende Partei.

Esche wird aus diversen Gründen als «sehr wertvoll» beurteilt

Der betroffene Baum steht an der Limmattalbahn-Strecke an der Güterstrasse 15, wo sich die Firma Kohler befindet. Diese äussert sich nicht zum Fall: Anfragen der «Limmattaler Zeitung» bleiben unbeantwortet. Die Esche ist Teil des Natur- und Landschaftsschutzinventars von Schlieren und wird als «sehr wertvoll» beurteilt. Die Grundeigentümerin hatte mittels Gutachten im März ein Gesuch um Entlassung aus eben diesem Inventar gestellt. So sei der Baum durch massive Schneefälle stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Ein Unternehmen für Holzfällarbeiten aus Lindau habe daraufhin aus Sicherheitsgründen eine Fällung empfohlen. Wie es sich gehört, würde die Grundeigentümerin danach eine Ersatzpflanzung vornehmen, also einen neuen, gesunden Baum

hinstellen. Beim Stadtrat beantragte die Grundeigentümerin aber, dass die Ersatzpflanzung erst vorgenommen werden soll, wenn das Grundstück neu überbaut wird.

In einem internen Gutachten der Stadt Schlieren wird die Situation derweil anders beurteilt. So wurde das Risiko eines Unfalls mit Personen- oder Sachschaden als gering eingeschätzt – gleichwohl weise die Esche «zwei grosse Wunden» auf, welche ein gewisses Risiko für Pilze und Fäulnis bergen würden, die den Baum schwächen könnten. Auf das interne Gutachten folgte zwecks neutraler Beurteilung ein externes Gutachten. Auch hier wurde ein Pilz an Rinde und Ästen, insbesondere an der Ostseite festgestellt. Der Gutachter empfahl unter anderem, die abgestorbenen Äste abzuschneiden und den Baum alle zwei Monate mit Fungiziden zu behandeln.

Da all diese Massnahmen ver­hältnismässig seien, entschied sich der Stadtrat im November dazu, den Baum unter Schutz zu stellen. Dazu seien die baumpflegerischen Massnahmen «zeitnah einzuleiten». Grund für den Entschied sei unter anderem auch, dass die Esche den Strassenraum präge, eine «hohe Fernwirkung» erziele und verschiedenen Tieren Lebensraum biete. Zudem habe der Baum eine potenziell verbleibende Lebensdauer von «über 75 Jahren». ­

