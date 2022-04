Gasknappheit: Schlieremer Bad Im Moos heizt Wasser nicht

Schlieren Wegen knapper Gasressourcen: Bio- und Gartenbad Im Moos erwärmt diese Saison sein Badewasser nicht Der Ukraine-Krieg wirkt sich auf die Schlieremer Badi aus. Welche Temperaturen das Wasser dieses Jahr haben wird, ist nun in erster Linie wetterabhängig. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 06.04.2022, 05.00 Uhr

Wird dieses Jahr für besondere Erfrischung sorgen: das Schlieremer Bio- und Gartenbad Im Moos. Archivbild: Bettina Hamilton-Irvine

Das kühle Nass im Bio- und Gartenbad Im Moos in Schlieren dürfte dieses Jahr noch kühler werden als üblich: Das Ressort Werke, Versorgung und Anlagen der Stadt hat nämlich beschlossen, diese Badesaison das Wasser im Freibad nicht zu erwärmen. «Aufgrund des Ukraine-Kriegs steigen die Gaspreise laufend und liegen derzeit auf einem Rekordhoch», begründet die Stadt diesen Entscheid in einer Mitteilung. «Auch im Hinblick auf eine Verknappung der Ressourcen verzichtet die Stadt Schlieren deshalb in dieser Saison darauf, das Badewasser aufzuwärmen», heisst es weiter. Bisher wurde das Wasser jeweils mit Biogas aufgeheizt.

Ressortvorsteher Werke, Versorgung und Anlagen, Andreas Kriesi (GLP). Severin Bigler

Bei Biogas handelt es sich zwar um eine erneuerbare Energie, die auch in der Schweiz selber produziert wird. Trotzdem sei es nur begrenzt verfügbar, erklärt der Ressortvorsteher Werke, Versorgung und Anlagen, Andreas Kriesi (GLP), auf Anfrage. «In den letzten Wochen sind alle Energieträger teurer geworden», sagt er. Die erhöhte Nachfrage nach Biogas durch die Verknappung des Erdgases führe wiederum zu steigenden Preisen.

In den Vorjahren durften sich Gäste im Bio- und Gartenbad Im Moos, dessen Badewasser frei von Chlor und anderen Chemikalien ist, jeweils auf eine Wassertemperatur von 22 Grad verlassen. Wie warm das Wasser dieses Jahr sein werde, könne man nicht sagen, sagt Kriesi. Die Wassertemperatur hänge von verschiedenen Faktoren ab, zum Beispiel vom Wind und der Anzahl Gäste. «Den grössten Wärmeanteil macht jedoch die Anzahl der Sonnentage aus», sagt er. «Die Situation ist mit einem See zu vergleichen.»

45'000 bis 80'000 Kubikmeter Gas werden eingespart

Auf die ganze Badisaison gesehen, die in Schlieren bereits am 22. April beginnt und bis zum 30. September dauert, kann die Stadt so je nach Wetter zwischen 45'000 und 80'000 Kubikmeter Gas einsparen. Dazu, wie viel Geld sie mit der Massnahme spart, macht Kriesi keine Angaben. «In erster Linie wird auf das Erwärmen des Wassers verzichtet, um den Gasverbrauch zu senken», sagt er. Dies vor allem in Hinblick auf den kommenden Herbst und Winter, wo der Verbrauch wieder ansteigen werde. «Natürlich sparen wir als Nebeneffekt auch Kosten. Der Betrag kann aber stark variieren.»

Bisher seien keine Reaktionen aus der Bevölkerung zum Entscheid der Stadt eingegangen, sagt Kriesi. «Wir hoffen auf das Verständnis der Badegäste. Unseres Erachtens kann die Bevölkerung die aktuelle Lage gut einschätzen und diese Massnahme nachvollziehen.»

Ob und wie stark die Besucherzahlen zurückgehen werden, sei nicht vorhersehbar und hänge mit dem Wetter und der natürlich erreichten Wassertemperatur zusammen, sagt Kriesi weiter. Allerdings denke er nicht, dass die Besucherzahlen stark unter der neuen Massnahme leiden werden. Er sagt:

«Die Leute werden diesen Sommer trotzdem das Bedürfnis nach Badi und Abkühlung haben.»

Natürlich werde es auch Badegäste geben, denen das Wasser zu kalt sei. Bei einem heissen Sommer werde sich aber auch das Wasser entsprechend aufwärmen, sagt er. Sollte sich die Situation wieder entspannen, würde die Stadt das Heizen der Becken erneut beurteilen.

