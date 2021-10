Bienen auf Postdach liefern wegen des Regenwetters keinen Honig

Schlieren Wegen des Regenwetters: «Post-Bienen» liefern dieses Jahr noch keinen Honig Die Bienen auf dem Flachdach des Briefzentrums Mülligen in Schlieren hatten einen harten Start. Trotzdem will die Post am Pilotprojekt festhalten. Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 08.10.2021, 16.00 Uhr

Imker Peter Grütter (links) und Rudolf Ricklin von der Post (rechts) begutachten die ersten Behausungen der Bienenvölker. zvg

Auf dem Flachdach des Briefzentrums Mülligen in Schlieren summen bis zu 150’000 «Post-Bienen». Seit dem Start der Bienenzucht im Frühling ist die Bienenpopulation um ein Volk gewachsen, sodass nun sieben Völker in den hölzernen Kästen leben. Im Hochsommer seien es zeitweise gar acht Völker gewesen. «In der Zwischenzeit haben wir aber zwei Jungvölker zu einem Bienenvolk vereint», sagt Post-Mediensprecherin Silvana Grellmann.

Momentan sei es wieder ruhiger geworden, da sich die Bienen auf die Winterruhe vorbereiten. «Wir gehen deshalb davon aus, dass sich der Bestand in den nächsten Monaten merklich reduzieren wird», sagt Grellmann. Der Start der Bienenzucht auf dem steinübersäten Dach des Briefzentrums war ungeahnt hart. Grellmann sagt:

«Der viel zu kalte Frühling und der ebenso nasse Sommer dieses Jahres waren für die Bienen eine Herausforderung.»

Während dieser Schlechtwetter-Perioden konnten die Bienen keine Nahrung sammeln. «Punktuell mussten wir Bienen sogar nachfüttern, damit sie nicht verhungern», sagt Grellmann. Da die Honigernte jeweils vom Futterangebot in der Umgebung und dem Wetter abhängig ist, habe man statt wie erhofft 78 Kilogramm keinen einzigen Tropfen Honig ernten können. Denn die Bienen brauchten den süssen Nektar für sich selbst.

Es sei aber auch nicht das Ziel der Post, möglichst viel Honig zu gewinnen. «Es ging in diesem Vorhaben vor allem um den Erhalt der Bienen und weniger um die Honig-Ernte, ganz im Sinne des Initianten und Post-Mitarbeiters Rudolf Ricklin.» Der Honig sei lediglich ein süsses Nebenprodukt und die Bestätigung für die Arbeit der Imker.

Postmitarbeitende freuen sich an der summenden Abwechslung

Die Bienen stehen unter der Verantwortung des Stadtzürcher Imkers Peter Grütter. Er werde in seiner Arbeit aber auch von einer Post-Mitarbeiterin aus dem Standort in Schlieren unterstützt. Sie habe bereits einen Imker-Kurs absolviert und unterstützt Grütter nun in ihrer Freizeit. «Das nachhaltige Projekt ist bei den Mitarbeitenden in der ganzen Schweiz auf Sympathie und Interesse gestossen», sagt Grellmann. Auch der Initiant des summenden Pilotprojekts habe sich sehr gefreut, dass seine Idee beim Konzern auf offene Ohren gestossen ist.

Da der kleine Imker-Standort direkt neben dem Personalrestaurant liegt, bietet er auch eine willkommene Abwechslung für die Mitarbeitenden. Sie lassen es sich nicht nehmen, hin und wieder einen Blick in den Imker-Betrieb zu werfen oder ein Schwätzchen mit dem Imker zu halten.

Bienen seien nicht einfach eine nette Nebenaufgabe

Nach den ersten Erfahrungen der Bienenzucht auf dem Postgelände in Schlieren zieht der Konzern bis heute eine positive Bilanz. So prüfe die Post, das Projekt allenfalls auch auf andere Standorte auszuweiten oder mit Wildbienen zu ergänzen. «Aber zuerst möchten wir jetzt Erfahrungen sammeln. Es geht hier nicht um eine nette Nebenaufgabe oder ein ‹überraschendes Plaisir›», sagt Grellmann.

Man wolle die Bienen sorgsam fördern und in der für die Menschen wichtigen Aufgabe des Bestäubens bestärken. Es gehe hier um Tiere, mit denen behutsam umgegangen und entsprechend sorgfältig Erfahrungen gemacht werden müssten. Die Bienenzucht gliedere sich dabei nahtlos in eine Reihe von grösseren und kleineren Nachhaltigkeitsprojekten der Post ein.