Wegen Begegnungszone: Fussgänger müssen auf Zebrastreifen verzichten

Die Begegnungszone am Bahnhof Schlieren wird Realität. Nachdem das Volk der Tempo-20-Zone am 7. März 2021 zugestimmt, der Stadtrat im April des laufenden Jahres 1,64 Millionen Franken und das Gemeindeparlament Ende Juni des laufenden Jahres 709’000 Franken für das Projekt gesprochen hatten, befindet sich das Vorhaben nun mitten in der Umsetzung. Allerdings nur, was den Teil der SBB betrifft.

Zuerst bauen die SBB

Das Land, auf dem die Begegnungszone geplant ist, gehört nämlich zum Teil auch den SBB. Im Rahmen des Begegnungszonenprojekts erstellen sie seit Ende August und bis Mai 2023 einen Platz mit Kioskpavillon, Wasserbecken, Trinkbrunnen, Bäumen und Sitzmöglichkeiten, dazu eine neue Veloabstellanlage mit rund 30 Abstellplätzen.



Für die Dauer der Bauarbeiten wurde ein provisorischer Korridor entlang des Bahnhofgebäudes erstellt. Ein Treppenzugang zu den Unterführungen musste wegen der Baustelle gesperrt werden. Nach Abschluss der Arbeiten wird er wieder geöffnet. Der zweite Treppenzugang und die Rampe sind auch während der Bauarbeiten weiterhin zugänglich. Die Parkplätze am Bahnhof mussten wegen der Bauarbeiten temporär aufgehoben werden.

Als Zweite baut die Stadt

Voraussichtlich im Frühjahr 2023 sollen dann die Arbeiten beginnen, die das städtische Land betreffen. Vorher muss aber noch die Publikation der Signalisationsverfügung der Kantonspolizei erfolgen. Im Rahmen dieser Publikation kann nach Strassengesetz Einsprache gegen das Projekt erhoben und der Rechtsweg beschritten werden. Nach Rechtskraft der Signalisationsverfügung erfolgt die Submission und anschliessend die Arbeitsvergabe. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich ein Jahr dauern. Damit sollte das Projekt im Frühjahr 2024 umgesetzt sein. Dies immer unter der Voraussetzung, dass keine Rechtsverfahren den Baustart verzögern. (lue)