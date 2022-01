Schlieren Wegen Autoposing und Vandalismus: Beim Bahnhof steht neuerdings eine grosse Überwachungsanlage Der Platz beim Denner am Bahnhof Schlieren wird neu überwacht. Den Auftrag dazu haben die SBB gegeben – nun sagen sie warum. Lukas Elser Jetzt kommentieren 26.01.2022, 04.00 Uhr

Die mobile Videoüberwachung an der Güterstrasse in Schlieren. Lukas Elser

Wer zum Denner beim Bahnhof Schlieren geht, wird neuerdings gefilmt. Hoch über dem Platz thront ein Kameramast. Das Videoüberwachungssystem «LivEye ONE & ONE+ 230V», bestehend aus drei Kameras und präventiver Umfeldbeleuchtung, bietet gemäss Hersteller «modernste Überwachungstechnik für den Überblick von oben». Im Alarmfall überblicke das Gerät die vollen 360 Grad bei einem Radius von bis zu 200 Metern.

Der Apparat ist mit künstlicher Intelligenz (KI) ausgestattet. «Diese kann kinderleicht zwischen Menschen, Tieren, Fahrzeugen und wiederkehrenden Bewegungen unterscheiden und verringert somit die Fehlerquote auf ein Minimum», schreibt der Hersteller auf seiner Website. Und schliesslich biete das Gerät auch noch einen besonderen Service: «Über eine Smartphone-App können Sie jederzeit und von überall auf der Welt auf die Kundenkamera zugreifen.»

Damit die Platzbesucher wissen, was sie hier erwartet, hängt neben der selbst schon auffälligen Kameras ein noch auffälligeres oranges Schriftband. Auf diesem steht nicht nur der Name des Herstellers, sondern auch eine Warnung. «Achtung Videoüberwachung», heisst es neben einem grossen Kamerasymbol.

Diese Blache macht auf den Apparat aufmerksam. Lukas Elser

Dominic Schläpfer will wissen, ob eine Baubewilligung nötig war

Wegen der Kameras hat Parlamentarier Dominic Schläpfer (FDP) eine Kleine Anfrage eingereicht. Vom Stadtrat will er einerseits wissen, ob für das Gerät eine Baubewilligung erforderlich war und welche Begründung der Gesuchsteller vorgelegt hat. Das Kamerasystem steht auf einem mannshohen Sockel von rund einem Quadratmeter Grundfläche.

Andererseits stellt Schläpfer datenschutzrechtliche Fragen. Er nimmt Bezug auf den grossen Überwachungsradius des Systems und verweist auf eine weiteren Möglichkeit, die das System mit sich bringe:

«Laut Beschrieb ist es sogar möglich, von einer Leitstelle aus via Lautsprecher mutmasslich Verdächtige zum Verlassen des Grundstücks aufzufordern.»

Vor diesem Hintergrund möchte Schläpfer vom Stadtrat wissen: «Wie stellt die Stadt Schlieren sicher, dass nicht auch Teile des öffentlichen Raums überwacht und die Daten auf privaten Servern analysiert beziehungsweise gespeichert werden?»

Links der Denner, in der Mitte die Kamera mit Box und rechts die Tiefgarageneinfahrt und die Güterstrasse sowie im rechten Hintergrund das Parkside-Gebäude. Lukas Elser

Weiter zitiert Schläpfer aus einem Hinweis des Betreibers, demzufolge es möglich sein solle, Teilbereiche des Überwachungsbildes zu verpixeln oder Privatzonen für öffentliche Strassen oder Wohngebiete einzurichten. Hintergrund: Das Gerät an der Güterstrasse steht zwischen Wohn- und Geschäftsgebäuden.

In diesem Zusammenhang will Schläpfer wissen, ob die zuständige Behörde nach der Installation des Geräts Einblick in den überwachten Radius erhalten habe. Und schliesslich möchte er vom Stadtrat erfahren, wie sich dieser grundsätzlich zum Thema grossflächige Videoüberwachung stellt.

Die SBB hat die Anlage installieren lassen

Installiert wurde die Anlage im Auftrag der SBB, wie diese auf Anfrage bestätigen. Sie begründen:

«Bei der Garageneinfahrt der Mietliegenschaften der SBB an der Güterstrasse ist es in der Vergangenheit wiederholt zu Vandalismus sowie zu Fällen von Autoposing gekommen, ausserdem wurde die Garageneinfahrt regelmässig blockiert.»

Zum Datenschutz schreiben die SBB: «Überwacht wird nur die Garageneinfahrt an der Güterstrasse 4 bis 10, der Rest der Aufnahmen wird verpixelt.»

Gemäss SBB ist das Gerät seit 21. Dezember 2021 im Einsatz und es wird voraussichtlich Ende Januar 2022 wieder abgebaut. Die Stadtpolizei Schlieren sei über die Massnahme in Kenntnis gesetzt worden. Und künftig werde die SBB am Standort auf den Einsatz von Sicherheitspersonal setzen.

