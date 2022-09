Schlieren Warum der Stadtrat zusätzliche Energiefördergelder als unnötig erachtet Aus Sicht des Schlieremer Stadtrat gibt es schon genug Energie-Förderprogramme. Sandro Zimmerli 16.09.2022, 06.00 Uhr

Eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach eines Wohnhauses. Themenbild: Keystone

Der Schlieremer Stadtrat sieht derzeit keine Notwendigkeit für ein kommunales Förderprogramm für den Ausbau erneuerbarer Energien und das energieeffiziente Bauen in Schlieren. «Der Stadtrat ist der Meinung, dass zum heutigen Zeitpunkt die zusätzlichen kommunalen Fördergelder nicht den gewünschten Mehrwert bringen», heisst es im kürzlich veröffentlichten Bericht zu einem Postulat der beiden Grünen-Parlamentarier Dominik Ritzmann und Manuel Kampus.

Diese verlangten ein auf Schlieren zugeschnittenes Förderprogramm für den Ausbau erneuerbarer Energien. Damit sollten etwa Personen finanziell von der Stadt unterstützt werden, die auf Fotovoltaik oder Erdsondenheizungen setzen. Aber auch die obligaten Rückbaukosten bei der Gasleitung könnten übernommen werden. «Ziel muss es sein, den Ausbau erneuerbarer Energieträger zu forcieren und die Energieeffizienz von Gebäuden zu verbessern», forderten die beiden Parlamentarier.

Der Stadtrat verweist auf den Kanton und den Bund

Der Stadtrat räumt zwar ein, dass das Anliegen der Postulanten sich auf Bereiche fokussiert, in denen durchaus noch Verbessrungspotenzial bestehe, allerdings würden seitens des Kantons Zürich und des Bundes bereits zahlreiche Fördermassnahmen in diesen Bereichen angeboten. Der Stadtrat verweist etwa darauf, dass der Bund seit 2018 Photovoltaikanlagen aller Grössen in der ganzen Schweiz durch die sogenannte Einmalvergütung fördere. «Auch der Kanton Zürich bietet zahlreiche Fördermassnahmen an: für den Heizungsersatz, den Einsatz von Wärmepumpen sowie thermische Solaranlagen bis zu Wärmedämmmassnahmen und Gesamterneuerungen», hält der Stadtrat fest. Hinzu komme, dass das neue kantonale Energiegesetz einige dieser Sachverhalte de facto als gesetzliche Mindestmassnahmen definieren dürfte , was zusätzliche Fördermassnahmen obsolet mache. Der Stadtrat kommt daher zum Schluss: «Es lässt sich keine Lücke in der Angebotspalette an Förderprogrammen ausmachen, die mit einem städtischen Förderprogramm geschlossen werden sollte.»

Nachhaltigkeitsstrategie wird ausgearbeitet

Auch die eigenen Bemühungen kommen im Bericht des Stadtrats zur Sprache. So habe er seit langem seine Energiepolitik mit zahlreichen Beschlüssen und Massnahmen in Richtung Energieeffizienz und Nutzung erneuerbarer Energien zwecks Reduktion der Treibhausgase gesteuert. Das werde auch vom Trägerverein Energiestadt anerkannt. Dieser zeichnete Schlieren im Herbst 2021 erstmals mit dem Label Energiestadt Gold aus.

Doch damit noch nicht genug. So werde unter anderem eine Nachhaltigkeitsstrategie, die «eine Netto-Null-Strategie (Absenkpfad mit Handlungsfeldern)» beinhalte, erarbeitet. Zudem würden die Gasstrategie und der Energierichtplan überarbeitet. Und: «Mit den eigenen städtischen Gebäuden bereitet sich der Bereich Liegenschaften auf den Gasausstieg vor.» Auch auf die im Postulat erwähnte Wichtigkeit einer übersichtlichen Angebotsplattform geht der Stadtrat ein. Demnach soll ab Ende 2022 zusammen mit örtlichen Interessenverbänden eine neue Website aufgebaut werden.