Schlieren Wanderer haben das Nachsehen: Eine Haltestelle im Schlieremer Wald ist dem Stadtrat zu teuer In einer Kleinen Anfrage fordert Walter Jucker (SP) beim Pulverhaus eine neue Bushaltestelle. Der Stadtrat sagt nun, dass die Umsetzung 350'000 Franken kosten würde. Lukas Elser 29.06.2022, 14.30 Uhr

Der Schlieremer Wald hat einiges zu bieten: zum Beispiel den Haselmoosweiher. Sandra Ardizzone (3. Mai 2021)

Die Antwort des Schlieremer Stadtrats auf einen Vorstoss von Parlamentarier Walter Jucker (SP) fällt nicht im Sinne von Spaziergängern aus. Jucker hatte Mitte März eine Kleine Anfrage eingereicht. Darin schlug er vor, beim Pulverhaus, im Wald zwischen Uitikon und Schlieren, eine neue Postautohaltestelle einzurichten. Denn verschiedene Personen hätten ihn während des Wahlkampfs gefragt, wieso die Linie 201, die seit 2017 in einem Testbetrieb zwischen den beiden Gemeinden verkehrt, nicht auch im Wald halten könne. Gemäss Jucker würden Wanderer einen solchen Service begrüssen.

Vom Stadtrat wollte Jucker wissen, wie einfach sich ein solches Anliegen umsetzen liesse – und mit welchen Kosten zu rechnen sei. Die nun vorliegende Antwort des Stadtrats: Man könne beim Pulverhaus schon eine Haltestelle einrichten, allerdings sei die Umsetzung nicht billig:

«Eine einfache und kostengünstige Lösung ist an dieser Stelle nicht möglich»,

schreibt der Stadtrat in seiner Antwort. So dürfe der Bus an dieser Stelle nicht einfach auf der Strasse halten. Es müssten Haltebuchten gebaut und dafür Privatgrundstücke erworben werden. Und um die Sicherheit der Fussgänger zu gewährleisten, sei zusätzlich eine Mittelinsel mit Fussgängerstreifen und beidseitigen Kandelabern nötig.

30'000 Franken jährliche Folgekosten

In der Folge rechnet der Stadtrat für die Erstellung beider Haltestellen – eine Richtung Uitikon und eine Richtung Schlieren – mit total 350'000 Franken. Nicht eingerechnet in diesem Betrag sind die jährlichen Unterhalts- und Folgekosten, die der Stadtrat auf rund 30'000 Franken schätzt.

Das Fazit des Stadtrats: «Unter Berücksichtigung der finanziellen Verhältnisse der Stadt ist es für den Stadtrat derzeit nicht denkbar, das Anliegen Haltestellen Pulverhaus weiterzuverfolgen.» Auf Anfrage äussert sich Walter Jucker zur Antwort der Stadtrats so: «Der Stadtrat hat erwartungsgemäss geantwortet. Bushaltestellen sind leider beim Erstellen und Betreiben sehr teuer.»