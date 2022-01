Schlieren Wahl-Event auf der Pischte 52: Die Mission Harmonie war erfolgreich, beim Wählerfang gibts noch Luft nach oben Am Samstag gingen die Schlieremer Politiker auf Wählerfang. Etwas mehr Besucher hätte man sich aber schon gewünscht. Lukas Elser Jetzt kommentieren 16.01.2022, 17.03 Uhr

Gemeinderatskandidat Thomas Grädel (SVP, rechts) wirbt um einen potenziellen Wähler auf der Pischte 52. Henry Muchenberger Politische Werbung und politische Gespräche. Henry Muchenberger Es war kalt. Die Politiker mussten sich am Feuer wärmen. Henry Muchenberger Links: Dominik Ritzmann (Grüne) unterhält sich mit Yvonne Brändle-Amolo (SP). Henry Muchenberger Sarah Impusino (Mitte) im Gespräch mit Erwin Scherrer (EVP). Henry Muchenberger Geschicklichkeitsspiel bei der EVP. Henry Muchenberger Daniel Tännler (SVP) punktet mit einer Bratwurst. Henry Muchenberger Sie gehören zu denen, die in den Stadtrat gewählt werden wollen: Songül Viridén (GLP), Pascal Leuchtmann (SP), Manuel Kampus (Grüne), Markus Bärtschiger (SP), Manuela Stiefel (parteilos), Stefano Kunz (Mitte), Beat Kilchenmann (SVP) und Daniel Laubi (Mitte). Henry Muchenberger Die Parlamentskandidaten Bashkim Maliqi (EVP), Olivia Boccali (Mitte), Regula Macciacchini-Zahner (SVP) und Sasa Stajic (FDP). Henry Muchenberger Die Parlamentskandidaten Henry Jager (GLP), Laura Zangger (Grüne) und Diarta Aziri (SP). Henry Muchenberger

In einem Punkt waren sich die Politiker, die sich am Samstag auf der Schlieremer Pischte 52 zu einer Wahlveranstaltung zusammenfanden, einig: Es ist schön, dass in Schlieren alle Parteien an einem Anlass teilnehmen. Mehrfach wurde betont, dass es hier im Gegensatz zu anderen Städten noch möglich sei, nach der Parlamentssitzung gemeinsam ein Bier zu trinken – und sich nach heftigen Diskussionen wieder zu vertragen.

Das war auch ein Ziel des Anlasses: Parlamentskandidat Andres Uhl (Mitte) hat alle Parteien von Schlieren zu einem gemeinsamen Auftritt zusammengetrommelt. Damit wollte er den Wählern zeigen, dass die Parteien jenseits der politischen Grabenkämpfe gemeinsam für Schlieren einstehen.

Politiker unter sich: Dominik Ritzmann (Grüne), Antonella Lombardi (GLP) und Yvonne Brändle-Amolo (SP). Henry Muchenberger

In Schlieren ist das Zustandekommen eines solchen Vorhabens eine beachtliche Leistung. Vor vier Jahren kam ein parteiübergreifendes Politpodium mit den Stadtratskandidaten für die Wahlen 2018 nicht zu Stande, weil das Wahlbündnis der bürgerlichen Parteien Schlieren (BPS) die Teilnahme seiner Vertreter an Bedingungen knüpfte.

Wie viele Besucher sind es jetzt gewesen?

Der Anlass war auch dazu da, etwas gegen die tiefe Wahlbeteiligung in Schlieren zu tun. Doch bei der Frage, ob der Anlass auch in dieser Hinsicht erfolgreich war, hörte es mit der Einigkeit auf. Bezeichnend für die geteilten Meinungen ist eine Diskussion zwischen Stadtratskandidatin Songül Viridén (GLP) und FDP-Parteipräsidentin Barbara Angelsberger.

Angelsberger: «Es waren alles nur Parteiangehörige. Kein Volk war da.» Viridén: «Also ich habe schon mit mehreren Wählern sprechen können.» Angelsberger: «Ja, mit den Leuten von den anderen Parteien.»

Lächelt nicht nur auf den Plakaten: Stadtrats- und Stadtpräsidiumskandidat Beat Kilchenmann (SVP, rechts in der Bildmitte). Henry Muchenberger

Stadtratskandidat Daniel Laubi (Mitte) sah es ähnlich: «Es hätten schon zwei bis drei Leute mehr kommen können». Gino Adda (SVP) hingegen meinte: «Es waren sicher 50 Nicht-Politiker da.» Addas Parteikollege und Stadtrats- und Stadtpräsidiumskandidat Beat Kilchenmann sprach gar von 80 Besuchern. Wie viele es tatsächlich waren, bleibt unklar. Adda wies darauf hin, dass es schwierig sei, an einem vierstündigen Anlass auf offenem Gelände den Überblick zu bewahren.

Der 2022 nicht mehr antretende Parlamentarier Erwin Scherrer (EVP) fand denn auch, dass sich ein solcher Anlass nicht auf ein reines Politikertreffen reduzieren dürfe. Und sollte der Anlass wiederholt werden, «muss schon mehr dabei rausspringen».

Die EVP wartete unter anderem mit einem Geschicklichkeitsspiel auf. Henry Muchenberger

Doch ist dieser Anspruch nicht bereits zu hoch? Die Wahlbeteiligung der Schlieremer ist seit Jahren tief. Warum sollte sich daran etwas ändern? Urs Wilke, der für die SP als Mitglied der Bürgerrechtskommission kandidiert, macht sich keine Illusionen: «Neue Wähler zu gewinnen ist immer schwierig.» Man müsse ehrlicherweise zugeben:

«Die Politiker haben sich heute vor allem selbst besucht.»

Wie viele seiner Kollegen ist er einer Wiederholung des Anlasses trotzdem nicht abgeneigt: «Wenn man die Veranstaltung institutionalisieren würde, gäbe es im Laufe der Zeit vielleicht mehr Besucher.»

Auch das Feuerwerk vom Freitagabend war ein Thema

Am sonnigen Samstag sprach man jedoch nicht nur über Politikverdrossenheit. Zwischen Bratwurst, Kuchen und Sprüchen konnte man auch ganz konkrete Sorgen vernehmen. Songül Viridén machte darauf aufmerksam, dass sie im Stadtzentrum eine Uhr vermisst. Ihr Postulat zu diesem Thema wurde vor zwei Jahren abgelehnt.

Und Dominik Ritzmann (Grüne) bemerkte gegenüber Daniel Laubi (Mitte), dass das Feuerwerk des Faustballvereins am Freitagabend nicht nur bei den Grünen nicht gut angekommen sei. Laubi gab lachend zu: «Wir haben uns tatsächlich nicht mehr ganz gespürt.»

Wohin geht die Zukunft? Der Stand der Grünen, unter anderem mit Dominik Ritzmann (gleich rechts neben dem Plakat). Henry Muchenberger

Bei denjenigen, die gekommen sind, kam der Anlass gut an. Besucherin Helen Laucke ist mit ihrem Kind Dylan hergekommen, um ein paar Bekannten unter den Politikern Hallo zu sagen. Die Selbstständigerwerbende wählt aus Überzeugung. Und sie würde es auch tun, wenn es solche Anlässe nicht gäbe. Allerdings:

«Es ist schön, wenn man die Menschen hinter den Plakaten und Flyern persönlich kennen lernen kann.»

Tanja Kampus, die ihren Mann und Stadtratskandidaten Manuel Kampus (Grüne) zum Anlass begleitet hat, bringt ähnliche Voraussetzungen mit:

«Ich gehe immer wählen»,

sagt sie. Schon als Kind sei an ihrem Familientisch viel über Politik gesprochen worden. Den Anlass findet sie sympathisch, die Kandidaten volksnah, die Stimmung «überraschend harmonisch». Das Klima sei ganz anders, als sie es aus der SRF-Politsendung «Arena» kenne.

So harmonisch, dass sie genau gleich wählt wie ihr Mann, geht es bei der Familie Kampus offenbar aber nicht zu. «Die Grünen sind mir teilweise etwas zu extrem», sagt sie. Bei ihrem Mann mache sie aber eine Ausnahme. «Ich will ja keinen Ehekrach», sagt sie mit einem Lachen.

Der Schlieremer Stadtrat und das Parlament werden am 13. Februar gewählt.

