Schlieren Vor 20 Jahren war sie Limmattaler Sportstar, heute geniesst Giulia Müller-Würmli ihr Leben als zweifache Mutter In der Serie «Was macht eigentlich …?» kommt dieses Mal die ehemalige Schlieremer Kunstturnerin und Leichtathletin zu Wort. Zweimal wurde die heute 33-Jährige von der LiZ-Leserschaft zur beliebtesten Sportlerin des Jahres gewählt. Ruedi Burkart 01.03.2021, 04.00 Uhr

Familie Müller: Mutter Giulia, Sohn John, Vater Patrick und Tochter Laura geniessen das Zusammensein. zvg

Wo die Prioritäten von Giulia Müller liegen, wird schnell klar. «Sorry, ich muss rasch …», entschuldigt sich die frühere Leistungssportlerin und legt das Telefon beiseite. Ein paar Sekunden später ist sie schon wieder am Apparat. Laura, die erst wenige Wochen alte Tochter, forderte für ein paar Augenblicke die ungeteilte Aufmerksamkeit ihres Mamis. Der vierjährige Sohn John spielt derweil im Hintergrund und ist in seine eigene Welt eingetaucht.

«Ich liebe es, für meine Kinder da zu sein. Aber es ist immer wieder ein wenig herausfordernd», sagt Müller mit einem Schmunzeln. Aber nein, so die ehemalige Athletin des LC Zürich, bereut habe sie den Schritt vom Erwerbsleben hin zu einem Vollzeitpensum als Mami und Hausfrau nie. Seit 2017 ist sie verheiratet mit Patrick Müller, die Familie lebt in Wollerau.

LC Zürich wird auf das Limmattaler Talent aufmerksam

«Giulia Würmli gelingt Hattrick – dritter Sieg beim Zürihegel», titelte diese Zeitung am 17. Juni 1999, als die damals elfjährige Schlieremer Schülerin den Sprintwettbewerb wie in den beiden Jahren zuvor für sich entschieden hatte. Beim LC Zürich wurde man in der Folge auf das Limmattaler Talent aufmerksam und nahm es noch im selben Jahr unter seine Fittiche.

Giulia Würmli beim Weitsprung am Kantonalfinal 2002 in Dietikon. Sabine Beiersdorf

Würmli gelang der eine oder andere Exploit, sie gewann unter anderem auch die «Hegel» 2000 und 2001 und siegte fünf Jahre in Folge beim Kantonalfinal im 60-Meter-Sprint. Zudem gewann sie mit der LCZ-Staffel den Schweizer Meistertitel über 5x80 Meter in der Jugend B. «Es war eine interessante Zeit», blickt Müller heute zurück.

Die Limmattaler Sportstars 2002: Giulia Würmli und der Urdorfer Triathlet Jürg Mallepell. Ruedi Burkart

Sie, die als Fünfjährige mit Kunstturnen begonnen hatte und auch bei Emmi Schmid in der Kutu Weiningen trainierte, machte sich nun auf, die Leichtathletik-Welt zu erobern. Auch die Leserschaft des damaligen «Limmattaler Tagblatts» goutierte die Leistungen der jungen Schlieremerin. In den Jahren 2001 und 2002 wurde die 13- respektive 14-Jährige in einer Publikumswahl zur Limmattaler Sportlerin des Jahres gewählt. Müller sagt:

«Das war eine grosse Ehre für mich und bleibt für ewig.»

Trotzdem: Aus einer grossen Leichtathletik-Karriere ist dann nichts geworden, im Alter von 17 Jahren hörte Giulia Würmli mit Leistungssport auf, setzte auf die berufliche Karriere und absolvierte eine Banklehre. «Ich merkte, dass ich im Sport nicht weiterkam und ordnete mein Leben neu», sagt sie im Rückblick.

Einmaliger Ausflug ins Model-Business

Auch abseits der Rennbahnen und Turnhallen machte Giulia Würmli eine gute Figur. Als 19-jähriger Teenager gewann sie den Titel «Miss Auto Zürich 2007». Das sei ein reiner Spass gewesen, sagt sie schmunzelnd, alles andere als ein ernster Versuch, im knallharten Model-Geschäft Fuss zu fassen. «Im Sommer 2007 führte Mercedes an der Zürcherstrasse in Schlieren ein Casting durch, sie suchten für die Ausstellung Auto Zürich im Herbst eine Botschafterin. Da ich damals quasi um die Ecke der Mercedes-Garage wohnte, ging ich vorbei und machte mit. Ohne grosse Hoffnungen.» Aber mit viel Erfolg.

Giulia Würmli gewann die Ausmarchung und holte sich den Missen-Titel. Der Preis damals: Ein Mercedes-Cabrio SLK. Zur Verfügung gestellt für ein Jahr. «Das war schon cool, mit diesem Wagen fahren zu dürfen», sagt sie. Hatte sie nicht etwa doch insgeheim auf eine Karriere als Model gehofft? «Nein, nein, überhaupt nicht», meint sie lachend. Das wäre nur schon wegen ihrer Grösse von 168 Zentimeter nicht realistisch gewesen. «Ich bin für ein Model viel zu klein», sagt Müller.

Ihr Bruder Diego war Fussballprofi

Seit der Geburt von John im Jahr 2016 ist Giulia Müller nicht mehr erwerbstätig. Sie geniesse es, für ihre Familie da zu sein und die Kinder aufwachsen zu sehen. «Diese Zeit kommt nie mehr zurück, die will ich in vollen Zügen geniessen», sagt sie. Ob sie später einmal wieder arbeiten gehen wird, lässt sie offen. Müller sagt:

«Es ist gut so, wie es jetzt ist. Was später kommt – wie werden sehen.»

Nicht nur Giulia war im Sport erfolgreich. Auch ihr um zwei Jahre älterer Bruder Diego war ein Talent und schnupperte an einer Karriere als Profifussballer. Der U17-Europameister aus dem Jahr 2002 hütete unter anderem für den FC Basel das Tor. Doch ganz nach vorne schaffte es der ehemalige Junior des FC Schlieren nicht. 2008 beendete Diego Würmli seine Karriere im Leistungssport. Seine sportlichen Wurzeln vergessen hatte er in all den Jahren allerdings nicht – am 30. September 2018 gab der frühere Profi-Goalie im Alter von 33 Jahren sein Comeback beim FCS. Notabene als Stürmer der 2.-Liga-Mannschaft.



