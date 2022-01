Schlieren Von klassisch bis vegan: Sie liefern das Frühstück bis ins Bett Dank den «MrBrunch»-Boxen von Sliman Souissi und Patrick Sutter muss man sonntags zum Zmörgele nicht mehr aus dem Haus oder in die Küche. Gründer und Internet-Komiker Bendrit Bajra freut sich, dass seine Idee so gut ankommt. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 15.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Frühstücks-Lieferservice aus Schlieren: Von links: Aris Guzman, Patrick Sutter, Sliman Souissi und Bendrit Bajra stehen hinter «MrBrunch». Alex Spichale

Gipfeli, Birchermüesli, Früchte, Orangensaft, Käse, Aufschnitt, Zopf, Joghurt, Milch: alles Zutaten, die ein gutes Frühstück ausmachen. Nicht immer hat man sie aber daheim. Abhilfe schaffen Sliman Souissi und Patrick Sutter von «MrBrunch» mit ihren Frühstücks-Boxen. Diese liefern die beiden Jungunternehmer ihren Kundinnen und Kunden im Umkreis von 50 Fahrminuten jeden Freitag, Samstag und Sonntag vom Produktionsstandort in Schlieren auf Bestellung nach Hause.

Dauerstress übers Neujahr

Besonders viel zu tun hatten Souissi und Sutter über Neujahr. Zwischen dem 31. Dezember und dem 2. Januar lieferten sie über 100 Boxen aus. «An Silvester haben wir unsere Familien nur kurz zum Abendessen und Anstossen besucht und uns um halb 2 Uhr am Morgen schon wieder auf den Weg nach Schlieren gemacht», erzählt Souissi. Die beiden 25-jährigen Jugendfreunde sind im aargauischen Bözen aufgewachsen, wohnen mittlerweile aber in Schlieren. Normalerweise können sie je nach Bestellungslage auf zwei bis zehn Helferinnen und Helfer zählen. «Doch an Neujahr will niemand arbeiten, daher mussten wir selbst ran», sagt Sutter. Es sei erfreulich, dass sie mit so viel Arbeit ins neue Jahr hätten starten können. «Ob wir uns das aber nochmals antun wollen, wissen wir nicht», sagen die beiden und lachen.

Achtung, fertig, füllen: In der Produktionsstätte von «MrBrunch» in der Schlieremer Industrie Unterrohr wird das Frühstück zubereitet und dann verpackt. 1200 Boxen in einer Woche sind der bisherige Rekord. Alex Spichale

Die Idee für die Brunch-Boxen stammt nicht von ihnen, sondern vom Zürcher Social-Media-Star und Komiker Bendrit Bajra. Er erzählt:

«2018 wollte ich mir ein Brunch-Menu nach Hause bestellen. Ich war davon überzeugt, dass dieses Angebot bereits existiert. Als ich dann im Internet aber nichts Schlaues finden konnte, überlegte ich mir, ob ich das nicht selber machen könnte.»

Bajra spannte mit einem Freund zusammen und entwickelte ein Konzept. Danach ging es schnell. «Wir meldeten uns bei der Sendung ‹Die Höhle der Löwen Schweiz›, um Hilfe von Investoren zu erhalten. Und als die Zusage kam, mussten wir Vollgas geben, damit wir im Fernsehen auch etwas vorzuweisen hatten.» Bajras Start-up stiess auf Gefallen. Der Deal mit DJ Antoine, wie in der Sendung im Herbst 2020 zu sehen war, sei am Schluss aber doch nicht zu Stande gekommen, verrät der 26-Jährige.

Grosse Gipfeli-Box für das Familien-Frühstück am Wochenende. zvg

Ins Spiel kamen dafür aber Souissi und Sutter. «Wir haben Bendrit kennen gelernt und waren von seiner Idee angetan. Da wir bereits drei Start-ups aufgebaut hatten, wollten wir mit unserer Erfahrung auch dieses unterstützen», sagt Sutter. Bajra übergab ihm und Souissi im Herbst 2020 die Geschäftsführung, 2021 wurden sie zu Hauptaktionären.

Vergangenen Juli bezogen die beiden die Räume in der Schlieremer Industrie nahe der Sporthalle Unterrohr. Davor befand sich der Firmensitz im Freilager-Quartier in Zürich Albisrieden. «Da unser Unternehmen jedoch explosionsartig gewachsen ist und wir uns vor Bestellungen kaum mehr retten konnten, brauchten wir mehr Platz», sagt Sutter. Zudem sei der Standort Schlieren für die Auslieferung im ganzen Limmattal bis nach Zürich und Luzern ideal.

Zmörgele geht auch vegan mit der Brunch-Box von Köchin Aris Guzman. Diese ist seit Anfang 2022 erhältlich. Alex Spichale

Auch das Angebot ist stetig gewachsen. Die klassischen Boxen in verschiedenen Grössen für zwei bis sechs Personen mit einem Preisspektrum zwischen 34 bis 120 Franken werden seit Neujahr von einer karibisch-veganen Variante der Zürcher Köchin Aris Guzman ergänzt. Zu finden sind in ihrer Box zum Beispiel ein Tatare auf Puffreisbasis, veganes Rührei und Bananenbrot.

Guzman machte sich bereits mit zahlreichen Projekten, unter anderem dem Aufbau einer veganen Mensa für die Universität Zürich, einem eigenen Kochbuch, Caterings oder Pop-up-Restaurants, in der veganen Gastroszene einen Namen. «Wir waren schon lange auf der Suche nach einer veganen Option, waren jedoch nie zufrieden mit dem, was uns angeboten wurde. Aris lieferte uns innerhalb von einer Woche genau das, was wir uns vorstellten», sagt Souissi.

Spezielle Boxen für Feiertage

«Ich freue mich, Teil von ‹MrBrunch› zu sein», sagt Guzman. Für sie hat die Zusammenarbeit einen weiteren Vorteil. «Ich werde hier in Schlieren nun auch meine anderen Projekte verfolgen und die Räume für die Vorbereitung von Caterings und Entwicklung von Rezepten nutzen», sagt die 35-jährige gebürtige Dominikanerin.

Für Verliebte: In der Valentinsbox liefert «MrBrunch» sogar eine Rose mit. zvg

Nicht nur an herkömmlichen Wochenenden wird bei «MrBrunch» fleissig bestellt, auch an Festtagen wie Ostern, Muttertag, 1. August oder Valentinstag ist die Nachfrage gross. «Die Valentinstagsbox beinhaltet zum Beispiel eine Rose und Blütenblätter. So kann man seinen Schatz überraschen», sagt Souissi. Und bei einigen ist die Überraschung morgens tatsächlich gross, wenn «MrBrunch» vor der Haustüre steht. Sutter erzählt:

«Einige öffnen mit zerzausten Haaren, im Bademantel oder in Boxershorts die Tür, weil sie gar nicht mit uns rechnen. Es ist schon zu einigen amüsanten Situationen gekommen.»

Und auch Firmen sind auf den Geschmack gekommen. «Die Boxen werden für virtuelle Weihnachtsessen, Apéros oder Teammeetings bestellt. So hat man die Möglichkeit in Coronazeiten im Homeoffice doch irgendwie gemeinsam zu essen», sagt Sutter. Die Pandemie schränkt sie nicht ein. Im Gegenteil: «Sie war eher förderlich», resümiert Sutter.

Mittagstisch Limmattal erhält nicht verkaufte Lebensmittel

Der Rekord beläuft sich bisher auf 1200 ausgelieferte Boxen in einer Woche. Und wenn doch mal Lebensmittel übrig bleiben, werden diese nicht weggeworfen. «Wir geben sie dem Mittagstisch Limmattal in Schlieren ab», sagt Guzman.

Saisonale Box: Auch alle Zutaten für ein Bierfondue kann man bestellen und nach Hause schicken lassen. zvg

«Unser Ziel ist, weitere Partner und Standorte zu finden, damit wir bald die ganze Schweiz mit unseren Brunch-Boxen beliefern können», sagt Souissi. Dass sich seine Idee zu einem Erfolg entwickelt, freut auch Bendrit Bajra. «Es zeigt, dass ich das richtige Gespür hatte und Brunch im Bett eben nicht nur für mich, sondern ganz viele ein Bedürfnis ist.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen