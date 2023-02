Silvia Jauch setzt sich in Schlieren für die Gymivorbereitung ein

Schlieren «Von Chancengleichheit kann nicht mehr die Rede sein»: Silvia Jauch setzt sich für eine bessere Gymivorbereitung ein Die 40-jährige Social-Media-Managerin Silvia Jauch hofft darauf, dass die Schule Schlieren künftig mehr Geld und Zeit in die Gymivorbereitungskurse investiert. Muriel Daasch 18.02.2023, 05.00 Uhr

Ein 11-jähriges Mädchen aus Zürich bereitet sich auf die Aufnahmeprüfung ans Langzeitgymnasium vor. Symbolbild: Keystone

Zurzeit bereiten sich viele Schülerinnen und Schüler im Kanton Zürich wieder auf die Aufnahmeprüfung ans Kurz- und Langzeitgymnasium vor. Die Maturitätsquoten in den verschiedenen Gemeinden weichen teilweise sehr stark voneinander ab – auch im Limmattal.

Die Schlieremerin Silvia Jauch sieht den Grund dafür in den Unterschieden bei den Prüfungsvorbereitungskursen sowie den finanziellen Möglichkeiten der Eltern. Die Handhabung dieser Kurse liegt in den Händen der einzelnen Schulgemeinden. Die Schule Schlieren bietet ihren Primarschülern jeweils ab den Sommerferien einen Vorbereitungskurs à zwei Lektionen pro Woche zu einem Preis von 100 Franken an.

Maximale Stundenanzahl des Lehrplans 21 wird überschritten

Die zwei Lektionen finden aber nicht innerhalb der regulären Schulzeit oder an einem freien Mittwochnachmittag statt, sondern im Anschluss an einen meist ohnehin schon gefüllten Schultag von 16 bis 18 Uhr. Für die 40-jährige Social-Media-Managerin und ehemalige Schlieremer Gemeinderätin (zuerst SP, später parteilos) liegt genau darin das Problem. «Die Aufmerksamkeitsspanne der Schüler ist nach einem ganzen Schultag in der Regel ziemlich tief», sagt sie. Ein Vorbereitungskurs um diese Zeit bringe deshalb nicht sehr viel.

Sie wisse aus vertrauenswürdigen Quellen, dass der zwei Lektionen andauernde Kurs bei einer Klasse erst nach sieben Lektionen regulärem Unterricht stattfinde, sagt sie. «Dies entspricht nicht der maximalen Stundenanzahl des Lehrplans 21 von acht Lektionen pro Tag.» Weil der Kurs aber nicht Teil des regulären Unterrichts sei, werde die Stundenüberschreitung toleriert.

Der Lehrer des Kurses gleiche diesen Umstand aber wieder etwas aus, weil er einen sehr spannenden und lehrreichen Unterricht biete. «Mir ist auch bewusst, dass die Schule bei der Planung des Kurses die Stundenpläne aller Kinder sowie teilweise auch deren Hobbys berücksichtigen muss und deshalb nicht allzu viel Spielraum hat», sagt sie. Trotzdem würden in Schlieren Kinder, die einen gymnasialen Weg einschlagen wollen, gesamthaft zu wenig priorisiert werden.

Je reicher die Gemeinde, desto höher die Quote

Und das, obwohl die Maturitätsquote in Schlieren bei tiefen 7,1 Prozent liegt. Nur ein Bruchteil der Schlieremer Eltern könnten private Vorbereitungskurse für ihre Kinder finanzieren. Hinzu komme, dass es viele Familien mit Migrationshintergrund gebe, die den Nachwuchs schulisch und insbesondere bei der Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfung ans Gymnasium weniger gut unterstützen könnten.

«Umso wichtiger ist es, dass das von der Schule gebotene, öffentliche Angebot die Schülerinnen und Schüler ausreichend vorbereitet», sagt Jauch. In Statistiken des Kantons Zürich ist klar ersichtlich, dass reichere Gemeinden eine deutlich höhere Maturitätsquote aufweisen.

Konkret wünscht sich Silvia Jauch beispielsweise, dass die Schule Schlieren künftig mehr als zwei Vorbereitungslektionen pro Woche anbietet. zvg

So liegt sie in der Zürisee-Gemeinde Herrliberg bei 46,8 Prozent und in Rümlang lediglich bei 8 Prozent. Auch im Limmattal spiegelt sich dieses Muster wider. Während die Maturitätsquote in Schlieren 7,1 Prozent und in Dietikon 7,2 Prozent beträgt, besuchen in Uitikon 43,8 Prozent das Gymnasium. Diese Zahlen beziehen sich jedoch nicht auf die Anzahl an Schülerinnen und Schülern, die jährlich die Aufnahmeprüfung und damit den Übertritt ins Gymnasium schaffen, sondern auf die gesamte Anzahl an Schülern, die jährlich das Gymnasium besucht.

Reichere Gemeinden würden oftmals mehr Möglichkeiten ausschöpfen, um ein qualitativ gutes schulisches Vorbereitungsangebot auf die Beine zu stellen, sagt Jauch. Zudem könnten die meisten Eltern auch problemlos auf private Vorbereitungskurse zurückgreifen. Auch der akademische Hintergrund vieler Eltern sei ein Bonus. «Diese Faktoren treiben die Maturitätsquote ganz klar in die Höhe, was auch aktuelle Studien der ETH belegen», sagt sie. Von Chancengleichheit könne dabei nicht mehr die Rede sein.

Forderungen sind in Dietikon bereits gegeben

Jauch fordert deshalb, dass die Stadt Schlieren künftig mehr Geld in die Gymivorbereitungskurse investiert. Die Bedingungen sowie die Unterrichtsqualität sollen dabei zugunsten der Schülerinnen und Schüler verbessert werden.

Konkret wünscht sie sich beispielsweise, dass von der Schule in Zukunft mehr als zwei Vorbereitungslektionen pro Woche angeboten werden. «Um die Konzentrationsfähigkeit der Schüler während der Kurse zu steigern, wäre es sinnvoll, diese Lektionen teilweise in den Unterricht zu integrieren oder sie auf Tage mit wenig regulärer Unterrichtszeit zu legen», sagt Jauch.

An der Schule Dietikon, die eine ähnlich tiefe Maturitätsquote aufweist, sind einige dieser Forderungen bereits umgesetzt. So besteht der Vorbereitungskurs in Dietikon aus insgesamt drei Lektionen, wovon eine im regulären Schulalltag integriert ist. Durch die zusätzliche Lektion erhalten die Schüler auf das gesamte Jahr gerechnet ganze 39 Lektionen mehr betreute Vorbereitungszeit. Dies entspricht ungefähr einer Schulwoche.

Zusätzlicher Kurs für Stressbewältigung

Die Aufnahmeprüfung ans Langzeitgymnasium im Kanton Zürich besteht aus einem Deutsch- und einem Mathematikteil. Auch das Schreiben eines Aufsatzes gehört zur Prüfung, worin Jauch ebenfalls eine Problematik sieht. «In der Primarschule Schlieren schreiben die Kinder ein bis zwei Aufsätze pro Jahr. Angesichts der strengen Bewertung der Aufsätze bei der Aufnahmeprüfung ist das viel zu wenig», sagt sie.

Ein Thema, das generell mehr angegangen werden sollte, sei ausserdem der Umgang mit Prüfungssituationen. «Viele Kinder setzt die bevorstehende Aufnahmeprüfung enorm unter Druck», sagt sie. Denn diese ist zu 50 Prozent ausschlaggebend dafür, ob ein Schüler den Übertritt ans Gymnasium schafft. Helfen würde laut ihr etwa, künftig mehrere Simulationsprüfungen durchzuführen, statt nur einer.

Jauch schlägt weiter vor, dass ein einmaliger Kurs à zwei Lektionen den Kindern gezielt Strategien beibringen soll, wie sie mit Drucksituationen besser umgehen können. «Auch dieser Aspekt kann entscheidend sein für das Bestehen oder Nichtbestehen der Aufnahmeprüfung.»

Auf Social Media erhält sie viel Zustimmung

Ihr Engagement für Chancengleichheit bei den Gymivorbereitungskursen begann bereits in ihrer Zeit als Gemeinderätin in Schlieren. Im Sommer 2018 reichte sie zu diesem Thema einen politischen Vorstoss ein, der von der Aufnahme in den Vorbereitungskurs handelte, der damals noch nicht für alle zugänglich war.

Heute teilt Jauch ihre Anliegen vor allem auf Social Media mit. Eine vor zwei Wochen veröffentlichte Instagram-Story, in der sie ihre Follower auf die Problematik der fehlenden Chancengleichheit beim Übertritt ans Gymnasium aufmerksam machte, erhielt aussergewöhnlich viel Zustimmung. «Ich tausche mich mit vielen Eltern aus Schlieren, dem Kanton Zürich und auch aus anderen Kantonen darüber aus und die meisten teilen meine Meinung», sagt sie.

Sie sieht sich aber nicht in der Verantwortung, die Problematik aktiv einzubringen. «Die Schulpflege in Schlieren macht eine sehr gute Arbeit und ist Expertin auf diesem Gebiet.» Jauch ist sich aber auch bewusst, dass eine absolute Chancengleichheit kaum realisierbar ist. Denn es werde weiterhin private Vorbereitungskurse geben, die nur für einen Teil der Eltern finanzierbar seien. Dennoch findet sie: «Die Ausgangslage zu verbessern, würde sich aber trotzdem lohnen.»