Schlieren Von alt Stadtpräsident Peter Voser zu Kantonsrat Pierre Dalcher: Der Hauseigentümerverband Schlieren hat einen neuen Präsidenten Zwölf Jahre lang hat sich der Schlieremer für die Hausbesitzer eingesetzt. Im Alter von 70 Jahren möchte er nun kürzertreten. 07.06.2022, 05.00 Uhr

Nach zwölf Jahren gibt Peter Voser (rechts) das Präsidium des Hauseigentümerverbands Schlieren ab. Sein Nachfolger ist SVP-Kantonsrat Pierre Dalcher (links). Valentin Hehli

Peter Voser blickt durch die Glaswand seines Schlieremer Wintergartens. Vor ihm erstreckt sich ein bunter Flecken Kiesgarten, dahinter ein Kirschbaum. Vor kurzem ist der 70-Jährige als Präsident des Hauseigentümerverbands Schlieren (HEV) zurückgetreten.

Während zwölf Jahren hat sich Voser für Einfamilienhausbesitzer sowie Grund- und Stockwerkeigentümer eingesetzt. Er hat für die rund 400 Verbandsmitglieder Vorträge mit Energieexperten organisiert und ihnen gezeigt, wie sie den Wert ihres Eigenheims erhalten können.

«In den letzten Jahren ist die Arbeit des HEV jedoch immer politischer geworden»,

sagt Voser.

Der Einsatz für den kleinen Gaskonsumenten

Beispielsweise machte sich der 1933 gegründete Verband immer wieder für die Anliegen der Gasbezüger stark. So musste der Stadtrat im April auf eine Intervention des HEV hin den per 1. Mai beschlossenen Preisaufschlag beim Gas nach unten korrigieren, weil sonst Kleinstbezüger übermässig stark belastet worden wären. Zudem ist beim Bezirksrat eine Beschwerde des HEV gegen die jüngsten stadträtlichen Beschlüsse zur Erhöhung des Gaspreises hängig. Der Stadtrat hat im letzten halben Jahr gleich zweimal die Gastarife erhöht. Der erste Aufschlag erfolgte im November, der zweite im März.

Doch auch bei Fragen, die nichts mit Energie zu tun haben, mischte sich Voser und der HEV ins lokale Politgeschehen ein. So etwa sprach man sich 2013 für eine Stadthalle im Zentrum aus und wehrte sich zwei Jahre später gegen den Bau der Limmattalbahn. Im vergangenen Jahr war es hingegen die Verkehrsberuhigung am Bahnhof Schlieren, die Voser beschäftigte: Der HEV bezog Stellung gegen die von Stadtrat, Grünen, SP und GLP geforderte Begegnungszone 20, aber für den Gegenvorschlag der Bürgerlichen zugunsten einer Tempo-30-Zone. Das Volk gab jedoch am 7. März 2021 der Begegnungszone den Vorzug.

Es braucht Planungssicherheit

2022 wiederum sei das Hauptthema nun der Kommunale Richtplan, sagt Voser. Die Schlieremer Stimmberechtigten haben am 15. Mai Ja zur diesbezüglichen Vorlage des Stadtrats gesagt. Voser möchte, dass das Planungsinstrument nun rasch vom Kanton bewilligt wird, damit die in seinen Augen längst fällige Revision der aus dem Jahr 1996 stammenden Bau- und Zonenordnung angepackt werden kann. Voser sagt: «Wichtig für die Grundeigentümer ist Planungssicherheit.» Denn ohne sie könnten sie keine baulichen Entscheide fällen.

Voser hat das HEV-Präsidium 2010 übernommen. Damals hatte der Freisinnige gerade sein Amt als Schlieremer Stadtpräsident nach acht Jahren Amtszeit niedergelegt und hatte Zeit für Neues. Als Notar auf dem Grundbuchamt brachte er zudem das nötige Rüstzeug für die Aufgabe mit.

Nun jedoch zieht sich Voser zurück. Deshalb hat der Verband kürzlich einen neuen Präsidenten gewählt: Es ist der 61-jährige Augenoptiker Pierre Dalcher, der seit 2011 für die SVP im Kantonsrat sitzt. Der alt Stadtrat und alt Gemeindeparlamentarier Dalcher ist beim HEV kein Unbekannter. Er sitzt seit zehn Jahren im Vorstand und war drei Jahre lang Vosers Vize. Zudem befindet er sich im Ausschuss der Parlamentariergruppe «Wohn- und Grundeigentum» des Kantonsrats.

Dalcher hat sich zum Ziel gesetzt, der Gesellschaft die Bedeutung eines Hauses oder einer Liegenschaft wieder aufzuzeigen. Denn:

«Hausbesitzer werden von der Gesellschaft derzeit nicht sehr geschätzt.»

Dabei seien Häuser das Gesicht der Gesellschaft. Sie böten nicht nur Schutz, sondern vermittelten auch ein Heimatgefühl.

Mehr Zeit für die Enkel

Wenn Voser in seinem Wintergarten an seine Zeit beim HEV zurückdenkt, verspürt er einen Hauch Wehmut. Schliesslich werde er nun in Hauseigentümerangelegenheiten nicht mehr so leicht zu Informationen kommen – und habe auch keinen Einfluss mehr, sagt er.

Traurig sei er deshalb aber nicht: «Langweilig wird mir bestimmt nicht.» Schliesslich sei er noch Chefredaktor bei der Schweizerischen Zeitschrift für Beurkundungs- und Grundbuchrecht, Rechtsberater für Treuhandfragen und habe immer noch zwei Ämter inne: Er ist Präsident der Urdorfer Behindertenstiftung Solvita und Präsident der Sterbebegleitungsorganisation Wabe Limmattal. Und wird man ihn vielleicht auch in seinem bunten Garten antreffen? Nein, sagt Voser. Der gehöre seiner Frau. Aber er freue sich, mit seinen drei Enkeln hier Beeren abzulesen.

Pierre Dalcher (rechts) war während drei Jahren Peter Vosers Vize beim HEV. Valentin Hehli

