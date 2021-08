Schlieren Vom Espresso bis zum Kaffeelikör: Turm Kaffee eröffnet Barista Academy im «JED» Die 1761 in St. Gallen gegründete Kaffeerösterei Turm Kaffee startet im September ihre Barista Academy in der alten «NZZ»-Druckerei – als Untermieterin der Schlieremer Rösterei Caffetino. David Egger 20.08.2021, 00.36 Uhr

Lajos Horváth hat unter anderem schon in der Felix-Bar an der Kalkbreitestrasse in Zürich gearbeitet, nun ist er Barista-Trainer in Schlieren. Severin Bigler / © CH Media

Heute gilt Turm Kaffee aus St. Gallen als älteste Kaffeemarke der Schweiz. 1761 wurde das Unternehmen als Kolonialwarenladen gegründet. Trotz ihres Alters entwickelt sich die Firma rasant. 2019 hatte sie in St. Gallen ihre erste Barista Academy eröffnet, nun folgt schon die zweite – in Schlieren, in der ehemaligen «NZZ»-Druckerei, dem heutigen «JED»-Komplex.

«Wir haben Synergien gesucht und in Schlieren haben wir sie gefunden», sagt Turm-Kaffee-CEO Roger Bähler, der seit 16 Jahren für den Ostschweizer Kaffee-Platzhirsch arbeitet. Mit den Synergien meint er die Zusammenarbeit mit der traditionellen Kaffee-Rösterei Caffetino, die nach Jahrzehnten an der Schlieremer Bahnhofstrasse heute im «JED» zuhause ist.

Sarah Haas betreibt gleich neben der Turm-Kaffee-Barista-Academy die traditionelle Schlieremer Kaffeerösterei Caffetino. Severin Bigler / © CH Media

Turm Kaffee kann bei Bedarf die Infrastruktur der kleinen Rösterei nutzen, im Gegenzug stehen dem Caffetino die Barista-Academy-Räume offen. Caffetino ist Hauptmieter und Turm Kaffee ist Untermieter.

So siehen die ungerösteten Kaffeebohnen aus. Severin Bigler / © CH Media

Die St. Galler sind so etwas wie ein neuer Leuchtturm im Kaffee-Bezirk Dietikon. Neben Turm Kaffee und dem Caffetino sind hier auch noch weitere Kaffee-Unternehmen zuhause. Zu nennen sind insbesondere Hemmi Kaffee in Geroldswil und Caffè Ferrari an der Bremgartnerstrasse in Dietikon. Mit Five Good Goods in Dietikon und Coffee Annan in Schlieren sind auch frischgebackene Start-ups vertreten. Sie wollen die Szene aufmischen, indem sie die Kaffeebohnen direkt in den Herkunftsländern rösten, um diesen mehr Wertschöpfung zu ermöglichen.

Die Kaffeezubereitung an der Siebträgermaschine will gelernt sein. Severin Bigler / © CH Media

Für Wertschöpfung ist auch in der neuen Schlieremer Barista Academy von Turm Kaffee in Schlieren gesorgt, die am Donnerstag die Fach- und die Lokalpresse zur Besichtigung empfing.

Jeder Handgriff muss sitzen. Severin Bigler / © CH Media

«Der Monat September ist bereits ausgebucht»,

sagt Lajos Horváth, der Barista-Trainer vor Ort, der am 2. September offiziell mit den Kursen startet. Auch Claudio Petti als Leiter der Barista Academy in St. Gallen geht die Arbeit nicht aus. Dort reichen die Buchungen schon bis in den Winter. Dem wachsenden Kundenstamm im Grossraum Zürich einen einfacheren Zugang zum Schulungsangebot zu bieten, sei denn auch der Hauptgrund für die Eröffnung der neuen Academy gewesen, sagt Stefan Leuthold, Inhaber und Verwaltungsratspräsident von Turm Kaffee.

Claudio Petti, Leiter der Turm-Kaffee-Barista-Academy, Stefan Leuthold, Verwaltungsratspräsident und Inhaber von Turm Kaffe, und Lajos Horváth, Barista-Trainer in Schlieren. Severin Bigler / © CH Media

Geht es so weiter, wird Turm Kaffee voraussichtlich 2023 erneut expandieren und noch weiter westlich eine Academy eröffnen. Dahingehend äussert sich auch CEO Bähler. Zuerst soll sich nun aber die neue Limmattaler Academy an ihrer attraktiven Lage bewähren. «Hier wollen wir eine breitere Zielgruppe ansprechen», sagt Bähler. Angesprochen sind nicht nur Gastronomen, die für gut 900 Franken die Ausbildung «Barista Intermediate SCA» inklusive Prüfung absolvieren wollen, sondern auch Einsteiger, die sich für den vierstündigen Home-Barista-Kurs für 190 Franken interessieren, um dem Geheimnis hinter dem Milch-Herz im Cappuccino oder der richtigen Bedienung der Siebträgermaschine auf die Spur zu kommen.

Hier bereitet Claudio Petti einen Cappuccino zu. Severin Bigler / © CH Media

Die Expansion von Turm Kaffee ist auch vor dem Hintergrund des hart umkämpften Kaffeemarkts zu sehen. Rund 100 Schweizer Röstereien kämpfen darum, die Endkunden und Gaststätten landauf und landab zu beliefern. Zu den über tausend professionellen Gastrokunden von Turm Kaffee gehören unter anderem auch die Restaurants Heimat und Tomate in Dietikon und das Bistro Im Spilhöfler in Uitikon. Auch die Gesundheitsbetriebe der Stadt Zürich vertrauen auf Turm Kaffee.

So sieht der fertige Cappuccino von Claudio Petti aus. Severin Bigler / © CH Media

Vom wuchtigen Kaffee am Morgen bis hin zum Drink am Abend

Das Turm-Angebot ist gross: Es reicht vom Arabica aus Äthopien mit dezenten Jasmin-Noten, der der Zunge viel Feinsinnigkeit abverlangt, über den zarten und von zitrusartiger Säure geprägten Arabica aus Kolumbien bis hin zum erdigen Robusta aus Indien, dessen wuchtige Würze mancher Zunge zu rassig sein dürfte. So ist für alle Geschmäcker etwas dabei.

Turm Kaffee führt ein breites Angebot, wie CEO Roger Bähler hier zeigt. Severin Bigler / © CH Media

Neben den unterschiedlichsten Bohnen und Röstungen sind an der Barista Academy auch die unterschiedlichsten Zubereitungen zu lernen. Kaffee und Kaffeelikör landen auch in Drinks. Barista-Trainer Lajos Horváth, 35, kann davon ein Liedchen singen, denn über 15 Jahre lang war er in zahlreichen Ländern als Bartender tätig, von Kreta bis nach Norwegen, auch in der Zürcher Felix-Bar. Der Whiskey-, Zigarren- und Kaffeeliebhaber kam im Februar zu Turm Kaffee, um sich intensiver mit dem dunklen Trank zu beschäftigen. Am Pressetermin am Donnerstag zeigte er, dass Cranberry- und Orangensaft gut mit Cold-Brew-Kaffee harmonieren, genauso wie Kaffeelikör und Kaffee-Gin mit Brombeeren- und Zitronensaft. Letzteres nennt sich ­Roasty Bean Bramble.

Barista-Trainer Lajos Horváth bereitet einen Roasty Bean Bramble zu. Severin Bigler / © CH Media

«Beim Kaffee gibt es noch viel zu entdecken. Und in jedem Mensch steckt Kreativität, man muss ihm nur den Weg zeigen»,

sagt Horváth. Man merkt schnell: Interessierte Leute weiterzubilden, fasziniert ihn mindestens so sehr wie der Kaffee.