Schlieren Vitis-Sportcenter wird zum Lymhof: Das geplante Projekt soll das Neubauquartier am Rietpark mit dem Bahnhof verbinden Am Mittwoch präsentierten die verantwortlichen Projektbeteiligten den geplanten neuen Quartierteil Lymhof an einem Informationsanlass im Rietpark. Bis 2026 soll das Areal direkt am Bahnhof Schlieren fertig gebaut werden. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 16.06.2022, 18.21 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Lymhof soll dem Neubauquartier im Rietpark vom Bahnhof aus ein neues, einladendes Gesicht verleihen. Visualisierung: 36036ø

Ab Frühling 2024 soll direkt nördlich vom Bahnhof Schlieren der neue Quartierteil Lymhof gebaut werden. Um den dafür nötigen Platz zu schaffen, wird das Vitis-Sportcenter voraussichtlich ab Sommer 2023 abgerissen. Der Lymhof soll das noch junge Quartier um den 600 Meter langen Rietpark, der sich nördlich der Bahngleise zwischen Engstringerstrasse und Goldschlägiplatz erstreckt, direkt mit dem Bahnhof Schlieren verbinden und zum neuen Ankunftsort von Schlieren Nord werden. Dafür wird auch die Bahnhofsunterführung Schlieren West bis in den neuen Quartierteil verlängert. «Der Lymhof soll dem Stadtteil am Rietpark ein Gesicht verleihen und Bewohnende sowie Gäste willkommen heissen», sagt Martin Geistlich am Mittwochnachmittag vor Ort bei der Buvette im Rietpark.

Der Geschäftsführer der Geistlich Immobilia, die das Areal besitzt und die geplanten Neubauten nach Fertigstellung selbst verwalten wird, ist einer von vielen Projektbeteiligten, die den künftigen Quartierteil erstmals öffentlich vorstellen und für Fragen zur Verfügung stehen. Neben der Grundeigentümerin sind auch das Architekturbüro Clou, das Landschaftsarchitekturbüro Atelier Oriri und die ausführende Baufirma Arcanus vor Ort. Eine zum Informationsanlass eröffnete Plakatausstellung gibt Einblicke in das Projekt und in einem Infozelt erläutern die Projektbeteiligten Pläne und Modelle im Detail.

So sieht der Stadtteil am Rietpark nördlich des Bahnhofs Schlieren heute aus. Der Lymhof entsteht auf dem rot eingekreisten Areal, auf dem heute das Vitis-Sportcenter steht. zvg

Quartierbewohnende sollen in die Entwicklung einbezogen werden

Zum Anlass sei vor allem die Quartierbewohnerschaft eingeladen worden, sagt Andrea Schafroth von der Kommunikationsagentur S2r.gmbh, die das Projekt kommunikativ und mit Partizipationsmassnahmen begleitet. «Es ist wichtig für die Identitätsstiftung, dass das Projekt lokal verankert ist.» Entsprechend steht vor Ort auch ein Anschlagbrett, das sich im Lauf des Nachmittags zunehmend mit Wünschen füllt: «Viel Schatten und grosse Bäume», «Unverpacktladen» oder «Kulturangebote» ist unter anderem darauf zu lesen.

Das am Mittwoch vorgestellte Siegerprojekt setzte sich in einem Studienauftragsverfahren gegen neun andere Projekte durch. Es sieht verschiedene, teils miteinander verbundene Gebäudeteile vor, die sich um zwei grosse, begrünte Innenhöfe gruppieren. «Uns überzeugte die Vielfalt und Verspieltheit des Projekts», sagt Martin Geistlich. Geplant sind rund 350 Wohnungen, ein Gasthaus mit Hotel und Bistro, ein Hallengebäude, kleine Gewerbeflächen entlang der Wiesenstrasse sowie Ateliers, in denen sowohl gewohnt als auch gearbeitet werden kann.

Das Projekt Lymhof ersetzt das Vitis Sportcenter (rechts). Das Baufeld ist abgegrenzt vom Kiesweg, der von der Buvette im Riedpark zum Bahnhof führt.. Alex Spichale Auf dem Modell sind die verschiedenen, teils miteinander verbundenen Gebäudeteile und die beiden Innenhöfe gut erkennbar. Alex Spichale Am Infolass stellten sich viele Projektbeteiligte für Fragen und Erklärungen zur Verfügung: Martin Geistlich, Geschäftsführer von Geistlich Immobilia; Ladina Esslinger, Leitering Projektentwicklung von Geistlich Immobilia; Sebastian Jung, Projektmanager für den Lymhof bei Geistlich Immobilia, Sven Leidenroth, Partner der Baumanagement-Firma Arcanus AG; Andrea Schafroth von der Kommunikationsagentur s2r.gmbh; Ramel Pfäffli, Projektleiterin bei Atelier Oriri Landschaftsarchitekten und Lukas Wolfensberger, Partner bei Clou Architekten. Alex Spichale Der Infoanlass fand im Rietpark bei der im Juni unter neuer Leitung eröffneten Buvette statt. Alex Spichale Die Halle direkt neben der Buvette bietet Schattenplätze. Dominique Meienberg/zvg Zusammen mit dem nahen Spielplatz bilden die Halle und die Buvette den zentralen Treffpunkt des Quartiers im Rietpark. Alex Spichale Am Inofanlass wurden Bäume gepflanzt, die hier wachsen sollen und später auf den Lymhof versetzt werden sollen. Dominique Meienberg/zvg Auf einem Anschlagbrett konnten Wünsche für die Zukunft des Quartier angebracht werden. Dominique Meienberg/zvg Die lokale Band Sergeant Fantasy & Friends spielte am Anlass ein Konzert. Dominique Meienberg/zvg Auch der Hunger und Durst konnte am Infoanlass gestillt werden. Dominique Meienberg/zvg Die Bahnunterführung Schlieren West soll bis auf die andere Strassenseite in den neuen Quartierteil verlängert und aufgewertet werden. Ab Sommer 2023 soll das Vitis Sportcenter abgerissen werden um Platz für die neue Überbauung zu schaffen.

Neben klassischen Wohnungen mit 1,5 bis 5,5 Zimmern sind auch sogenannte Clusterwohnungen mit kleinen Untereinheiten innerhalb von einer grösseren Wohnung sowie Maisonettewohnungen mit gemeinschaftlichem Dachgarten geplant. Auch Alterswohnungen für die Stadt Schlieren und Wohnungen des Jugendwohnnetzes Juwo, das günstigen Wohnraum für junge Menschen in Ausbildung zur Verfügung stellt, sind vorgesehen, erklärt Lukas Wolfensberger vom Zürcher Büro Clou Architekten.

Das vielfältige Wohnangebot soll eine bunt durchmischte Bewohnerschaft anziehen, sagt Ladina Esslinger, Leiterin Projektentwicklung bei Geistlich Immobilia. Noch sei es zu früh, um das genaue Preisniveau zu bestimmen. «Die Wohnungen sollen nicht hochpreisig werden, sondern die Mittelschicht ansprechen», sagt sie. Die Grundrisse seien bewusst mit grosser Wohnküche geplant worden, damit bei Bedarf das Wohnzimmer auch als Schlafraum genutzt werden könne, sagt Esslinger. So seien sie auch für WGs oder Familien mit eher knappem Budget gut nutzbar.

Alles anzeigen

Grossteil der Gebäude wird aus Holz gebaut

Beim Lymhof spielt die Nachhaltigkeit laut Projektbeschrieb in der Planung, im Bau und im Betrieb eine wichtige Rolle. Geheizt wird mit Erdwärme, Solarpanels werden Strom produzieren und ein Grossteil der Gebäude wird aus Holz gebaut. Auch umweltfreundliche Mobilität soll angesichts der zentralen Lage gefördert werden. Im Lymhof sollen rund 900 Veloparkplätze erstellt werden und ein Angebot für Car- und E-Bike-Sharing sowie Ladestationen für Elektroautos entstehen.

Am Infoanlass können Interessierte auch verschiedene junge Bäume und Sträucher begutachten und fertig einpflanzen, die in den nächsten Jahren bei der Buvette im Rietpark wachsen und nach Fertigstellung des Lymhofs dort weiter gedeihen sollen. Daneben stellen Plakate die geplante Bepflanzung genauer vor. Klar ist: Das Areal soll deutlich grüner werden als die schon seit Jahren bewohnten westlich angrenzenden Parzellen in Richtung Goldschlägiplatz.

Wie wichtig die Biodiversität und viel Grünraum für den künftigen Quartierteil sind, erklärt Landschaftsarchitektin Ramel Pfäffli vom Atelier Oriri. «Die grossen Bäume werden die beiden Innenhöfe kühlen und die vielen einheimischen Pflanzenarten Lebensraum für Kleintiere schaffen», sagt sie. Damit trotz geplanter Tiefgarage unter der Überbauung genügend Platz für das Wurzelwerk grosser Bäume bleibt, sind Einschnitte in die Tiefgarage und gestaltete Hügel vorgesehen.

Ein ausgestelltes Model zeigt, wie der Lymhof (weiss hervorgehoben) den Stadtteil am Rietpark mit dem Bahnhof verbindet. Alex Spichale

Bis zur Fertigstellung des Lymhofs wird es noch einige Jahre dauern. Bis Ende 2022 soll das Bauprojekt fertig ausgearbeitet werden und die Baueingabe erfolgen. Ab Sommer 2023 soll dann das Sportcenter Vitis abgerissen werden, damit die Bauarbeiten im Frühling 2024 planmässig starten können. Der Bezug ist für Sommer 2026 vorgesehen. Als Vitis-Ersatz will die Schlieremer Racket Sport AG einige hundert Meter weiter östlich an der Grenze zu Zürich ein neues Sportzentrum für Tennis, Squash und Badminton realisieren.

Der Name erinnert an die ehemalige Leimfabrik

Der Name Lymhof dient als Zeuge für die industrielle Geschichte des Areals. 1880 kaufte der Schlosser Eduard Geistlich die kleingewerbliche Leimfabrik vor Ort und begründete damit die lange Geschichte der Firma Geistlich. «Wir wollten an unsere Vergangenheit erinnern und haben bewusst die damals umgangssprachliche Schreibweise von Leim gewählt», sagt Martin Geistlich. Der Lymhof entsteht auf dem bisher grössten Baufeld der Geistlich Immobilia. Die Entwicklung des Baufelds auf der Wiese direkt daneben wird den insgesamt rund 125’000 Quadratmeter grossen Stadtteil am Rietpark vollenden. Für diese letzte Etappe gibt es aber noch kein Projekt, derzeit werden erste Ideen geprüft.

Blick von Norden auf den neuen Quartierteil. In der Mitte ist das Hallengebäude mit den Maisonettewohnungen zu sehen, die mit ihren Schrägdächern bewusst ein wenig an kleine Reihenhäuser erinnern sollen. Visualisierung: 36036ø

Auf dem Geistlich-Areal wurde 2016 als Erstes das Wohnhaus Magnolia eröffnet. In einer zweiten Bauetappe wurden 2020 Projekte auf drei weiteren Baufeldern fertig. Gleichzeitig wurde auch der Rietpark in seiner ganzen Länge fertiggestellt und eröffnet. Im westlichen Gebiet des Stadtteils am Rietpark entstanden bereits von 2007 bis 2015 verschiedene neue Gebäude – auf dem ehemaligen Färbi-Areal, wo die Färberei Schlieren bis 1985 Stoffe einfärbte. Heute umfasst das Quartier insgesamt bereits 900 Wohnungen sowie diverse Büro- und Gewerbeflächen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen