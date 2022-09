Schlieren: Verzicht auf Weihnachtsbeleuchtung?

Schlieren Verzicht auf die Weihnachtsbeleuchtung: Detaillisten wollen in der Energiekrise ein Zeichen setzen Die Schlieremer Detaillistenvereinigung empfiehlt der Stadt, dieses Jahr auf die Weihnachtsbeleuchtung zu verzichten. Zudem wollen die Detaillisten mit gutem Beispiel vorangehen. David Egger 18.09.2022, 11.34 Uhr

Die Schlieremer Weihnachtsbeleuchtung: Geht es nach der Detaillistenvereinigung Pro Schlieren, wird dieses Jahr darauf verzichtet – wegen der Strommangellage. Alex Spichale

«Um der drohenden Energieknappheit im Stromsektor entgegenzutreten, empfiehlt die Detaillistenvereinigung Pro Schlieren ihren Mitgliedern, auf die Weihnachtsbeleuchtung zu verzichten oder diese stark zu reduzieren und die Dauer der Schaufensterbeleuchtung zu optimieren respektive zu verkürzen», teilt Pro Schlieren mit. So soll Strom gespart und die Lichtverschmutzung minimiert werden. Dabei sei aber die Sicherheit im Auge zu behalten.

«Wir möchten ein erstes Zeichen setzen»,

wird Pro-Schlieren-Präsident Philipp Locher in der Mitteilung zitiert. Ihm sei im Gespräch mit Detaillisten klar geworden, dass Pro Schlieren und Shopping Schlieren bereit seien, auf die städtische Weihnachtsbeleuchtung zu verzichten. Dies soll nun der Stadt mitgeteilt werden. Man werde versuchen, mit anderen Aktionen «trotzdem Wärme in die Läden zu bringen», so Locher.

Philipp Locher ist Präsident der Detaillistenvereinigung Pro Schlieren. Severin Bigler

Pro Schlieren stehe auch in Kontakt mit den grossen Einkaufszentren in Schlieren. «Diese werden über ihre Strom-Sparaktionen selber befinden und informieren.»

Pro Schlieren unterstütze die Ideen der Wirtschaftskammer Schlieren, die sich von der Stadt Schlieren eine Helpline und Anlaufstelle für Energiethemen wünscht. Pro Schlieren, die Wirtschaft und das Gewerbe möchten die Stadt in Sachen Energie unterstützen.

«Wie schon in der Pandemie ist jetzt Zusammenarbeit angesagt»,

ist Pro Schlieren überzeugt.