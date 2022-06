Schlieren «Kein Nutzen»: Schlieren verlässt Stiftung Neuthal – wie viel Geld die Stadt damit spart Die gemeinnützige Stiftung für suchtmittelabhängige junge Erwachsene erhält 14200 Franken weniger pro Jahr. David Egger 18.06.2022, 05.00 Uhr

Früher waren alle Gemeinden des Bezirks Dietikon bei der Stiftung ALG Neuthal dabei, die in Bäretswil eine therapeutische Einrichtung betreibt. Inzwischen sind einige abgesprungen. Auch die Stadt Schlieren verlässt nun die Stiftung.

Die Stiftung ALG Neuthal (ALG steht für Arbeits- und Lebensgemeinschaft) ist eine gemeinnützige Stiftung, die in Bäretswil im Bezirk Hinwil therapeutisches Wohnen für suchtmittelabhängige junge Erwachsene anbietet. Der offizielle Sitz der Stiftung befindet sich in Dietikon, mehrere Limmattaler Gemeinden sind denn auch in der Stiftung vertreten, die im Oktober 1980 gegründet wurde. Das Ziel damals war es, ein therapeutisches Wohnheim zu führen, das Personen mit Heimatort im Limmattal aufnimmt.

Nach damaliger Rechtslage waren die Heimatorte für die Unterbringung von suchtmittelabhängigen, obdachlosen Personen zuständig. Das Stiftungskapital wurde aus den jährlichen Beiträgen der Stiftungsmitglieder geäufnet und regelmässig für Stiftungszwecke verwendet, insbesondere für Anschaffungen der Therapieeinrichtung Neuthal.

Der Austritt erfolgt de facto bereits per Ende Juni

Die Stadt Schlieren zahlt jährlich einen Beitrag in Höhe von 14200 Franken. Aber nicht mehr lange. Denn der Stadtrat hat nun beschlossen, per Ende Jahr die Stiftungsmitgliedschaft zu beenden und die Zahlungen einzustellen.

Dies habe nicht zuletzt mit einer Änderung der Rechtslage zu tun, begründet der Stadtrat. Heute sind nämlich nicht mehr wie erwähnt die Heimatorte für die Unterbringung zuständig, sondern der sogenannte Unterstützungswohnsitz oder alternativ der Aufenthaltsort.

Zudem haben sich auch die Finanzierungsverhältnisse geändert. «Die festgelegten Tagessätze, die heute bei einer Unterbringung an die Einrichtungen zu zahlen sind, müssen kostendeckend sein. Zuschüsse von Gemeinden oder Spenden werden für über den Bedarf hinausgehende Anschaffungen genutzt, die nicht zwingend notwendig sind», erklärt der Schlieremer Stadtrat hierzu.

Jährlicher Beitrag ist aus Sicht der Stadt «nicht mehr zielführend»

Überdies sei heute bei der Frage einer Unterbringung «weniger die Wohnortnähe als vielmehr die Auswahl des richtigen therapeutischen Ansatzes entscheidend», hält der Schlieremer Stadtrat weiter fest. Und schliesslich habe die Stadt Schlieren schon seit Jahren «keine Person mehr in der Therapieeinrichtung Neuthal untergebracht».

Vor dem Hintergrund all dieser Ausführungen kommt der Schlieremer Stadtrat zum Schluss, dass es «nicht mehr zielführend» sei und «keinen Nutzen» habe, einen jährlichen Beitrag zu zahlen.

Schlieremer Sitz im Stiftungsrat wird vakant

Der fristlos mögliche Austritt aus der Stiftung soll nun auf dem Papier per Ende 2022 erfolgen. De facto verabschiedet sich Schlieren noch früher. Aktuell wird die Stadt durch den langjährigen Schlieremer Sozialvorstand Christian Meier (SVP) im Stiftungsrat vertreten. Dieser kandidierte nun bei den Stadtratswahlen im Frühling nicht mehr. Er soll nun fürs letzte halbe Jahr der Schlieremer Mitgliedschaft in der Stiftung nicht mehr ersetzt werden, das heisst, der Schlieremer Sitz ist ab 1. Juli vakant. «Der Stadtrat erhebt keinen Anspruch mehr auf Einsitznahme in den Stiftungsrat», heisst es hierzu.

Gemäss dem Organigramm der Stiftung ALG Neuthal, das auf deren Website ersichtlich ist, sind neben Schlieren auch heute noch mehrere Limmattaler Gemeinden Mitglied der Stiftung beziehungsweise zahlen noch jährliche Beiträge. So sind zurzeit noch folgende sieben Limmattaler Gemeinden durch aktuelle oder ehemalige Gemeinderats- oder Stadtratsmitglieder oder Verwaltungsangestellte im Stiftungsrat vertreten: Birmensdorf, Dietikon, Geroldswil, Oberengstringen, Uitikon, Weiningen – und eben noch bis Ende Juni Schlieren. Früher engagierten sich alle elf Gemeinden des Bezirks Dietikon für die Stiftung.

Zurzeit sind noch sieben Limmattaler dabei

Angesichts der Beweggründe, die der Schlieremer Stadtrat für seinen Austritt darlegt, wäre es nicht überraschend, wenn auch andere Limmattaler Gemeinden beschliessen, die Stiftung zu verlassen. An deren Spitze steht Stiftungspräsident Daniel Suter. Der Winterthurer ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Neben ihm und den Limmattaler Gemeinden sitzen im Stiftungsrat auch noch Franziska Wetzel, Leiterin der in Dietikon stationierten Beratung in Suchtfragen (kurz «bis» genannt, es handelt sich hierbei um eine Fachstelle des Sozialdiensts Limmattal, ein Zweckverband der elf Gemeinden des Bezirks Dietikon) sowie ein Vertreter der Gemeinde Bubikon (Bezirk Hinwil).