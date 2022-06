Schweizer Coronado-Velos werden in Schlieren lackiert

Schlieren Revival für Coronado-Velos: Auf dem Wagi-Areal werden die Rahmen abgeschliffen und lackiert Zwei Jungunternehmer bringen die ehemalige Migros-Eigenmarke Coronado zurück. Mit dem beliebten Namen wollten sie die traditionellen Schweizer Velomarken ehren. Deshalb werden die Fahrräder auch grösstenteils in der Schweiz hergestellt. Lydia Lippuner 11.06.2022, 05.00 Uhr

Christian Schmid, Mitgründer des Fahrrad-Start-ups Coronado präsentiert einen Retro-Velorahmen. Valentin Hehli Raue aber saubere Oberfläche: Die Velorahmen von Coronado werden mit Sandstrahlverfahren gereinigt und vorbereitet. Valentin Hehli Unter Druck: Hier werden die Velorahmen mit dem Sandstrahlverfahren gereinigt und geschliffen. Valentin Hehli Frisch lackiert: Die Mitarbeitenden des Schlieremer Unternehmens grundieren den Rahmen mit weisser Farbe. Valentin Hehli Staubfreie Umgebung: Hier erhalten die Velos einen neuen Anstrich. Valentin Hehli Maskiert: Die Lackierer schützen sich mit Masken während ihrer Arbeit. Valentin Hehli

Auf einem Tisch im Gebäude der Schlieremer Firma Duoton auf dem Wagi-Areal liegen graue Velorahmen. Sie sehen rau, roh und robust aus. Kurz vorher wurden sie mit dem Sandstrahler behandelt. Dieser entfernte alle Fett- und Rostpartikel. Bald sollen die Stücke in einem speziell abgemischten Rot- oder Blauton leuchten. «Das sind die Coronado-Farben. Wir wollten, dass man die Velos auf der Strasse erkennt», sagt Christian Schmid, Mitgründer von Coronado. Der gelernte Informatiker bringt zusammen mit Velogeschäftsinhaber Nino Jäger seit dem Frühling 2021 Retro-Velos auf die Strasse.

Die beiden gründeten das Unternehmen Wheels & Cycles und entschieden sich, den Namen Coronado wieder aufleben zu lassen. Die Migros-Eigenmarke hatte sich in den 80er- und 90er-Jahren als erfolgreicher Velohersteller mit Schweizer Produktion etabliert. Aber die Migros stellte die Produktion wegen wachsender Konkurrenz aus dem Ausland ein und gab den Markennamen vor 15 Jahren auf. Die neu produzierten Coronado-Velos gleichen den alten bewusst und werden grösstenteils in der Schweiz produziert. «Wir wollen die alten Velos ehren. Dazu können wir sie nicht einfach in China herstellen lassen», sagt Schmid.

Die beiden Jungunternehmer wollen die Zeit, in der die Schweizer Strassen vor allem Velos aus hiesiger Produktion befahren wurden, wieder aufleben lassen. Schmid sagt:

«Früher gab es rund 250 Velohersteller in der Schweiz, jetzt sind es noch eine Handvoll.»

Die alten, in der Schweiz hergestellten Velos seien jedoch noch sehr robust. Das habe ihn und seinen Geschäftspartner animiert, eine alte Velomarke mit einem simplen Design wieder aufleben zu lassen.

Lieber teurer, aber langlebiger

Dabei stiessen Schmid und Jäger an Grenzen. So sei es beispielsweise unmöglich, einen bezahlbaren Velorahmen aus Schweizer Stahl herstellen zu lassen. Deshalb importiere Coronado den Stahlrahmen aus Italien. Andere Teile wie die Speichen, die Aufkleber und auch der Gepäckträger würden aus der Schweiz kommen. Die Arbeit werde ebenfalls hierzulande erledigt und mache die Hälfte der Herstellungskosten aus. Deshalb könne Coronado preislich nicht mit anderen Trendvelos wie «Siech» oder «MAY» mithalten. Das sei auch nicht das Ziel, so Schmid. «Die Velos werden lokal hergestellt, deshalb kosten sie mehr. Dafür halten sie zehnmal so lange.»

Die Qualität sei das Wichtigste an den Coronado-Velos. Deshalb lasse das Unternehmen jedes Velo in Schlieren lackieren. Das individuelle Lackieren führe einerseits zu einem schöneren Endergebnis und schütze das Velo andererseits vor Rost.

Der Neustart steckt noch in den Kinderschuhen: Coronado verkaufte bisher einige Dutzend Velos. Schmids Ziel ist, dass die Verkaufszahlen sich nun jährlich verdoppeln. Sobald das Unternehmen mehr als 100 Fahrräder pro Jahr herstelle, werde man das Ganze aber überdenken müssen. Denn momentan arbeiten alle Angestellten in Teilzeitpensen für Coronado. Dabei besorgt Schmid den Webauftritt und ist für die ersten Kundenkontakte zuständig, während Jäger den Einkauf und den Zusammenbau der Fahrräder sowie die Beratung der Kundschaft in seinen Werkstätten in Zürich und Luzern übernimmt.

Retro-E-Bike ist Verkaufsschlager

Nebst den normal geschalteten Velos und den Eingangvelos verkauft das Unternehmen auch Modelle mit elektrischer Unterstützung. Diese sind ebenfalls sehr schlicht gehalten. Der Motor ist lediglich drei Kilogramm schwer und versteckt sich im Hinterrad. «Das ist unser Bestseller», sagt Schmid. Dabei seien die Käufer davon begeistert, dass man das Velo seltener aufladen müsse, weil der Akku dank eines Energierückgewinnungssystems bei Abfahrten auch mit Rückwärtstreten während der Fahrt aufgeladen werden kann.

Die Kundenrückmeldungen hätten bislang den Wunsch nach einem Revival der beliebten Schweizer Velomarke bestätigt. «Wir haben nach dem Verkauf bisher noch keine Beschwerde erhalten. Das erspart uns viel Arbeit», sagt Schmid. Besonders in Zürich, Luzern und Basel seien die Fahrräder mittlerweile bekannt und beliebt. Ob sich das nachhaltige, lokal produzierte Velo aber auch im grossen Stil gegen die Flut billiger Velos behaupten könne, müsse sich noch zeigen.