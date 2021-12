So dreht der Urdorfer Influencer Steve Merson seine Tiktoks

Schlieren «Einen Dürüm, bitte»: Bei den Tiktok-Videos des Urdorfer Influencers Steve Merson muss alles sitzen Die «Limmattaler Zeitung» begleitete Stefano Lenherr, der sich in den sozialen Medien Steve Merson nennt, bei einem Dönertest in Schlieren. Er hat grosse Ziele: So will er den nächsten Sommerhit landen und den Swiss Influencer Award gewinnen. Virginia Kamm 18.12.2021, 04.00 Uhr

Auf dem Onlineportal Tiktok ist Influencer Stefano Lenherr unter dem Pseudonym Steve Merson für seine Dönertests bekannt. Der 29-Jährige ist in Urdorf aufgewachsen. Valentin Hehli Hinter der Kamera steht sein Vater Fred, der in Schlieren wohnt. Valentin Hehli Beim Geschäftsführer des «Orient Kebabs» in Schlieren, Abdulvahap Dogan, bestellt Lenherr einen Dürüm. Valentin Hehli Über 42'000 Follower hat Lenherr auf seinem Hauptkanal auf Tiktok. Valentin Hehli Lenherrs Ziel ist, Jugendlichen eine Ablenkung zu bieten, sie zu unterhalten und seine Reichweite zu nutzen, um ihnen zu helfen. Valentin Hehli Der erste Biss ist immer ein Oneshot, wird also nur einmal gedreht. Valentin Hehli «Die Leute sollen meine ehrliche erste Reaktion sehen», erklärt er. Valentin Hehli Sichtlich zufrieden: «Gut gefüllt und eine sehr feine Sauce», sagt Lenherr nach dem ersten Bissen. Valentin Hehli Es war Lenherrs erster Dönertest in Schlieren. «Viele meiner Fans kommen aus dem Limmattal», sagt er. Und auch er selber plant, wieder zurück in seine alte Heimat zu kehren. Valentin Hehli

Über 42'000 Follower hat Stefano Lenherr, der in den sozialen Netzwerken als Steve Merson bekannt ist, auf Tiktok. Insgesamt folgen ihm sogar über 100'000 Personen, denn neben seinem Hauptkanal hat er einen Gamingkanal und einen, den er zum Spass nutzt. Während des Lockdowns im Frühling 2020 hat er begonnen, Videos auf Tiktok hochzuladen. Der 29-Jährige, der in Urdorf aufgewachsen ist und eine Zeit lang in Schlieren gewohnt hat, lebt heute in Hagenbuch in der Nähe von Winterthur und ist Influencer. Sein Metier: Strassenumfragen mit Jugendlichen und Essen testen, am liebsten Döner.

Zu einem solchen Dönertest hat die «Limmattaler Zeitung» Lenherr begleitet. Hinter der Kamera steht ausnahmsweise sein Vater Fred, der in Schlieren wohnt. «Ich habe sonst zwei verschiedene Kameramänner, die heute aber beide keine Zeit hatten», erklärt Lenherr. Seine Follower geben ihm jeweils Tipps, wo es den besten Döner der Schweiz gebe. Heute probiert er erstmals ein Schlieremer Lokal aus. «Viele meiner Fans kommen aus dem Limmattal», sagt er. Auch er selber plant, wieder zurück in seine alte Heimat zu kehren. «Hier fühle ich mich wohl», sagt er. Zurzeit sei er mit dem Aufbau einer GmbH beschäftigt, die dereinst als Influencerzentrum im Limmattal Gaming-Influencer unter Vertrag nehmen soll.

Der Anfang und der Schluss müssen perfekt zusammenpassen

Bevor es losgeht, dreht Lenherr noch schnell ein Video, das auf seiner Instagram-Story landet: «Heute sind wir in Schlieren und ich teste den Döner von ‹Orient Kebab›», sagt er zu seinen Followern, während er die Kamera auf das Schlieremer Zentrum richtet. Der wichtigste und zeitintensivste Teil des Drehs seien das Intro und Outro, sagt er. Auf Tiktok beginnen die Videos nach dem Anschauen immer wieder von neuem. Darum müssen Anfang und Schluss perfekt zusammenpassen. Entsprechend hohe Ansprüche hat er und es folgen unzählige Versuche. Alles muss sitzen.

Weiter geht es mit der Bestellung am Tresen bei Geschäftsführer Abdulvahap Dogan. «Einen Dürüm, bitte», sagt Lenherr. Mit Dogan schiesst er einige Bilder, die er später auf Instagram veröffentlichen will. Der Höhepunkt seiner Dönertests ist jeweils der erste Biss. Dieser wird immer als Oneshot eingefangen, also nur einmal gedreht. «Die Leute sollen meine ehrliche erste Reaktion sehen», erklärt er. Mit dem Dürüm von «Orient Kebab» beim Schlieremer Stadtplatz zeigt er sich zufrieden. «Gut gefüllt und eine sehr feine Sauce», zieht er Bilanz. Hinter seinen Tiktok-Beiträgen steckt viel Arbeit: Eineinhalb Stunden dauert der Dreh.

Er will Jugendlichen bei der Lehrstellensuche helfen

Lenherrs Ziel ist, Jugendlichen eine Ablenkung zu bieten, sie zu unterhalten und seine Reichweite zu nutzen, um ihnen zu helfen. Das hat ihn auf die Idee seines beliebten Formats «Inside Lehrstell» gebracht. «Es gibt viele Jugendliche, die Schwierigkeiten haben, eine Ausbildung zu finden», sagt er. Ihm habe damals als Teenager selber die nötige Unterstützung gefehlt. «Deshalb habe ich beschlossen, etwas für die Jungen zu machen.» In den letzten Monaten sind so einige Videos entstanden, in denen er Lehrlinge befragt und Lehrbetriebe vorstellt, darunter auch Sunrise. «So will ich Jugendlichen verschiedene Firmen zeigen und ihnen Tipps geben», sagt er. Sein bisheriger Karrierehöhepunkt sei gewesen, dass die Steg Electronics AG einen Steve-Merson-Computer auf den Markt gebracht habe, sagt er. «Trotz Pandemie konnten innerhalb kurzer Zeit alle Exemplare verkauft werden.»

Lenherrs Ziele sind ehrgeizig: «2022 will ich den Swiss Influencer Award in der Sparte Entertainment gewinnen», sagt er. Schon bald könnte er seinem Ziel einen Schritt näher kommen. Im Frühling plant er, sein erstes eigenes Mundartlied herauszubringen. «Ich habe fünf Jahre lang daran gearbeitet», sagt er. «Es soll der nächste Sommerhit werden.» Überhaupt ist die Musik seine grosse Leidenschaft. Er sagt:

«Ich liebe es, auf der Bühne zu stehen, das Publikum zu unterhalten und gute Stimmung zu verbreiten.»

Sein grösster Traum ist es, einmal mit Baschi zusammenzuarbeiten.