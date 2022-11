Schlieren Unsichere Zukunft der Schrebergärtner: Stadt will gegen «vernachlässigte» und «abgeschottete» Areale vorgehen Nachdem die Stadt Schlieren ihre Familiengartenstrategie im September erstmals grob vorgestellt hatte, publiziert sie sie nun mit allen Details der breiten Öffentlichkeit. Lukas Elser Jetzt kommentieren 16.11.2022, 05.00 Uhr

Nicht unbedingt die Visitenkarte, die sich die Stadt Schlieren wünscht: Verbarrikadierung einer Parzelle des Schrebergartenareals Rütirain. Lukas Elser

Der Ärger der Schlieremer Schrebergärtner über die Behörden dürfte sich damit nicht gelegt haben. Aber immerhin sagt ihnen die Stadt Schlieren mit ihrem nun vorliegenden Konzeptpapier «Gartenareale 2022» jetzt etwas genauer, was sie erwartet.

Zur Erinnerung: Der Kanton will die Limmat zwischen der Autobahnbrücke bei Oberengstringen und dem Schützenhaus Unterengstringen revitalisieren. Das hat Folgen für die lokalen Kleingartenbesitzer. Mehr als die Hälfte des grössten Schlieremer Familiengartenareals – das Betschenrohr – im Limmatbogen wird dem kantonalen Projekt zum Opfer fallen. Das Land, auf dem die Gärten stehen, gehört der Stadt Schlieren. Der Pachtvertrag zwischen ihr und dem Familiengartenverein Betschenrohr läuft Ende 2025 aus. Die Arbeiten für das Revitalisierungsprojekt sollen 2027 beginnen.

Zusammen mit anderen wehrte sich das Schrebergartenlager vor einem Jahr mit einem von 308 Personen unterzeichneten Referendum gegen den mit der Revitalisierung zusammenhängenden und vom Parlament bewilligten kommunalen Richtplan Siedlung und Landschaft. Nachdem das Referendum eingereicht wurde, kritisierten Schrebergärtner die Stadt Schlieren mehrfach öffentlich für ihren Umgang mit den Gartenanlagen. Das Volk konnten sie mit ihren Argumenten aber nicht überzeugen. Ihr Referendum blieb chancenlos. An der Volksabstimmung vom 15. Mai nahmen die Stimmberechtigten mit 70,4 Prozent Ja-Anteil den kommunalen Richtplan an.

Stadt erarbeitet Strategie für den Umgang mit den Gärten

Um die Sorge der Betroffenen um ihre Gärten etwas zu mildern und im Wissen um eine tendenziell steigende Nachfrage nach Gartenflächen, sind die Schlieremer Stadtplaner über die Bücher gegangen und haben Ende September eine neue Familiengartenstrategie präsentiert.

Es handelt sich dabei um das Konzept «Gartenareale 2022». Der Plan: Die Parzellen der verbleibenden Gartenflächen sollen reorganisiert und verkleinert werden, damit das Land von mehr Personen als bisher genutzt werden kann. So will die Stadt verhindern, dass zu viele Gärtner ihr Hobby aufgeben müssen.

Erstmals liegen klare Zahlen vor

Als die Stadt ihre Pläne Ende September bei der Präsentation der Limmatrevitalisierung durch den Kanton vorgestellt hatte, war das eigentliche Konzeptpapier noch nicht einsehbar. Nun hat die Stadt das 51-seitige Papier veröffentlicht. Es zeigt die Pläne etwas detaillierter. So erfahren die Betschenrohrgärtner genaue Zahlen: Von ihren 346 derzeitigen Gartenparzellen werden künftig nur noch 191 verbleiben. Im Bericht steht aber auch, dass man mit einer Umstrukturierung 263 daraus machen könnte. Das wären knapp 40 Prozent mehr, als wenn man die Parzellen in ihrer jetzigen Grösse belassen würde.

Zugleich zeigt die Stadt auf, wie sie das bisherige Gartenbild aufbrechen will. So sollen die Gärten für die Öffentlichkeit zugänglicher werden. Als Negativbeispiel muss das Gartenareal Im Rohr (auch Unterrohr genannt) herhalten. Im Bericht wird der «private Charakter» der Anlage hervorgehoben: So sei sie komplett «abgeriegelt», durch Hecken «stark abgeschottet» und ihre Tore würden «für Aussenstehende abweisend wirken».

Pestizidverbot und letzter Hoffnungsschimmer

Obwohl die Stadt immer wieder betont, dass auch traditionelle Schrebergärten im Garten der Zukunft einen Platz haben werden, hat sie für die künftigen Gartenanlagen doch ein neues Bild vor Augen: Die Gärten sollen nicht mehr einem «Partikularinteresse» dienen. Vielmehr soll die breite Öffentlichkeit etwas von ihnen haben. Und deshalb sollen die Gartenanlagen auch über eine «niedrige Eintrittsschwelle» verfügen. Den Planern schweben zum Beispiel gemeinschaftlich genutzte Gärten vor, Orte, wo man sich trifft und austauschen kann. Auch sollen sich die Gärtner an einer biologischen respektive umweltschonenden Anbaumethode mit striktem Verbot von Fungiziden, Herbiziden und Pestiziden orientieren.

Die Stadt verspricht, dass sie Ausschau nach unbebauten Brachen für eine Zwischennutzung suchen wird, damit man diese anschliessend zum Garten umfunktionieren kann – oder zumindest ein paar Blumenkisten darauf abgestellt werden können. Abgesehen von solchen temporären Nutzungen steht aber kein Realersatz der weggefallenen Gartenflächen in Aussicht.

Verstärkte Kontrollen

Die wichtigsten Pläne: Der Verein Gartenpächter im Rohr muss sich vor allem in der Art seiner Bewirtschaftung einschränken. Dies hängt damit zusammen, dass wegen der geplanten Limmatrevitalisierung die Grundwasserfassung vom Betschenrohr ins Rohr verlegt wird. Dort soll künftig Schlieremer Grundwasser gefasst werden, das auch von anderen Gemeinden genutzt wird. Damit wird das Schrebergartenareal Im Rohr künftig aber zur Schutzzone. Und das wiederum erfordert strengere Regeln fürs Gärtnern.

Aus Sicht der Stadt Schlieren ist das Schrebergartenareal Im Rohr zu wenig zugänglich. Die Gärten befinden sich hinter einer Absperrung. Lukas Elser Das Tor ins Innere der Anlage. Lukas Elser Die einzelnen Gärten sind oft mit Zäunen gesichert. Lukas Elser

In diesem Zusammenhang will die Stadt auf biologischen Gartenbau pochen und die Anlage verstärkt kontrollieren. Zudem soll ab 2025 in einer zweijährigen Versuchsphase erprobt werden, ob der Betrieb der Anlage auch unter den neuen Bedingungen funktioniert. Langfristig könnten die Gärten in einen parkartigen, sich bis zur Limmat ausdehnenden Grünkorridor integriert werden.

Falls sich die Gärtnerinnen und Gärtner nicht auf die neuen Gegebenheiten einstellen möchten, bestehe auch die Möglichkeit, aus dem Areal einen klassischen Landschaftspark zu machen oder die Sport- und Freizeitanlagen auszubauen. Das Areal grenzt unmittelbar an die Plätze des Tennisclubs Schlieren.

Ein problembehaftetes Areal

Müllablagerungen am Wegrand des Wegs Rütirain, der durch das gleichnamige Gartenareal führt. Lukas Elser

Anders sieht die Lage für das Gartenareal Rütirain bei der Badi im Moos aus. Mit den dortigen Betreibern hat die Stadt offenbar diverse Probleme. Von unkontrollierten Bebauungen, Lärmklagen, wackligen, selbst errichteten Treppenkonstruktionen auf öffentlichem Grund, ungelösten Haftungsfragen, versperrter Sicht, problematischen Müllablagerungen, einem insgesamt «etwas vernachlässigt» wirkenden Areal und einem hohen administrativen Aufwand für die Stadtverwaltung ist im Konzeptpapier die Rede.

Wildwuchs im Rütirain. Lukas Elser Die Bauten wirken massiv ... Lukas Elser ... wie eine Mauer ... Lukas Elser ... und unzugänglich. Lukas Elser Was sich wohl hinter dieser grünen Wand verbirgt? Lukas Elser Manche Parzellen erinnern mehr an eine Abfallhalde als an einen Garten. Lukas Elser Das Chaos mutet schon fast perfekt an. Lukas Elser Noch ein Suchbild: Plastikbehälter hinter Gestrüpp. Lukas Elser Diese Plastikhütte wirkt auch eher ... Lukas Elser ... abstossend. Lukas Elser Jedes Gartentor ist anders gestaltet. Dieses hier wirkt eher improvisiert. Lukas Elser Manche sehen etwas besser aus. Lukas Elser Dieser Eingang wirkt eher ausladend. Lukas Elser Dieses Gartentor wurde mit einem Veloschloss gesichert. Lukas Elser Die Stadt Schlieren fragt sich aber auch, wer bei Unfällen die Haftung übernimmt. Dieser Zugang zum Beispiel ist nicht besonders sicher. Lukas Elser An diesem Geländer sollte man sich nicht abstützen. Lukas Elser An diesem hier auch nicht. Lukas Elser Und hier ist nicht nur das Geländer kritisch, sondern auch die Holztreppe. Lukas Elser Sie wurde irgendwie über der alten Treppe befestigt. Lukas Elser Und das Ergebnis sieht so aus. Lukas Elser Insgesamt macht das Rütirain einen vernachlässigten Eindruck. Lukas Elser Es ist etwas schade um den schönen Platz unterhalb der Bahnlinie von Schlieren nach Urdorf. Lukas Elser Potenzial hätte der Ort oberhalb der Badi Im Moos. Die Aussicht auf Schlieren ist nämlich gar nicht so schlecht. Lukas Elser

Die Stadt möchte die Anlage aufwerten, zugänglicher machen und grundlegend neu organisieren. Zudem knüpft sie den Weiterbetrieb an die Bedingung, dass sich die Gärtner, die ihre Parzellen bisher je einzeln direkt über die Stadt gepachtet haben, in einem Verein zusammenschliessen.

In Stein gemeisselt sind die städtischen Schrebergartenpläne aber noch nicht. Denn im Bericht des Stadtrats zum Konzept steht, dass dieses fortwährend abgestimmt wird auf das laufende Revitalisierungsprojekt des Kantons und den Masterplan «Freiraum und Erholung Limmatbogen Schlieren».

