Schlieren Unerlaubter Fussgängerstreifen in Tempo- 30-Zone: Jetzt spricht der Stadtrat von einem Irrtum Heidemarie Busch, die das Thema in einem Vorstoss aufgeworfen hat, zieht ihren Vorwurf, der Schlieremer Stadtrat sei inkonsequent, zurück. Lukas Elser 14.10.2022, 17.21 Uhr

Jetzt gibt sich die Schlieremer Gemeindeparlamentarierin Heidemarie Busch (SVP) versöhnlich: «Es ist nun in Ordnung. Fehler passieren.» Die Angelegenheit sei bereinigt und ihren ursprünglichen Vorwurf, der Stadtrat handle inkonsequent, ziehe sie auch wieder zurück.

Was ist passiert? Es geht um einen Fussgängerstreifen im Spitalquartier. Die Stadt hatte das Quartier im vergangenen Sommer von einer Tempo-50-Zone in eine Tempo-30-Zone transformiert und die Änderung entsprechend gekennzeichnet. Buschs Ärger galt allerdings nicht der Temporeduktion, sondern einem Fussgängerstreifen, der im Zuge der Bauarbeiten innerhalb dieser 30er-Zone aufgefrischt worden war.

Gesetzlich ist es nämlich so, dass in Tempo-30-Zonen grundsätzlich keine Fussgängerstreifen erlaubt sind. Das wusste auch Busch. Um den Stadtrat auf den scheinbar unerlaubten Streifen hinzuweisen, richtete sie sich am 3. August in einer Kleinen Anfrage kritisch an den Stadtrat. Sie wollte von ihm wissen, wieso er auf der Spitalstrasse einen Fussgängerstreifen erlaube, wo er doch bei anderer Gelegenheit diesen Wunsch mit Verweis auf die Gesetzeslage nicht entsprechen wollte.

Versehentlich aufgefrischt statt entfernt

Nun zeigt sich, dass das ganze bloss ein Versehen war. In seiner nun vorliegenden Antwort auf Buschs Anfrage schreibt der Stadtrat: «Die Pläne wurden von der beauftragten Unternehmung falsch interpretiert.» Die Streifensignatur sei in diesen gelb umrandet dargestellt gewesen. Die Farbe Gelb stehe bei Baubewilligungen für Abbruch oder Entfernung eines Objekts. «Irrtümlich wurde der Fussgängerstreifen jedoch nicht entfernt, sondern vielmehr aufgefrischt.»

Der kritisierte Streifen auf der Spitalstrasse wurde inzwischen wieder entfernt. Und mit ihm auch der wenige Meter entfernt liegende Zebrastreifen bei der neuen Limmattalbahn-Haltestelle Spital Limmattal, der sich ebenfalls noch in der Tempo-30-Zone befindet. Bei der Limmattalbahn AG heisst es, dass sich die Mehrkosten für die Entfernungsarbeiten auf 2000 Franken belaufen würden. Und dass diese Kosten vom Unternehmen übernommen würden, das für das Missverständnis verantwortlich sei.

Ganz unbemerkt bleibt die Episode aber nicht. Dass an den beiden Stellen einst ein Streifen existierte, sieht man nämlich noch immer deutlich. Die Streifen sind jetzt einfach schwarz statt gelb. Denn sie wurden nicht ganz entfernt, sondern nur mit einem schwarzen Belag überdeckt. Und wie sich bei einer Stippvisite zeigt, wird der Streifen auch weiterhin benutzt. Offenbar wollen sich die Bewohner nicht ganz von ihm trennen – Tempo-30-Zone hin oder her.

Der Fussgängerstreifen wird weiterhin benutzt, auch wenn er jetzt schwarz ist. Aufgenommen am 14. Oktober 2022. Lukas Elser