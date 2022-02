Schlieren Umweltfreundliches Garn: Hugo Boss investiert Millionen in die Firma «HeiQ» Die in Schlieren ansässige Firma «HeiQ» produziert umweltfreundliches Garn. Nun investiert Hugo Boss fünf Millionen US-Dollar in die Tochterfirma «HeiQ AeoniQ LLC». LiZ 15.02.2022, 11.28 Uhr

Carlo Centonze ist Co-Founder und CEO der Schlieremer HeiQ Group. Michael Buholzer

Die 2005 als Spin-off der ETH Zürich gegründete Firma «HeiQ», die als «HeiQ Materials AG» in Schlieren ansässig und als «HeiQ Plc» an der Londoner ­Börse notiert ist, verkündete gestern stolz, dass die weltbekannte Kleidermarke Hugo Boss nun fünf Millionen US-Dollar in die «HeiQ»-Tochterfirma «HeiQ AeoniQ LLC» investiert habe. Weitere vier Millionen sollen folgen, wenn die «HeiQ»-Tochterfirma bestimmte Ziele erreicht.