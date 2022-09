Er machte das Limmattal mit libanesischen Mezze vertraut

Schlieren Über 40 libanesische Mezze: Bei ihm isst sogar die Mutter des Scheichs der Vereinigten Arabischen Emirate Mohammed Saleh machte dank seines Restaurants Mezze in Schlieren das Limmattal mit orientalischen Vorspeisen vertraut. Dieses Jahr feiern er und sein Team zehnjähriges Jubiläum. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 17.09.2022, 05.00 Uhr

Mohammed Saleh eröffnete das Restaurant Mezze im Dezember 2012. Bereits seine Familie führte eine eigene Gaststätte in Abu Dhabi. Alex Spichale

An den Wänden hängen Bilder von libanesischen Sehenswürdigkeiten und Landschaftsfotos, die das Meer, Berge und die für das Land im Nahen Osten prägenden Zedernbäume zeigen. «Im April kann man im Libanon Sommer und Winter innerhalb von einer Stunde Fahrt erleben. Es ist möglich, im Meer zu baden und in den Bergen Ski zu fahren», sagt Mohammed Saleh stolz. Der 56-Jährige aus Oberengstringen lässt seine Gäste in seinem Restaurant Mezze in Schlieren nicht nur in die Kulinarik seiner Heimat, sondern auch in deren Kultur eintauchen.

Die Tische füllen sich zur Mittagszeit. Viele Schweizerinnen und Schweizer nehmen Platz, aber auch einige arabisch sprechende Personen kehren in der Gaststätte ein. Spezialitäten wie Schawarma – salopp gesagt die libanesische Version des türkischen Kebabs – oder eine Auswahl der beliebten Vorspeisen Mezze werden serviert. Für Letztere ist das Lokal an der Brandstrasse bekannt. Über 40 verschiedene kalte und warme Mezze bereitet Chefkoch Hussein Dohani zu.

Chefkoch Hussein Dohani kümmert sich um das leibliche Wohl der Gäste und kocht original libanesisch. Alex Spichale

Zu den populärsten gehört der Hummus. Die Paste aus Kichererbsen gibt es im «Mezze» in fünf verschiedenen Ausführungen. Das Original mit Sesampaste, Zitronensaft und Olivenöl klingt neben Hummus mit Feigen, mit Pesto, mit fein geschnittenem Peterli oder mit roter Paprika geradezu langweilig.

Kichererbsen müssen zwölf Stunden einweichen

Bald soll es eine sechste Version geben, verrät Saleh. «Ein Hummus mit viel Knoblauch, der zu unserem Fleisch vom Grillspiess, aber auch zu Fisch passt.» Für die Spezialität des Hauses nimmt man sich viel Zeit. «Die Kichererbsen legen wir zwölf Stunden lang im Wasser mit Speisenatron ein. Dadurch werden sie schön weich. Danach muss man sie sechs Stunden köcheln lassen, bevor man sie zusammen mit den restlichen Zutaten püriert.» Saleh setzt auf Biokichererbsen aus dem Libanon und Mexiko. «Die gute Qualität ist wichtig für eine schöne, helle Farbe. Nicht biologisch angebaute Produkte riechen chemisch und der Hummus erhält dadurch eine dunkle unappetitliche Farbe.»

Das «Mezze»-Team von links: Inhaber Mohammed Saleh, Chefkoch Hussein Dohani, Chef de Service Ismail Ismail und Servicemitarbeiter Hathem Seffi. Alex Spichale

Die Zahl der anderen Mezze auf der Speisekarte wächst ebenfalls kontinuierlich. «Wir probieren gerne neue Sachen aus und verwenden regionale und saisonale Produkte», sagt Saleh. Auffällig sei, dass neue Gerichte nach einer Weile häufig auf Speisekarten anderer orientalischer Restaurants auftauchen würden. «Ich sehe das als Kompliment. Das Original schmeckt jedoch immer am besten», sagt er mit einem Schmunzeln.

Hummus, Walnusspüree Muhammara, Falafel, Kibbe, Bulgur, Linsenreis und vieles mehr: Die Mezze-Menus bestehen aus verschiedenen kalten und warmen Vorspeisen und gehören zu den beliebtesten Gerichten der Gäste im Restaurant Mezze. Alex Spichale

Der Wirt empfiehlt seinen Gästen Mezze-Menus, um möglichst viele verschiedene Köstlichkeiten zu probieren. Wer selbst auswählen will, hat die Qual der Wahl: Falafel, libanesisches Tatar mit Kalbfleisch, das Auberginenmus Baba Ganoush, Teigrollen, gefüllt mit Käse, Kügelchen aus Bulgur und Kalbfleisch, gegrillter Halloumikäse mit Aprikosenkonfi oder Lammfilet mit Granatapfelsauce – um nur ein paar zu nennen.

Der Take-away-Bereich des Restaurants Mezze. Hier gibt es Schawarma, die libanesische Version des türkischen Kebabs. Alex Spichale

Die orientalische Küche ist im Limmattal weit verbreitet. Als der Gastgeber sein Restaurant vor zehn Jahren eröffnete, war er der Einzige, der libanesisches Essen auftischte. «Nur in Zürich gab es schon ein ähnliches Restaurant», sagt Saleh. Weil die Speisen seiner Heimat damals noch unbekannt waren, richtete er einen Showroom ein, damit die Leute die exotischen Gerichte vor dem Essen begutachten konnten. Ein kluger Schachzug. Salehs Restaurant und der dazugehörige Take-away samt Shisha-Lounge sind seit Beginn gut besucht. Und auch der Catering-Service erfreut sich grosser Beliebtheit.

Sie lieferten das Essen bis zum Flughafen

Viele Geschäftsleute und Angestellte der umliegenden Firmen und Betriebe, aber auch die Bewohnenden des Rietpark-Quartiers kommen vorbei. Gewisse Gäste nehmen sogar einen weiteren Weg auf sich. Sie reisen aus Fribourg, Luzern oder Basel an. Und auch arabische Diplomaten kehren im «Mezze» ein. «Wir haben regelmässig Besuch von Personen, die für die Botschaft der Vereinigten Arabischen Emirate arbeiten», erzählt Saleh.

Grillspiesse mit Poulet-, Lamm- und Hackfleisch. Dazu gibt es eine erfrischende Limonade mit Honig, Minze, Zitronensaft und Eis. Alex Spichale

Die speziellste Kundin sei jedoch die Mutter des neuen Herrschers der Vereinigten Arabischen Emirate, des Scheichs Mohammed bin Zayed Al Nahyan, gewesen. «Als sie in Zürich weilte, bestellte sie oft Essen bei uns. Und bevor sie mit ihrem Privatjet zurückflog, lieferten wir ihr die Verpflegung für die Reise am Morgen um 5 Uhr bis zum Flughafen.» Der Einsatz lohnte sich. Saleh und sein Team wurden mit einem äusserst grosszügigen Trinkgeld bedacht.

Über 40 Mezze im Angebot: Beliebt ist unter anderem Fattoush, ein Salat mit geröstetem Fladenbrot und Granatapfelsirup. Alex Spichale

Saleh selbst verbrachte einen grossen Teil seines Lebens in den Emiraten. Er wuchs in Abu Dhabi auf. Seine Familie führte dort ein Restaurant. «Mein Vater war ursprünglich Möbelhändler und wurde vom Libanon nach Kuwait und dann in die Vereinigten Arabischen Emirate geschickt. Fern der Heimat fehlte ihm das libanesische Essen und so kam es, dass er ein Restaurant eröffnete», erzählt Saleh. Während seiner Studienzeit habe er oft in der Gaststätte ausgeholfen und den Eltern beim Kochen über die Schultern geschaut. Der studierte Lebensmitteltechnologe interessierte sich damals jedoch mehr für Schokolade.

Er fand über die Schokolade in die Schweiz

«Ich entwickelte neue Kreationen und kombinierte zum Beispiel Schokolade mit Datteln. Die Frucht ist sehr beliebt im Orient und daher stiess meine Idee auf Anklang», erinnert sich Saleh. Seine Passion führte ihn 1988 schliesslich in die Schweiz. Bei einem Hersteller von Schweizer Schokolade absolvierte er einige Seminare, um sich weiterzubilden. 2002 liess er sich endgültig in der Schweiz nieder und rief die Taxifirma Central Taxi in Schlieren ins Leben.

Seit zehn Jahren an der Brandstrasse in Schlieren: das libanesische Restaurant Mezze. Alex Spichale

Im Dezember 2012 besann er sich auf seine Wurzeln zurück und eröffnete das «Mezze».

«Das Schönste am Gastgeber sein ist, dass wir den Menschen mit unserem Essen eine Freude machen können.»

Personelle Ausfälle und die strengen Quarantäneregeln forderten Saleh in der Coronazeit. «Und auch gutes Personal zu finden, das etwas von der libanesischen Küche versteht, ist schwierig. Die Gerichte sehen einfach aus, doch die Zutaten sind empfindlich. Nicht jeder weiss, wie man damit umgeht.» Mit seinen Angestellten wird Saleh im Dezember auf ein Jahrzehnt «Mezze» anstossen. Getreu dem Namen geht es im Restaurant auch weiter. Saleh verrät: «Bald werden wir ein neues Mezze-Menu mit Fisch anbieten.»

