Schlieren Zum ersten Mal im Färberhüslitunnel: Die Pfeilerkonstruktion begeisterte die Kinder Der Färberhüslitunnel für die Limmattalbahn – zwischen der Badenerstrasse und dem Spital Limmattal – ist fast komplett fertig. Die Kinder des nahen Schulhauses Reitmen durften ihn nun betreten. Lukas Elser 11.05.2022, 05.00 Uhr

Am Dienstagvormittag führt Bauleiter Fabian Casanova eine Schulklasse durch den Färberhustunnel. Lukas Elser Organisiert hat den Ausflug Schulleiterin des Schulhauses Reitmen, Theres Seiler. Lukas Elser Die Schüler hören den Ausführungen von Casanova zu. Und sie begeistern sich für die besonderen Wände des Tunnels. Lukas Elser 245 Meter geht es von einem Tunnelende zum anderen. Lukas Elser Gebaut wurde er im Jahr 2020. Lukas Elser Der Tunnel von der Badenerstrasse aus gesehen. Einige Schüler warten auf den Beginn der Begehung. Lukas Elser Der Rückweg führt über das Dach des Tunnels. Kinder auf dem Abstieg zurück zur Badenerstrasse. Unten wartet bereits die nächste Klasse auf ihren Rundgang. Lukas Elser Zum Schluss können sie Bauleiter Casanova weitere Fragen stellen. Lukas Elser

Beim einen oder anderen Kind der Primarschule Schlieren dürften am Dienstag Schulreisegefühle hochgekommen sein. In Zweier-Kolonnen, mit Schutzhelm und Leuchtweste, spazierten sie durch den Untergrund, neben ihnen zwei Gleise und vor ihnen das Licht am Ende des Tunnels.

Weil die Schulanlage Reitmen nun seit fünf Jahren besteht und man nach der langen Coronapause endlich wieder etwas machen wollte, hat Primarschulleiterin Theres Seiler direkt vor der Haustür einen Ausflug organisiert. «Als ich hörte, dass die Limmattalbahn im September Probefahrten durchführen wird, war ich sofort Feuer und Flamme.» Leider habe man dann aber feststellen müssen, dass eine Mitfahrt der Reitmen-Schüler aus sicherheits- und versicherungstechnischen Gründen nicht möglich sei.

Theres Seiler ist Schulleiterin des Schulhauses Reitmen. zvg

Das «zukunftsweisende Projekt» Limmattalbahn wollte Seiler aber trotzdem nicht loslassen und so hat sie eine Begehung des Färberhüslitunnels organisiert. Der Tunnel, dessen Durchstich 2020 gefeiert wurde, liegt zwischen der Badenerstrasse und dem Spital Limmattal.

230 Schüler begehen 245 Meter Tunnel

Am Dienstagmorgen wartete eine Schulklasse nach der anderen am Eingang des Tunnels, um den 245 Meter langen Gang unter dem Land, auf dem einst Schrebergärten standen, zu durchschreiten. Die Schüler langweilten sich nicht. Ruhig liefen sie hinter Bauleiter Fabian Casanova her, hörten seinen Ausführungen zu und stellten ihm die eine oder andere Frage.

Casanova erzählte ihnen, dass die eigentlichen Tunnelarbeiten praktisch abgeschlossen sind. «Wir müssen nur noch kleinere Abschlussarbeiten machen.» Im Bereich Elektronik fehlten noch ein paar Sachen und der Gärtner müsse über dem Areal noch ein paar Büsche setzen.

Besonderes Interesse zeigten die 230 teilnehmenden Schüler aus zwölf Klassen an den Wänden des Baus. Sechstklässler Alen sagte:

«Es sind nicht einfach glatte Wände wie sonst, es gibt Wellen.»

Tatsächlich bestehen die Wände aus aneinandergereihten Pfeilern.

So wurden die zehn Meter hohen Beton-Pfeiler im Boden erstellt. zvg

Das sei der Konstruktion geschuldet, erklärte Casanova. Man habe das Färberhüsliareal nämlich nicht einfach ausgehöhlt. Zuerst habe man die Wände des künftigen Tunnels konstruiert. Von oben her bohrte man zehn Meter tiefe Löcher in den Acker, überall dort, wo später im Untergrund die Wände verlaufen sollten. Anschliessend füllte man die Löcher mit Beton auf. So entstanden Wände aus aneinandergereihten Pfeilern, deren Form die Kinder jetzt so beeindruckt.

In einem zweiten Schritt sei dann das Dach entstanden. Dafür habe man vom Färberhüsliacker eine Schicht abgetragen und auch sie mit Beton aufgefüllt.

Auch das Dach wurde betoniert. Dafür musste aber erst eine Schicht Material abgetragen werden. zvg

Erst in einem dritten Schritt habe man den eigentlichen Tunnel ausgehöhlt, indem man das sich zwischen den eben erstellten Wänden und Dach befindende Material abgetragen habe.

Erst in einem dritten Schritt wurde der eigentliche Tunnel gegraben. Rechts sieht man die Betonpfähle. zvg

Während schon wieder eine neue Gruppe am Tunnelrand wartete, erläuterte Schulleiterin Seiler, dass hinter dem Ausflug auch ein pädagogischer Ansatz steht. «Die Kinder laufen auf ihrem Schulweg oder in der Freizeit vielleicht täglich über den Tunnel. Ich finde es deshalb wichtig, dass sie auch verstehen, wie viel Arbeit hinter dem Ganzen steckt.»

Identifikation mit dem Quartier herstellen

Für die Kinder des Reitmen-Quartiers sei das besonders wichtig, sagt sie. In einem Quartier, das noch so neu sei, finde man unter Umständen nicht so leicht Dinge, mit denen man sich identifizieren könne. Die Limmattalbahn aber könne für die Bewohner ein Bezugspunkt sein. Schliesslich würden sie täglich an ihren Gleisen vorbeigehen oder in Zukunft vielleicht auch in ihr sitzen. Zudem präge die Baustelle das Quartier nun schon seit Jahren.

Und vielleicht könne man ja auch einen Schüler dafür begeistern, später einmal Ingenieur zu werden, sagte Daniel Issler, Gesamtprojektleiter der Limmattalbahn, der ebenfalls vor Ort war. Die Rekrutierung von Nachwuchs sei schliesslich notwendig angesichts des derzeitigen Fachkräftemangels. Ob sich dieser Wunsch erfüllt, ist indes unklar. Keines der befragten Kinder wusste bereits, ob es später einmal Bauleiter werden möchte. Aber sie haben ja auch noch Zeit, um sich zu entscheiden.