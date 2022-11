Auf dem JED-Areal in Schlieren gibt es ein Weihnachtsdorf

Schlieren Türkische Kartoffeln, Guetzli-Backen und Livebands: Damit lockt Eve's Kitchen ins Weihnachtsdorf an der Zürcherstrasse Erstmals findet im Aussenbereich des JED-Areals in Schlieren vom 24. November bis 18. Dezember ein Weihnachtsmarkt statt. Veranstalter Nicolai Squarra will damit der Schlieremer Bevölkerung und der Stadt etwas zurückgeben. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 23.11.2022, 15.00 Uhr

Sind bereit fürs Weihnachtsdorf: Lothar Christ, Koch im Eve's Kitchen, Nicolai Squarra, Betreiber JED-Events und JED-Gastronomieflächen, sowie Restaurantleiter Robert Jacobius. Bild: Andrea Zahler

2022 war ein gutes Jahr für Nicolai Squarra. Der Betreiber der Event- und Gastronomieflächen im Business-Hub JED in Schlieren konnte 400 Anlässe in den alten Hallen der NZZ-Druckerei veranstalten. Und das reicht ihm noch nicht. «Wir hatten ein bisschen Langeweile, darum stellen wir nun auch ein Weihnachtsdorf auf die Beine», sagt Squarra und lacht.

Insgesamt sieben Marktstände bieten ein buntes kulinarisches Angebot. Bild: Andrea Zahler

Die Holzhüttchen auf dem Platz vor dem Restaurant Eve's Kitchen an der Zürcherstrasse sind bereits die ersten Vorboten des weihnachtlichen Angebots. «Wir sind fast bereit für unsere Gäste. Es fehlen nur noch etwas Weihnachtsschmuck und Bodenplatten, um bei nassem Wetter Pfützen zu verhindern», sagt Squarra bei einem Rundgang durch das künftige Weihnachtsdörfchen namens Eve's Jing Jingeling Market.

Glühwein geht am Eröffnungstag aufs Haus

Am Donnerstag um 16 Uhr wird der Markt eröffnet. «Der Glühwein geht am ersten Tag aufs Haus», sagt Squarra. Auf die Besucherinnen und Besucher warten vom 24. November bis am 18. Dezember jeweils von Donnerstag bis Sonntag sieben Marktstände mit einem bunten kulinarischen Angebot. Raclette und Würste liefert das Team von Eve's Kitchen gleich selbst. Etwas ausgefallener ist das Gericht Kumpir, eine türkische Version einer gebackenen Kartoffel mit allerlei Belag. Und auch die beliebten tibetischen Teigtaschen Momos werden serviert.

Zu trinken gibt es unter anderem Dietiker Cider. Wer nach einem speziellen Weihnachtsgeschenk sucht, könnte am Stand von Christian Heusser fündig werden. «Er verkauft unter dem Label Tsüri diverse Lebensmittel wie Ketchup, Barbecuesauce, Mayonnaise, Bier und Gin», erzählt Squarra.

Im grossen aus Holz konstruierten Zelt hat es 120 Sitzplätze. Hier finden auf einer kleinen Bühne auch Liveauftritte statt. Bild: Andrea Zahler

Verspeist werden können die Leckereien in einem grossen, aus Holz konstruierten Zelt, das 120 Sitzplätze bietet. Darin finden auch Liveauftritte von Bands und Künstlern auf einer kleinen Bühne statt. Die Zürcher Saxofonistin Naïma Gürth wird den Auftakt am Eröffnungstag machen. Sie und die Country-Band Jessie and the Gents sorgen darüber hinaus an den Wochenenden für musikalische Unterhaltung im Weihnachtsdörfchen.

Feuerschalen sorgen für das passende Ambiente. Auf Heizpilze oder sonstige Wärmezufuhr wird nicht gesetzt. «Angesichts der Energiekrise wollen wir die Energie nicht zum Fenster rauswerfen», sagt Squarra.

Kinder können Ponys reiten und tanzen

Squarra ist es wichtig, möglichst viele Familien aus Schlieren und dem Limmattal begrüssen zu können. Dementsprechend kinderfreundlich zeigt sich auch das fast gänzlich kostenlose Programm. Ponyreiten, tanzen und Guetzli backen können die kleinen Gäste. Für die Guetzli ist Lothar Christ zuständig. Der Koch im Eve's Kitchen wird Spritzgebäck und Teig herstellen, welche die Kinder ausstechen und garnieren können. «Im Fokus steht, dass sie Spass haben. Damit die Erwachsenen nicht leer ausgehen, bereite ich zudem Vanillekipferl und Bärentatzen zu», erzählt Christ. Kinderschminken, Zaubershows und ein Auftritt der Musikschule Schlieren runden das Kinderprogramm ab.

In diesem Zelt geht das Kinderprogramm über die Bühne. Hier können die kleinen Gäste zum Beispiel Guetzli backen. Bild: Andrea Zahler

Wer das Weihnachtsdorf etwas privater geniessen möchte, kann ein kleines Zelt als Gruppe zum Apéro reservieren. Squarra rechnet vor allem am Donnerstag und Freitag mit Besucherinnen und Besuchern, die im JED und im nahe gelegenen Bio-Technopark tätig sind. «Das wird sozusagen eine After-Work-Geschichte für Geschäftsleute. Am Wochenende wollen wir aber ein Treffpunkt für die Bevölkerung sein. Ich hoffe, dass uns dieser Wechsel gelingt.» Mit dem Anlass will Squarra nämlich der Stadt und den Schlieremerinnen und Schlieremern etwas zurückgeben.

«Wir wurden in Schlieren so herzlich aufgenommen. Das ist die Gelegenheit, um uns zu bedanken. Zudem fehlt uns etwas der regionale Anschluss, den wir so hoffentlich finden können.»

Ein Kunde inspirierte den Unternehmer dazu, den Weihnachtsmarkt zu organisieren. «Wir haben für einen Personalevent während der Coronazeit draussen ein Weihnachtsdorf aufgebaut», erzählt Squarra. Die Hüttchen zogen die Aufmerksamkeit der Stadt auf sich. «Sie erkundigte sich bei uns, ob wir den Markt wieder aufstellen. Und auch Passanten wurden neugierig.»

Dank zwei grösseren Events, bei denen ebenfalls auf das Weihnachtsdorf gesetzt wurde, konnte das Angebot für diese Weihnachtszeit querfinanziert werden. Squarra freut sich auf den Start und ein heimeliges, weniger hektisches Weihnachtsangebot: «Wir schauen, wie das Dörfchen ankommt und können uns auch vorstellen, aus dem Weihnachtsmarkt künftig einen Wintermarkt zu machen, der bis im Januar läuft.»

