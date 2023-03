Schlieren Trotz Kritik am Stellenausbau schafft das Parlament neuen Raum für den Verwaltungsapparat Die Angestellten der Stadt Schlieren dürfen neue Büros im alten Postgebäude vis-à-vis dem Stadthaus beziehen – ausser das Volk hätte noch etwas dagegen. Lukas Elser Jetzt kommentieren 07.03.2023, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dem Stadtrat war wichtig, dass sich die neuen Büros (links) in Gehdistanz zum Stadthaus (rechts) befinden. Boris Steffen (SVP) kritisierte, dass das für die Bürger nicht so wichtig sei. Lukas Elser

(7. März 2023)

Der Stellenausbau der Schlieremer Stadtverwaltung birgt Zündstoff. Das bürgerliche Lager sieht ihn nicht gerne. An vorderster Front äussert jeweils die FDP Kritik. Gemeindeparlamentarier Markus Weiersmüller erhob im Dezember den Mahnfinger: «Es kann nicht sein, dass die Personalkosten prozentual stärker steigen als die Bevölkerung.»

Und als FDP-Ortsparteipräsidentin Barbara Angelsberger sah, dass der 2022 neu gewählte Stadtrat in seinem vor kurzem vorgestellten Regierungsprogramm dem Stichwort Arbeitgeberattraktivität ein ganzes Kapitel widmete, warf sie dem Stadtrat und seinen Angestellten vor, die Stadtverwaltung in eine «Wohlfühloase» verwandeln zu wollen.

Ein klares Verdikt

Eine kontroverse Debatte schien daher vorprogrammiert, als am Montag die räumliche Expansion des Verwaltungsapparats auf der Traktandenliste des Gemeindeparlaments stand. Doch nur gerade 4 von 34 abstimmenden Parlamentsmitgliedern sprachen sich dagegen aus, dass sich die Verwaltung ins alte Postgebäude an der Freiestrasse 1 vis-à-vis dem Stadthaus einmietet. Die anderen 30 nahmen den entsprechenden Stadtratsantrag an.

Im Gebäude an der Freiestrasse 1 in Schlieren befand sich einst die Post. Nun soll ein Teil der Stadtverwaltung hier einziehen. Lukas Elser

(13. Dezember 2022)

Im Parlament war man sich weitgehend einig, dass die derzeitige Arbeitsplatzsituation im Stadthaus an der Freiestrasse 6 «nicht mehr zeitgemäss» und teilweise auch zu knapp sei. Derzeit bietet das Stadthaus 125 Arbeitsplätze.

Die Politikerinnen und Politiker gaben deshalb grünes Licht für den zusätzlichen Platz an der Freiestrasse 1. Damit kann die Stadt nun den über zehn Jahre laufenden Mietvertrag mit der Schlieremer Eigentümerin J. F. Jost & Co unterschreiben und der jährlich wiederkehrende Kredit von rund 178’000 Franken ist genehmigt. Die Stadt wird also die 475 Quadratmeter beziehen, sobald die Räume für sie umgebaut und die 18 Arbeitsplätze für die Schulverwaltung eingerichtet sind – vorausgesetzt, dass nicht das fakultative Referendum gegen den nun erfolgten Parlamentsentscheid ergriffen wird.

Diskussionslos geht’s nicht

Ganz ohne Mahnfinger wurde das Geschäft aber schon nicht abgewickelt. So wies Dominic Schläpfer darauf hin, dass seine FDP dagegen vorgehen werde, wenn der Stadtrat in der Zeit, in der der Mietvertrag läuft, erneut mit Raumwünschen vorstellig werde.

Erhebt den Mahnfinger: Dominic Schläpfer (FDP). Bild: zvg

Daniel Laubi (Mitte) stimmte Schläpfer zu. Boris Steffen, dessen SVP sich beim Geschäft nicht einig wurde und ihren Mitgliedern darum Stimmfreigabe empfahl, äusserte Kritik an der Vorlage. Er betonte, dass die vom Stadtrat als positiv hervorgehobene Nähe der neuen Büros zum bestehenden Stadthaus für die Bürger nicht wirklich eine Rolle spiele.

Und die Grüne Laura Zangger empfand den Mietzins als zu hoch, was die parteilose Finanzvorsteherin Manuela Stiefel ihrerseits verneinte: «Glauben Sie mir, hätten wir etwas Günstigeres gefunden, hätten wir es genommen.» Stiefel betonte: «Das Angebot ist mehr als fair.»

Im Gebäude an der Freiestrasse 1 befindet sich derzeit das Tierfachgeschäft Qualipet. Bild: Lukas Elser

(13. Dezember 2022)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen