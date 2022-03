Spitalverband Limmattal zieht für 2021 eine positive Bilanz

Bremgarten/Limmattal Die erste Limmattalbahn ist da: Schwertransporter liefert das Tram von Spanien nach Bremgarten

Im kommenden Dezember soll sie in Betrieb gehen, die neue Limmattalbahn. Die Tramlink-Fahrzeuge wurden eigens dafür in Spanien angefertigt und werden nun in die Schweiz transportiert. Die erste Bahn wurde am Mittwochmorgen in Bremgarten abgeladen.