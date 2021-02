Schlieren Traktor und Nervenkitzel: So schaffte es der Schlieremer Gemeinderat Roger Seger mit dem Rollstuhl ins Wellnesshotel Kurz vor dem Ablaufdatum löste Roger Seger seinen Gutschein, den er bei der Wahl zum Limmattaler des Jahres 2018 erhielt, ein. Sein Aufenthalt in den Schwyzer Bergen hielt einige überraschende Momente bereit. Sibylle Egloff 15.02.2021, 18.37 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Schlieremer Gemeinderat Roger Seger tauchte im November 2020 in eine verschneite Winterlandschaft auf dem Stoos ein. zvg

«Die zwei Tage im Seminar- und Wellnesshotel Stoos waren einfach das Schönste, was ich seit langem erlebt habe», sagt der Schlieremer Gemeinderat Roger Seger (parteilos) über seinen Aufenthalt im Bergdorf Stoos. Dass er diese Reise überhaupt antreten konnte, hat er Margrit Gähwiler aus Oetwil zu verdanken. Die Limmattalerin des Jahres 2018 übergab ihm den Gutschein für die Übernachtung im Hotel auf dem Stoos, den sie zu ihrer Wahl geschenkt bekommen hatte. Weil es die Gesundheit der damals 80-Jährigen nicht zuliess, in die Berge zu fahren, überliess sie den Preis Anfang 2019 dem zweitplatzierten Roger Seger.

Die Limmattalerin des Jahres 2018 Margrit Gähwiler übergab ihren Preis Anfang 2019 an den Zweitplatzierten Roger Seger im Spital Limmattal. Claudio Thoma

Diesen konnte der 54-Jährige nun im November 2020, knapp zwei Jahre später, einlösen. Dass es so lange dauerte, hatte verschiedene Gründe. «Das Jahr 2019 verstrich und irgendwie schien nie der richtige Zeitpunkt da zu sein, um auf den Stoos zu reisen. Ende 2019 beschloss ich, den Winter verstreichen zu lassen und meinen Gutschein nach der Schneeschmelze zu nutzen», erzählt Seger. Mit dem Elektrorollstuhl durch den Schnee zu flitzen sei bereits im Tal eine Herausforderung. Der Politiker braucht wegen einer seltenen Nervenerkrankung seit 2011 einen Rollstuhl.

Doch dann durchkreuzte die Coronapandemie Segers Pläne. Er verschob den Ausflug in den Spätsommer. «Als ich jedoch gelesen hatte, wie gross der Andrang in den Bergen in der Coronazeit ist, entschied ich, erst im Oktober nach den Schulferien zu gehen.» Doch auch dieses Vorhaben scheiterte. Am 13. Oktober erkrankte Seger an Corona. «Ich litt unter vielen Symptomen und hatte hohes Fieber. Jedoch blieb ich Gottlob vor Atemnot verschont», erzählt er. Zu seinem Erstaunen habe er den Virus besser als befürchtet überstanden und sich bereits Mitte November wieder recht fit gefühlt. Ende November suchte er den Gutschein hervor, um zu schauen, wie lange er noch gültig ist. «Mit Schrecken musste ich feststellen, dass er am 2. Dezember 2020 abläuft.» Nein, diesen Gutschein lasse er mit Sicherheit nicht verfallen, dachte sich Seger und griff sogleich zum Telefon. Der Aufenthalt mit zwei Übernachtungen war gebucht. «Ich hängte eine Nacht an, damit sich die Reise auch lohnt.»

Beatrice Rätz hätte seinen Hund gehütet

Die Kurzferien trat er alleine an. «Mein Partner konnte so spontan nicht freinehmen. Er war im Homeoffice und konnte sich so praktischerweise um unseren Pudel Caya kümmern.» Ursprünglich hätte die Urdorferin Beatrice Rätz, die 2016 zusammen mit ihrem Ehemann Charles für ihr Engagement für ein sauberes Urdorf zu den Limmattalern des Jahres gekürt wurde, auf den Hund aufgepasst, damit Segers Partner ihn auf den Stoos begleiten kann. «Kurz nachdem sie erfahren hatte, dass Margrit Gähwiler mir den Gewinn schenkt, meldete sie sich bei mir und bot mir an, Caya zu hüten, wenn wir in die Berge fahren», erzählt Seger. Es sei einfach unglaublich, wie viele hilfsbereite Menschen es im Limmattal gebe. «Zuerst erhielt ich den Preis und dann wird mir noch Hilfe angeboten. Ich konnte es kaum glauben.»

Die Hilfsbereitschaft ging während seines Aufenthalts weiter. Nach der steilen Fahrt mit der Standseilbahn Stoos wartete eine verschneite Winterlandschaft auf Seger. «Die Strasse zum ein paar hundert Meter entfernten talwärts liegenden Hotel war verschneit und teilweise vereist. Der Elektrorollstuhl wiegt zusammen mit mir 240 Kilogramm. Kommt er einmal ins Rutschen, lässt er sich nicht mehr steuern. ‹Wie komme ich bloss zum Hotel?›, fragte ich mich.» Ein Fahrgast der Bergbahn schien ihm die Angst anzusehen und begleitete ihn. «Ich fuhr ganz am Rand der Strasse, stets bereit, notfalls abzuspringen. Die rettende Hand lief ja direkt hinter mir her», erzählt Seger. Als Rollstuhlfahrer müssten solche Ausflüge eigentlich stets bis ins letzte Detail abgeklärt werden. «Doch in meinem Kopf ist dies auch nach zehn Jahren noch immer nicht angekommen. Deswegen gerate ich immer wieder mal in abenteuerliche Situationen», sagt Seger und lacht. Doch der Nervenkitzel treibe ihn jeweils zu Höchstleistungen an.

Für die etwas mühselige Anreise wurde Seger dann mit einem gelungenen Aufenthalt entschädigt. «Es war einfach herrlich. Es ist das erste Mal, seitdem ich auf Rädern statt auf Füssen gehe, dass ich wieder richtig in eine Winterlandschaft eingetaucht bin.» Weil er an die Erinnerungen aus der Kindheit in den Bergen mit Skis, Schneeschuhen oder einfach zu Fuss habe festhalten wollen, habe er sich mit dem Rollstuhl nicht mehr in die Berge gewagt. «Doch nun weiss ich, nur weil etwas anders ist, muss es nicht zwingend weniger schön sein», sagt Seger. Er genoss die Auszeit.

«Das Hotel war der Hit. Egal, ob Servicepersonal, Rezeptionisten oder die Verantwortlichen für die Schneeräumung oder den Wellnessbereich – alle waren sie sehr freundlich und hilfsbereit und hatten immer ein Lächeln auf Lager.»

Und auch mit der Verpflegung war Seger äusserst zufrieden. «Beim Essen wurden mir die Wünsche von den Augen abgelesen. Bevor ich etwas aussprechen konnte, war es schon da. Nie kam Hektik auf. Es machte einfach Freude, zufriedenen Menschen bei der Arbeit zuzuschauen und zu spüren, dass es ihnen ein echtes Bedürfnis war, den Gästen ein schönes Erlebnis zu bieten.»

Das Hotel sorgte schliesslich auch dafür, dass Segers Abreise so angenehm wie möglich vonstattenging. «Ich machte mir bereits am Vorabend Sorgen, wie ich den verschneiten Weg hoch zur Bergbahnstation kommen sollte.» Doch seine Bedenken waren unbegründet. «Ein grosser Traktor mit Schneeketten stand vor der Tür. Auf diesem wurde mein Rollstuhl zur Bergbahn transportiert. Zwei Mitarbeiter hüllten ihn extra mit Plastik ein, damit er dabei trocken bleibt», erzählt Seger. Er selbst wurde in einem Pick-up zur Bahnstation gebracht. «Bei der Fahrt das steile Gelände hoch ging die Post ab. Am liebsten wäre ich ein Dutzend Mal hochgefahren.» Seger ist sich sicher: Das war nicht das letzte Mal im Seminar- und Wellnesshotel Stoos. «Das nächste Mal komme ich bei wärmeren Temperaturen und nehme meinen Hund mit. Hunde sind zu meiner Überraschung im Hotel nämlich erlaubt.»

Auf diesem Traktor transportierte das Hotelpersonal Roger Segers Rollstuhl bis zur Bergbahnstation. zvg

Dankbar ist Seger der «Limmattaler Zeitung» und Margrit Gähwiler. «Ich freue mich, dass der Gutschein so überraschend bei mir gelandet ist und mir nun diese unvergesslichen Momente beschert hat.»

Er wagt einen Neuanfang im Kanton Solothurn

Die Reise im November war für Seger auch ein krönender Abschluss seiner politischen Tätigkeit und seines Lebens im Limmattal. Weil er mit seinem Partner in den Kanton Solothurn zieht, verabschiedet er sich per Anfang März aus dem Schlieremer Parlament. «Ich werde die Politik und die Menschen in Schlieren vermissen. Ich fühlte mich hier sehr gut aufgehoben.» Nichtsdestotrotz freut er sich auf den Neubeginn in einer etwas ländlicheren Umgebung. «Mein Partner und ich haben es uns etwas ruhiger gewünscht», sagt Seger. In der neuen Wohngemeinde will er sich ebenso politisch engagieren. «Ich werde dort der SP-Ortspartei beitreten», verrät er. Die Linken seien dort in der Unterzahl. Für Seger ist diese Ausgangslage jedoch spannend. «Es ist wichtig, dass auch in ländlichen Gebieten linke Themen stärker zum Vorschein kommen.»

Schlieren und dem Limmattal will der 54-Jährige aber nicht ganz den Rücken kehren. «Meinen Orthopädietechniker und meinen Arzt behalte ich in Schlieren und auch meine vielen Kolleginnen und Kollegen werde ich öfters besuchen.» Er sei schliesslich nur eine einstündige Zugfahrt von seiner alten Heimat entfernt.