Schlieren «Tischlein deck dich»: Neue Abgabestelle in Schlieren rettet Lebensmittel Neu hat die Non-Profit-Organisation Tischlein deck dich auch eine Abgabestelle in Schlieren. 21.02.2023, 11.55 Uhr

Seit über 23 Jahren setzt sich «Tischlein deck dich» dafür ein, Lebensmittel zu retten und weiterzugeben. Fabio Baranzini / zvg

Seit 23 Jahren rettet «Tischlein deck dich» einwandfreie Lebensmittel vor dem ­Abfall und verteilt sie an armutsbetroffene Menschen. Neu betreibt die in Dietikon gegründete Non-Profit-Organisation auch eine Abgabestelle in Schlieren – die 150. schweizweit.

Seit dem 9. Januar findet die Lebensmittelabgabe jeden Montag von 12.15 bis 13.15 Uhr in den Räumen der katholischen Kirche in Schlieren statt, wie es in einer Mitteilung heisst. Vorbereitet und durchgeführt werde die Lebensmittelabgabe von einem 17-köpfigen Team aus ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern.

Laut Mitteilung nehmen die Freiwilligen Lebensmittel entgegen, portionieren sie nach Grösse des Haushalts und geben sie kontrolliert an die Kundschaft ab. «Die Bekämpfung von Lebensmittelverschwendung und Armut miteinander zu verbinden, macht Sinn und liegt uns sehr am Herzen», wird Andreas Glahn, Leiter der neuen Abgabestelle, zitiert. Um das Angebot von Tischlein deck dich zu nutzen, braucht es eine Kundenkarte, die von regionalen Sozialfachstellen nach Prüfung der finanziellen Verhältnisse ausgestellt wird. (liz)