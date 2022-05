"The Lounge": Schlieren ist um ein Kulturangebot reicher

Schlieren Neue Eventreihe mit Phil Dankner: «The Lounge» soll aufstrebenden Künstlerinnen und Künstlern eine Bühne bieten Mit «The Lounge» will der Start-up-Space zeigen, dass Schlieren nicht nur für Unternehmerinnen und Unternehmer attraktiv ist. Schon nächste Woche steht Bluesmusiker Lucky Wüthrich auf dem Programm. Virginia Kamm 13.05.2022, 05.00 Uhr

Am 21. April startete «The Lounge» mit dem schottischen Sänger Argyle in die erste Runde. zvg

Schlieren ist um ein kulturelles Angebot reicher: Gemeinsam mit Musiker und Veranstalter Phil Dankner hat der Start-up-Space die Eventreihe «The Lounge by Phil Dankner» ins Leben gerufen. Es handelt sich dabei um monatlich stattfindende, abendfüllende Anlässe mit Apéro, Barbetrieb und DJ-Musik, bei denen die Gäste ein Dreigangmenu serviert bekommen und von verschiedenen Liveacts unterhalten werden. Der erste Anlass war am 21. April, wo der schottische Sänger Argyle für musikalische Einlagen sorgte. «Wir wollten ein cooles Kulturformat schaffen, das aufstrebende Künstlerinnen und Künstler fördert und ihnen eine Bühne gibt», sagt Organisator Manuel Wanner, Leiter des Start-up-Space.

Das Institut für Jungunternehmen (IFJ), dem der Start-up-Space angegliedert ist, unterstützt schweizweit Start-ups. Der Grundgedanke «von Unternehmerinnen und Unternehmern für Unternehmerinnen und Unternehmer» sollte auch ins Konzept von «The Lounge» einfliessen, sagt Wanner:

«Firmen sollen ihre Kunden oder Partner einladen können, ohne sich um etwas kümmern zu müssen.»

Die Veranstaltungen stehen aber auch Privatpersonen offen. Für 640 Franken kann man einen Vierertisch für sein Team oder sein Freundesgrüppchen reservieren, Einzelpersonen können sich direkt bei den Organisatoren melden.

«Die Idee, eine Eventreihe für das Limmattal zu starten, bestand schon lange», sagt Wanner. «Wir haben uns umgehört und gemerkt, dass die Kultureventbranche in Schlieren zwar schon einiges zu bieten hat, aber noch etwas hinterherhinkt. Wir wollen zeigen, dass wir in Schlieren das Unternehmertum perfekt mit der Kultur verbinden können.» Als die Organisatoren dann an einem Anlass per Zufall Phil Dankner kennen lernten, stand der Umsetzung nichts mehr im Weg: «Wir kamen ins Gespräch und er fand das Konzept vom Start-up-Space toll», sagt Wanner. So ist Dankner heute Moderator und Gesicht von «The Lounge».

Bis in die Nacht hinein können die Gäste bei «The Lounge» die Vorstellungen geniessen. zvg

Am 21. April sei das Atrium des Start-up-Space, wo sich Bühne und Restaurant befinden, schon gut gefüllt gewesen, sagt Wanner. Ein neues Eventkonzept im Kulturbereich brauche natürlich etwas Zeit, um sich zu etablieren, gerade im Raum Zürich. «Mit Argyle hatten wir einen sehr authentischen ersten Act», sagt er. Auch die Rückmeldungen der Gäste seien positiv ausgefallen. «Dass man sich um nichts kümmern muss, kam sehr gut an. Zudem ist man nahe am Künstler, das macht das Ganze persönlich.»

Für eine besondere Überraschung sorgte an der ersten Veranstaltung, dass die Gäste der Livemusik über spezielle Noise-Cancelling-Kopfhörer lauschten. Unter dem Namen Headphone-Lounge wollen die Organisatoren diese Innovation nun immer wieder mal einsetzen. «Es ist fast so, als würde man auf der Bühne neben dem Sänger sitzen», beschreibt Wanner das Hörerlebnis. «So kann man sich zu 120 Prozent auf den Künstler konzentrieren.»

Künstlerinnen und Künstler könnten es ans Schlierefäscht 2023 schaffen

Für die nächsten Monate sind schon zahlreiche Musik-, Slam-Poetry- und Comedyveranstaltungen geplant. «Die Schweizer Sängerin Joya Marleen ist schon etwas bekannter und auch Lucky Wüthrich ist im Blues- und Soulbereich top», sagt Wanner. «Allerdings haben alle Künstlerinnen und Künstler ihre Vorteile und sind sehr unterschiedlich.» Lucky Wüthrich steht bereits am 19. Mai auf dem Programm. Billette sind noch erhältlich.

Auch der Schlieremer Standortförderer Albert Schweizer freut sich über das neue Angebot: «Die Idee von ‹The Lounge› haben wir von der Standortförderung von Beginn an unterstützt», sagt er. Die Events seien eine Aufwertung für das Wirtschafts- und Gewerbeleben in Schlieren. Und: «Wer weiss, eventuell schafft es ja der eine oder andere Künstler auf die Bühnen des Schlierefäschts 2023?»