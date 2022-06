Schlieren Tempo 50 statt 60? Der Stadtrat hält wenig von Songül Viridéns Lärmschutz-Vorschlag Die GLP-Politikerin sorgt sich um lärmgeplagte Anwohner und fordert in einer Kleinen Anfrage eine Temporeduktion auf 60er-Strecken. Doch für den Stadtrat ist eine Temporeduktion auf Umfahrungsstrassen wenig sinnvoll. Lukas Elser Jetzt kommentieren 02.06.2022, 16.17 Uhr

Insbesondere auf der Bernstrasse gilt in Schlieren Tempo 60. Hier ist die Bernstrasse (von links nach rechts verlaufend) bei der Engstringerkreuzung zu sehen. Severin Bigler

Songül Viridéns Sorgen um lärmgeplagte Anwohner bleiben. Der Schlieremer Stadtrat hält nicht viel von ihrem Vorschlag, Tempo-60- in Tempo-50-Strecken zu verwandeln und damit den Strassenlärm zu verringern. Das geht aus der Antwort des Stadtrats auf eine Kleine Anfrage hervor, die Viridén im Dezember zu diesem Thema eingereicht hatte.

Songül Viridén (GLP) wurde am 13. Februar in den Stadtrat gewählt. Zvg

Die GLP-Politikerin, die damals noch im Schlieremer Gemeindeparlament sass und im Februar 2022 in den Stadtrat gewählt wurde, wollte in ihrem Vorstoss wissen, bei wie vielen Tempo-60-Strassen die gesetzlich vorgeschriebenen Immissionsgrenzwerte überschritten werden.

Auf drei Kilometern innerorts gilt Tempo 60

Der Stadtrat schreibt, dass auf drei Kilometern Innerorts-Strecken auf Schlieremer Stadtgebiet Tempo 60 gelte. Davon entfielen 2,8 Kilometer auf die Bernstrasse und der Rest auf die Überlandstrasse. In diesem Zusammenhang erwähnt der Stadtrat, dass der 1,3 Kilometer lange frühere 60er-Abschnitt auf der Badenerstrasse wegen der Limmattalbahn zur 50er-Strecke wurde.

Der im Februar neu gewählte Schlieremer Stadtrat: Stadtpräsident Markus Bärtschiger (SP), Manuela Stiefel (parteilos), Stefano Kunz (Mitte), Songül Viridén (GLP), Pascal Leuchtmann (SP), Bea Krebs (FDP) und Beat Kilchenmann (SVP). Die neue Legislaturperiode hat noch nicht begonnen. Severin Bigler

Weniger klar ist die Antwort auf die Frage, was das nun für die Betroffenen bedeutet. Denn in welchen Bereichen der 60er-Strecke der festgesetzte Immissionsgrenzwert überschritten wird und wie viele Liegenschaften davon betroffen sind, könne man zum aktuellen Zeitpunkt nicht genau sagen, schreibt der Stadtrat. Es werde nämlich gerade der Lärmbelastungskataster der kantonalen Fachstelle Lärmschutz überarbeitet, so der Stadtrat.

Die Überarbeitung des Kontrollinstruments soll im Sommer abgeschlossen sein. Die Fachstelle nehme aber an, sagt der Stadtrat, dass bis zu 2,4 Kilometer «von Immissionsgrenzwertüberschreitungen betroffen» seien.

Weiter schreibt der Stadtrat, dass für die 60er-Strecken keine Gutachten zur Reduktion der Geschwindigkeit aus Lärmschutzgründen vorlägen. Hintergrund: Falls die Schlieremer das Tempo auf diesen Strecken reduzieren wollten, wären solche Gutachten per Gesetz zwingend.

Stadtrat erklärt, was eine Umfahrungsstrasse ist

Bei den genannten Strassen handelt es sich um Kantonsstrassen. «Der Kanton sieht jedoch nicht vor, das Tempo zu reduzieren», schreibt der Stadtrat. Er weist zudem auf ein von Stadt und Kanton seit Jahren verfolgtes Ziel hin: Bei den beiden Strassen handelt es sich um Umfahrungsstrassen. Sie sind dazu da, den Durchgangsverkehr aus dem Zentrum zu verlagern. Und – so könnte man ergänzen – deshalb sind sie auch nicht wirklich für eine Geschwindigkeitsreduktion geeignet.

Allerdings hält der Stadtrat fest, dass die Verlagerung «noch nicht oder noch zu wenig stattgefunden» habe, «was dem Stadtrat grosse Sorgen bereitet». Der Verkehr im Stadtzentrum sei «immer noch zu hoch» und werde vor dem geplanten Ausbau der Engstringerkreuzung «nicht abnehmen».

Um den Strassenlärm an der Bern- und Überlandstrasse zu bekämpfen, will der Stadtrat auf herkömmliche Lärmschutzmassnahmen wie Lärmschutzwände setzen – und nicht auf Temporeduktionen.

