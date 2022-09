Tempo-30-Versuch in Schlieren: Jetzt ist die Bevölkerung gefragt

Schlieren Tempo-30-Versuch: Jetzt sind die Erfahrungen der Bevölkerung gefragt Der Kanton startet am Dienstag eine Onlineumfrage zu den Erfahrungen mit der Tempo-30-Testphase auf der Engstringerstrasse in Schlieren. Sandro Zimmerli 12.09.2022, 17.00 Uhr

Die Tempo-30-Teststrecke auf der Engstringerstrasse reicht von der Bushaltestelle Feldstrasse bis zur Gemeindegrenze Unterengstringen. Archivbild: Lukas Elser

Seit dem 23. Mai und noch bis am 21. Oktober gilt auf der Engstringerstrasse in Schlieren im Abschnitt Gemeindegrenze Unterengstringen bis Bushaltestelle Feldstrasse versuchsweise Tempo 30. Nun will der Kanton Informationen darüber sammeln, welche Erfahrung die ­Bevölkerung mit dem vorübergehenden Temporegime gemacht hat.