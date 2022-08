Schlieren Tempo 30 und Fussgängerstreifen: Heidemarie Busch stört sich am «inkonsequenten» Handeln des Stadtrats Gehören Fussgängerstreifen in eine Tempo-30-Zone? Die Schlieremer SVP-Parlamentarierin Heidemarie Busch kritisiert den Stadtrat dafür, wie er die bundesrätliche Verkehrsverordnung auslegt. Lukas Elser Jetzt kommentieren 16.08.2022, 05.00 Uhr

Wieso ist auf der Spitalstrasse ein Fussgängersteifen in der Tempo-30-Zone erlaubt? Lukas Elser

Darf man in einer Tempo-30-Zone einen Fussgängerstreifen setzen? An dieser Frage scheiden sich die Geister seit Jahren. Jüngstes Beispiel in dieser Debatte ist ein Vorstoss von der Schlieremer Gemeindeparlamentarierin Heidemarie Busch (SVP).

Sie hat eine Kleine Anfrage zum Thema eingereicht. Darin nimmt Busch Bezug auf ein Postulat von Parlamentskollegin Sarah Impusino (Mitte) aus dem Jahr 2016. In ihrem damaligen Vorstoss forderte Impusino zwei Fussgängerstreifen in Tempo-30-Zonen: den einen auf der Freiestrasse auf Höhe Rotstiftweg, den anderen bei der Kreuzung Hofacker-, Stations- und Urdorferstrasse. Die Kreuzung befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Schule Hofacker.

Im ersten Fall lehnte der Stadtrat das Begehren mit der Begründung ab, dass Fussgängerstreifen in Tempo-30-Zonen nicht erlaubt seien. Im zweiten Fall argumentierte der Stadtrat, dass eine Umsetzung teuer und kompliziert sei.

Busch: Wieso wird Streifen auf Spitalstrasse nicht aufgehoben?

Wie Busch nun feststellt, bestehe der Fussgängerstreifen an der Spitalstrasse trotz der im Juni eingeführten Tempo-30 Zone immer noch. In Übereinstimmung mit der Praxis beim Rotstiftweg hätte er doch aufgehoben werden müssen, sagt Busch auf Anfrage kritisch.

Nun muss man allerdings wissen, dass der Gesetzgeber Ausnahmen vorgesehen hat. Grundsätzlich gilt zwar: «Die Anordnung von Fussgängerstreifen ist unzulässig», wie in der Bundesverordnung über die Tempo-30-Zonen und die Begegnungszonen zu lesen ist. Es steht aber auch: «In Tempo-30-Zonen dürfen jedoch Fussgängerstreifen angebracht werden, wenn besondere Vortrittsbedürfnisse für Fussgänger dies erfordern, namentlich bei Schulen und Heimen.»

Diese Ausnahmen kennt Busch - und fragt in ihrem aktuellen Vorstoss kritisch: «Warum ist in der Tempo 30-Zone vor dem Haus 31 ein Fussgängerstreifen installiert worden, obwohl sich dort weder ein Heim noch eine Schule befindet?» Das Haus 31 ist der Block, der vis-a-vis des Spitals Limmattal auf der gegenüberliegenden Seite der Spitalstrasse steht.

Auf Anfrage sagt Busch:

Heidemarie Busch, SVP-Parlamentarierin. zvg

«Die Inkonsequenz der stadträtlichen Praxis stört mich.»

Auffallend ist, dass auf der nahen Färberhüslistrasse, die im Rahmen der Einführung der Limmattalbahn ebenfalls zur 30er-Strecke gemacht wurde, auch ein Fussgängerstreifen steht. Da drängen sich Fragen auf: Hat das mit der sich unmittelbar daneben befindenden neuen Limmattalbahn-Haltestelle zu tun? Und hat man den Streifen bei der Spitalstrasse stehen lassen, weil sich in unmittelbarer Nähe das Pflegezentrum des Spitals Limmattal befindet, welches man unter Umständen auch als Heim bezeichnen könnte? Man darf gespannt sein, welche Begründungen der Stadtrat nennen wird. Um das Postulat von Busch zu beantworten, hat er drei Monate Zeit.

Nicht nur Heime und Schulen sind Ausnahmen

Interessant ist in diesem Zusammenhang ein Positionspapier von Fussverkehr Schweiz, dem Fachverband der Fussgängerinnen und Fussgänger, aus dem Jahr 2006. In seiner immer noch aktuellen Stellungnahme macht der Verband darauf aufmerksam, dass sich der Ausnahmepassus in der Verordnung nicht ausschliesslich auf Schulen und Heime beschränkt. Hierzu verweist er auf die Antworten des Bundesrats auf zwei parlamentarische Vorstösse der beiden alt Nationalrätinnen Christine Keller (SP, BS) aus dem Jahr 1999 und Margret Kiener Nellen (SP, BE) von 2004.

Diesen Antworten zufolge können Fussgängerstreifen in Tempo-30-Zonen überall dort angebracht werden, wo ein besonderes Schutzbedürfnis für Fussgänger besteht. Konkret schreibt der Bundesrat: «Dies kann in der Nähe von Schulen und Heimen, aber auch bei grossen Fussgängeraufkommen im Bereich von Haltestellen des öffentlichen Verkehrs der Fall sein.» Und: «Besondere Schutzbedürfnisse können insbesondere im Bereich von Schulhäusern oder Altersheimen vorhanden sein oder dort, wo das Verkehrsaufkommen erheblich ist.»

Damit lässt sich also zum Beispiel der Streifen bei der stark befahrenen Tramhaltestelle Farbhof auf der Badenerstrasse in Zürich Altstetten, wo ebenfalls Tempo 30 gilt, erklären. Schwieriger zu begründen ist dann aber beispielsweise der Umstand, dass die Stadt Zürich auch an der Kreuzung von Kastlern- und Dachslernstrasse oberhalb des Farbhofs einen Streifen in der 30er-Zone erlaubt hat. Bei einem Besuch vor Ort erwies sich das Quartier nicht als stark befahren.

Jede Stadt legt die Verordnung anders aus

Eine erste Erklärung dafür liefert das erwähnte Positionspapier. Der Verband weist darauf hin, dass die Umsetzung der Verordnung bei den Kantonen und grösseren Städten liegt. Und dass je nach Vollzugsstelle der Ausnahmebegriff manchmal weniger grosszügig, manchmal grosszügiger ausgelegt wird: «Eine einheitliche Praxis konnte bisher nicht etabliert werden. Es gibt Bewilligungsstellen, die sehr restriktiv verfahren, andere sehen ‹besondere Vortrittsverhältnisse› als vielerorts gegeben.»

Und der Bundesrat gibt schliesslich eine Antwort auf die Frage, wieso die Streifen in den Tempo-30-Zonen grundsätzlich weg müssen. In einem der beiden genannten Vorstösse schreibt er: «Dieses Vorgehen bezweckt in aller Regel eine Erhöhung des Komforts für die Fussgängerinnen und Fussgänger an Stellen, wo dies mit Blick auf deren Sicherheit vertretbar erscheint; sie dürfen in diesem Fall - unter Berücksichtigung des Vortrittsrechtes der Fahrzeuglenker - die Fahrbahn grundsätzlich überall überqueren.»

