Schlieren Tempo 30 auf der Uitikonerstrasse: Parlament zwingt Stadtrat dazu, beim Kanton Druck zu machen Der Schlieremer Stadtrat muss sich beim Kanton für eine 30er-Strecke auf der Uitikonerstrasse einsetzen. Die Parlamentsdebatte riss alte Gräben wieder auf. Lukas Elser 25.10.2022, 18.55 Uhr

Ab hier soll bald Tempo 30 gelten, findet die Parlamentsmehrheit. Die Uitikonerstrasse vom Stadtplatz aus gesehen. Lukas Elser

In Schlieren hat sich die Politik wieder einmal darauf geeinigt, dass man die Nase voll von Lärm, Stau und Smog hat. So sagte Sicherheitsvorstand Pascal Leuchtmann (SP) am Montag in der Parlamentssitzung selbst:

«Schlieren hat ein Verkehrsproblem.»

Und: «Zwei Drittel aller hängigen Postulate betreffen den Verkehr. Das ist alarmierend.»

Und wieder einmal war man gespalten bei der Frage, wie das Problem gelöst werden soll. Thierry Lustenberger (SP) schlug in einem Postulat vor, auf der Uitikonerstrasse – eine Kantonsstrasse – zwischen Stadtkreisel und Bahnunterführung auf Höhe Kampstrasse Tempo 30 durchzusetzen.

Stadtrat will keinen Schnellschuss

Der Stadtrat jedoch wollte die im Postulat geäusserte Forderung, deswegen beim Kanton vorstellig zu werden und auf eine rasche Durchsetzung des Anliegens zu pochen, nicht entsprechen. Weil er den Vorschlag als Schnellschuss betrachtete, bat der Stadtrat die Volksvertreter, das Postulat nicht zu überweisen.

In diesem Zusammenhang ermahnte Leuchtmann dazu, erst die Erkenntnisse aus dem am 21. Oktober abgeschlossenen Tempo-30-Experiment auf der Engstringerstrasse abzuwarten und die Verkehrsproblematik nicht punktuell, sondern in einer wohlüberlegten Gesamtschau anzugehen.

Im Rücken hatte Leuchtmann die Mitte, die EVP, die SVP und die FDP. So befürchtete Parlamentarierin Olivia Boccali (Mitte), dass die an der Uitikonerstrasse beheimatete Feuerwehr bei einer Temporeduktion nicht mehr rechtzeitig zum Einsatzort kommen könnte. Parlamentskollege Daniel Tännler (SVP) argumentierte, dass eine Verlangsamung zu mehr Verkehr im Quartier führen würde und zog die Lärmreduktion in Zweifel.

Lombardi spricht von Autofahrern im «Fast-and-Furious-Modus»

Gegenwind erhielt Leuchtmann von der SP, den Grünen und der GLP. Nach Ansicht von Laura Zangger (Grüne) würde Tempo 30 zu einem besseren Verkehrsfluss führen und das Quartier aufwerten. Und Anwohnerin Antonella Lombardi (GLP) berichtete von Autofahrern im «Fast-and-Furious-Modus» und weissen Bettlaken, die sich wegen des Strassenstaubs grau färbten.

Die Debatte war zuweilen emotional. Zum Beispiel wenn Tännler an die Ratslinken gerichtet spitz bemerkte: «Geben wir doch einfach zu, dass wir am liebsten gar keinen Autoverkehr mehr hätten.» Oder wenn Dominic Schläpfer (FDP) Sicherheitsvorstand Leuchtmann dafür lobte, dass er sich im Namen des Stadtrats «contre cœur» für etwas einsetze, das gar nicht seiner ideologischen Haltung entspreche – was Leuchtmann im Anschluss wiederum bezweifelte.

Am Schluss gewannen die Befürworter von Tempo 30 knapp. Entgegen dem Antrag des Stadtrats überwies das Parlament das Postulat mit 15 zu 13 Stimmen. Damit muss der Stadtrat nun doch noch beim Kanton vorstellig werden.

