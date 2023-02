Schlieren Eine Ukrainerin sagt zum Jahrestag des Angriffskriegs: «Wir wollen einfach nur Frieden. Frieden und Sieg» Eine Gruppe ukrainischer Frauen sammelt in Schlieren Kerzen, Kleider und Konserven. Organisatorin Elena Kmita erzählt, wie sie das vergangene Jahr seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine erlebt hat. Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 24.02.2023, 05.00 Uhr

Im Schlieremer Industriequartier packt Elena Kmita mit einer Gruppe Hilfsgüter für die Ukraine. Personen von links nach rechts, oben: Natalya Khozyun, Elena Kmita, Anna Vasilishina, unten Natalya Guber - Smirnova, Evgenia Ponomareva. Andrea Zahler

Es ist dämmrig in der Halle nahe beim Schlieremer Limmatufer. Im Eingang liegen einige Säcke voller Hilfsgüter. In der Mitte des Raumes steht Elena Kmita. Sie ist das Herz der rund zehnköpfigen Gruppe, die sich regelmässig im Atelier des Zürcher Künstlers Tullio Zanovello trifft, um Waren für die Ukraine zu verpacken. Die Frauen sammeln Hilfsgüter wie Kleider, Kerzen und Konserven. Kmita ist mit einer Hand ständig am Handy. So hält sie Kontakte zur Heimat, zu anderen Hilfsorganisationen und zu Helfern.

Der Künstler Tullio Zanovello leiht den Frauen sein Atelier, für die Tarnnetz-Produktion. Andrea Zahler / CH Media

Neben Kmita steht Natalya Guber - Smirnova. Sie wohnt bereits seit mehreren Jahren in der Schweiz, hat hier geheiratet und eine Existenz aufgebaut. Seit dem Sommer 2022 hilft sie Kmita bei der Hilfsaktion für die Ukraine und übersetzt sie auf Deutsch. Im Hintergrund steht Zanovello. Kmita und ihn verbinden viele gemeinsame Stunden. Denn Kmita fand nach ihrer Flucht aus der Ukraine sechs Monate bei ihm und seiner Frau in der Wohnung Unterschlupf.

Nun wohne sie an einem anderen Ort in Zürich, doch sie könne immer noch unentgeltlich Zanovellos Atelier in Schlieren benützen. «Wir hatten es jeweils sehr gut miteinander. Nun unterstützte ich Elenas freiwilliges Engagement für die Ukraine gerne», sagt Zanovello. Die beiden verständigen sich aufgrund der Sprachbarriere mit Gesten, Sprach-Apps und viel Geduld. Als Psychologin und Ehefrau eines Soldaten weiss Kmita sowohl um die Sorgen der Männer an der Front als auch um die der Zivilisten. Sie erzählt, woran sie sich am Jahrestag des Krieges erinnert, was die Zivilisten vor Ort bewegt und was sie sich für ihr Land wünscht.

Fertig verpackt und bereit: In alten Rettungsfahrzeugen werden die Güter in die Ukraine transportiert. Andrea Zahler

Als der Krieg vor einem Jahr ausbrach, waren Sie noch in der Ukraine. Woran erinnern Sie sich?

Ich bin Psychologin und arbeitete mit vielen bombardierten Leuten. Als der Krieg ausbrach, sagte ich meinen Patienten, rettet euch. Sucht Asyl. So gingen nach und nach alle weg.

Sie selbst blieben anfangs noch in der Ukraine. Waren Sie auch in Gefahr?

Ja, meine Stadt wurde zwar nicht bombardiert, aber jeder war in Gefahr. Die Bomben flogen immer wieder über uns hinweg. So kam ich im Mai in die Schweiz.

Wie ein Drittel der Ukrainerinnen und Ukrainer verliessen Sie schliesslich Ihre Heimat. Wie kamen Sie in die Schweiz?

Ich bin drei Tage mit Zug und Bus gefahren. Als ich in der Schweiz ankam, wurde ich als Erstes bei der Familie von Tullio und Silvia Zanovello einquartiert. Das war gut.

Wie fühlten Sie sich, als Sie in der Schweiz ankamen?

Ich war froh, dass keine Sirenen mehr heulten, dass ich Elektrizität sowie fliessendes Wasser hatte und dass es warm war. Tullio war sehr zuvorkommend. Er redete mit mir, und obwohl meine Sprachkenntnisse schlecht waren, konnten wir viele Fragen klären. Ich war vor allem überrascht vom Wohlwollen, der Solidarität und der Organisation der Schweizer.

Zurück in die Ukraine, Ihr Ehemann ist immer noch dort. Wie geht es ihm?

Momentan ist er im Spital, da er bei einer Mörserexplosion verletzt wurde. Er kann zwei seiner Finger nicht mehr gut bewegen, so ist es unklar, ob er wieder in die Armee gehen kann.

Sie unterstützen ihr Heimatland nun von der Schweiz aus.

Ja. Wir sammeln Hilfsgüter für die Ukraine. Anfangs haben unsere Freunde, Nachbarn und Bekannten Kerzen und Kleider gespendet. Nun haben wir ein Netzwerk, dass sich über Facebook organisiert. Die gesammelten Güter werden schliesslich in ausrangierten Rettungswagen in die Ukraine gefahren und dort an Zivilisten und Soldaten verteilt.

Welche Situation treffen die Helfer an?

Sie sehen viel Leid. Im Dezember fragte uns ein Helfer, ob wir wärmende Kerzen herstellen könnten. Denn er sah eine Frau in der Region Donbass, die mitten in einer umkämpften Stadt im Hauseingang sass und ein Feuer anzünden wollte. Sie musste im Wald Holz sammeln. Das ist sehr gefährlich. Denn jeder, der auf offener Strasse steht, wird zur Zielscheibe.

Deshalb sammeln Sie nun nebst Kleidern auch alte Kerzen.

Genau, wir sammeln alte Kerzen und giessen deren Wachs in Konservenbüchsen. In den Wachs stecken wir zudem Kartonstücke. So entstehen wärmende Kerzen. Wir haben bereits 900 dieser Kerzen gemacht.

Im Schlieremer Industriequartier stellen Elena Kmita und ihre freiwilligen Helferinnen auch wärmende Kerzen für die Ukraine her. Andrea Zahler

Sie haben sich bereits 2014 nach dem Angriff von Russland auf die Krim als freiwillige Helferin für das ukrainische Militär und die zivile Bevölkerung engagiert. Was half Ihnen, so lange motiviert zu bleiben?

Mit der Auflösung der Sowjetunion ging das gesamte Material der Armee an Russland. Das heisst, die Regierung und das Militär der Ukraine sind auf freiwillige Helfer angewiesen. Wir möchten unsere Leute schützen. Egal ob sie Soldaten oder Zivilisten sind. Während wir arbeiten, beten wir auch für sie und geben so unsere Kraft weiter.

Was wünschen Sie nun Ihrem Land?

Wir wollen einfach nur Frieden. Frieden und Sieg.

Glockengeläut für den Frieden Am 24. Februar 2022 begann der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Zum Jahrestag läuten heute um 8.55 Uhr europaweit die Kirchenglocken. Diese Initiative geht auf die ukrainischen Botschaften in Europa zurück. Auch in der Schweiz sind die Glocken zu hören. Die Schweizer Bischofskonferenz hat die Katholischen Kirchen zum Glockengeläut aufgefordert und dazu aufgerufen, der Kriegsopfer zu gedenken. Zu diesen zählen laut UNO in der Ukraine bereits über 7000 Zivilisten. «Das Geläut soll ein Zeichen für den Frieden und gegen den Krieg sein», sagt Simon Spengler, Sprecher der Katholischen Kirche des Kantons Zürich. Auch die Reformierte Kirche unterstützt das Anliegen. «Es ist wichtig, dass man das Bewusstsein aufrechterhält, dass es einen Krieg gibt und Menschen leiden», sagt Nicolas Mori, Sprecher der Reformierten Kirche Kanton Zürich. Das Glockengeläut habe einen starken Symbolcharakter und sei ein wichtiges Zeichen für die Bevölkerung. Zudem seien auch in der Reformierten Kirche Friedensgebete geplant. So findet heute um 17.30 Uhr im Zürcher Grossmünster ein Gedenkanlass statt.

