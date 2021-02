Schlieren SVP-Hemmi: «Allen Beteiligten ist das Problem bekannt, doch unternimmt die Schulpflege viel zu wenig» Die Forderung der Schlieremer SVP nach mehr Kleinklassen findet beim Stadtrat kein Gehör. Die Partei fordert nun kreative Ansätze im Umgang mit Schulklassen, die unter Störenfrieden leiden.

Alex Rudolf 01.02.2021, 04.00 Uhr

Manuela Hemmi (SVP) fordert kreative Lösungen im Umgang mit Störenfrieden im Unterricht. Archivbild: Colin Frei

Die SVP-Parlamentarierin Manuela Hemmi hatte gefordert, dass die Schlieremer Schule altersübergreifende Kleinklassen bildet. Auf diese Weise soll mehr Ruhe einkehren in den Regelklassen. In seiner jüngst erschienenen Antwort auf dieses Postulat weist der Stadtrat nun darauf hin, dass es das Instrument der Sonderklassen laut Volksschulgesetz nur noch in Ausnahmefällen gebe. Wenige solche Klassen bestehen in Schlieren bereits jetzt, das Anliegen sei demnach also erfüllt.